授勳2026︱啟德體育園保安總監獲頒服務狀　稱全運會成果有賴團隊

授勳名單今日（1日）公布，啟德體育園總監（保安及關鍵電腦系統）余達松獲頒發「行政長官社區服務獎狀」，以表彰其在第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會籌備工作中的卓越表現及傑出貢獻。體育園表示此項殊榮不僅肯定其個人的專業能力與領導才能，更體現啟德體育園整體團隊在大型國家級體育盛事籌辦中的承擔與實力。



粵港澳三地聯合舉辦的全國運動會，是推動區域體育合作與融合發展的重要里程碑。作為香港賽區主要場地之一，啟德體育園肩負舉辦多項賽事的重要任務，包括手球（男子）、七人制橄欖球、擊劍及殘奧項目硬地滾球。在賽事籌辦的過程中，園區團隊需面對多重挑戰，包括不同賽事項目的技術要求、國際級場地標準、跨地域運作模式，以及賽事期間的保安、交通、人流及資訊系統管理等複雜工作。

在跨部門協作方面，啟德體育園與文化體育及旅遊局、警方、消防處、運輸署及醫療應急單位等緊密合作，確保各項安排順利銜接；同時與體育總會、賽事組委會及相關持份者保持高效溝通，在有限時間內完成各項高標準籌備工作。在此過程中，文化體育及旅遊局的政策支持及全國運動會統籌辦公室的專業指導尤為關鍵，為整體項目的順利推進奠定堅實基礎。

余達松對於獲頒獎狀深感榮幸，並指這項殊榮絕非屬於個人，而是整個團隊共同努力的成果。從前線運作人員到後勤支援團隊，每一位同事的專業投入與堅守崗位，都是成功不可或缺的一部分。她感謝文化體育及旅遊局全國運動會統籌辦公室的悉心指導，以及各政府部門、義工團隊和廣大市民的鼎力支持。正是憑藉社會各界的無間合作與同心協力，才令全運會各項賽事得以高效、有序及安全地舉行。

回顧籌備歷程，余達松指出，全運會籌備期間正值啟德體育園剛落成及逐步投入營運的關鍵階段。園區在設施運作、賽事標準對接及內部流程建立等方面均處於探索和優化階段，加上不同地區在賽事規則、技術標準及運作模式上存在差異，團隊需大量協調、測試與調整，務求達至國家級賽事的要求。在此過程中，體育界專才提供的專業意見，以及多次跨機構演練與測試，大大提升整體籌備效率與質素，為賽事順利舉行提供重要保障。

展望未來，余達松表示，啟德體育園將繼續秉持精益求精的精神，全力配合特區政府體育發展策略，推動本港體育朝普及化、精英化、盛事化、專業化及產業化方向發展。同時，園區將積極引入更多國際體育、文化及娛樂盛事，深化「體育＋旅遊」及「盛事＋旅遊」協同效益，帶動經濟增長及提升香港國際形象。

余達松強調啟德體育園不僅是一個體育設施，更是一個連結社區、匯聚國際的重要平台，將持續提升營運及服務水平，讓本地市民和海外訪客都能感受到香港作為國際大都會的獨特魅力。啟德體育園將繼續發揮大型綜合體育及活動平台的優勢，積極承辦及協辦各類國際級盛事，進一步鞏固香港作為「亞洲盛事之都」的地位，並為推動粵港澳大灣區體育及文旅融合發展作出更大貢獻。