警員周日錦上路公共運輸交匯處抄錯牌　警方撤銷全部23張牛肉乾

錦上路站新公共交通交匯處於6月21日全面啟用，該地設有私家車及貨車專用上落客貨區，駕駛者可於指定區域上落客。有元朗區議員指，有車主本周日（28日）按規定駛入該處時，被警方控違規，收到定額罰款通知書（俗稱牛肉乾），故向警方新界北總區交通部查詢。



警方今日(30日）回覆區議員，承認當中部份收到罰款通知書的車主，是「經正確路線進入上落客區域的車輛」。基於公平原則，於周日即時在系統內全數撤銷向涉事23輛私家車發出的定額罰款通知書。



錦上路站新公共交通交匯處於6月21日全面啟用，該地設有專用私家車及貨車上落客貨區（藍色圖塊），駕駛者可於指定區域上落客。（運輸署Facebook圖片）

位於港鐵錦上路站D出口外的新公共運輸交匯處6月21日凌晨起，全面開放各公共運輸服務上落客區。（運輸署Facebook圖片）

位於港鐵錦上路站D出口外的新公共運輸交匯處6月21日凌晨起，全面開放各公共運輸服務上落客區。（運輸署Facebook圖片）

市區和新界的士站已全數遷入新交匯處。（運輸署Facebook圖片）

元朗區議員李靜儀：周日接獲大量市民投訴被抄錯牌

元朗區議員李靜儀今日（30日）發文表示，錦上路站新公共交通交匯處可讓私家車在指定區域上落客，惟本周日接獲大量投訴，指當日駕駛私家車轉入錦上路公共運輸交匯處時，被警方控違規，收到定額罰款通知書。

李靜儀致電警方了解事件經過，經反覆確認後，今日收到警方回覆，並將當日向警方查詢的信件及回覆，上載至其Facebook。

錦上路站新公共交通交匯處於6月21日全面啟用，該地設有專用私家車及貨車上落客貨區，駕駛者可於指定區域上落客。（運輸署Facebook圖片）

新界北總區交通部：周日共向23輛駛入上落客區域私家車發出牛肉乾

根據警方新界北總區交通部回覆，稱經初步了解，該處部分路段屬允許私家車作短暫上落客 / 貨的區域，在不阻礙交通及不違反其他交通規例的情況下，車輛可進行上落活動。

回覆指，周日接近中午時分，新界北總區交通部於上述地點進行交通執法行動，期間共向23輛駛入上落客區域的私家車發出定額罰款通知書，當中包括違例經專線小巴站進入上落客區域的車輛，以及經正確路線進入上落客區域的車輛。

同日稍後，該部接獲就上述告票的查詢，並隨即展開覆核工作。經查核後，發現部分經正確路線進入上落客區域的私家車，在執法行動中亦被發出定額罰款通知書。警方基於公平原則，於同日即時在系統內全數撤銷向上述23輛私家車發出的定額罰款通知書。

位於港鐵錦上路站D出口外的新公共運輸交匯處6月21日起，全面開放各公共運輸服務上落客區。（運輸署Facebook圖片）

元朗區議員李靜儀及鄧志光去信警方，查詢6月28日錦上路站公共交通交匯處疑錯誤抄牌。（李靜儀Facebook圖片）

警方回覆元朗區議員李靜儀及鄧志光，確認6月28日在錦上路站公共交通交匯處發出的23張牛肉乾，部份屬誤抄錯牌，故全部撤銷。（李靜儀Facebook圖片）

警方回覆元朗區議員李靜儀及鄧志光，確認6月28日在錦上路站公共交通交匯處發出的23張牛肉乾，部份屬誤抄錯牌，故全部撤銷。（李靜儀Facebook圖片）

警方表示，有關司機可稍後透過手機應用程式「電子交通告票平台 / eTraffic Ticket Platform」查核告票狀況，以確認告票已獲撤銷。警方亦會於發出定額罰款通知書後約兩星期向有關司機發出信件，通知其告票已被撤銷。如司機已就有關告票繳付費用，警方亦會以郵寄支票方式退回相關款項。

警方又指出，會檢視現場交通標誌及路面標記的清晰度，以確保相關交通安排更易於辨識。