Preface學界AI辯論賽　小學4強準決賽決戰奧海城

人工智能（AI）的浪潮正在重塑人類的生活模式，同時亦引起倫理、法律以至道德問題等方面的爭議，成為本港以至全球的重要議題。有科技教育機構為此推行全港澳學界辯論邀請賽，透過辯論比賽，啟發學生以至大眾思考關於AI發展對未來社會的應用與影響。



「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」吸引中小學校共20隊辯論隊伍參與。

由Preface主辦、香港直接資助學校議會支持的「港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」，辯論題目涵蓋AI應用層面、道德邊界及社會結構等議題。現時不少人對於AI的擔憂，不僅僅只是憂心被AI取代的失業焦慮、隱私或假訊息等技術層面的問題，更是牽涉到情感模仿的過度依賴所導致社交疏離等情況。

全城挑戰！實測你對AI的接受程度！

這些問題已開始逐步逼近現代人的生活，AI已不再只是技術問題，而是社會均須共同面對的課題。惟AI對不少港人來說可能是個趁手的工具或一時的娛樂，卻忽略了AI對人們生活已產生深層影響。AI不僅具備理解、推理、預測以至自我進化的能力，更可以成為虛擬的生意合夥人或彷似靈魂伴侶的情感寄託。但這是否合乎人類的道德價值，學生們就是要為這些問題展開辯論。

賽程：

小學4強賽事

比賽隊伍：（反方）拔萃男書院附屬小學 vs. （正方）聖若瑟小學

比賽日期、時間：2026年7月4日 下午2:30-下午3:30

辯題：對AI的依賴，正在讓人變得更懶惰。

比賽隊伍：（反方）九龍塘學校（小學部） vs.（正方）保良局田家炳小學

比賽日期、時間：2026年7月4日 下午4:00-下午5:00

辯題：公開考試制度允許學生使用 AI，更有利於培養適應未來社會的人才。

中學粵語8強賽事

比賽隊伍：（反方）皇仁書院 vs. （正方）拔萃男書院

比賽日期、時間：2026年7月2日 下午12:00-下午1:00

辯題：香港急症室引入AI系統取代真人進行初步看診，更有利於緩解本港醫療壓力。

比賽隊伍：（反方）迦密中學 vs. （正方）協恩中學

比賽日期、時間：2026年7月5日 · 下午2:30-下午3:30

辯題：人類與AI之間的戀愛關係在道德上是可被允許的。

比賽隊伍：（反方）藍田聖保祿中學 vs. （正方）喇沙書院

比賽日期、時間：2026年7月5日 下午3:45-下午4:45

辯題：本港零售業引入AI技術取代勞動力，更有利於整體經濟的轉型與發展。

比賽隊伍：（反方）庇理羅士女子中學 vs. （正方）港大同學會書院

比賽日期、時間：2026年7月5日 下午5:00-下午6:00

辯題：發展AI所帶來的社會效益，高於其造成的環境能耗成本。

中學英文4強賽事

比賽隊伍：（反方）庇理羅士女子中學 vs. （正方）慕光英文書院

比賽日期、時間：2026年7月2日 上午9:30-上午10:30

辯題：公開考試制度應容許學生使用生成式AI工具。

比賽隊伍：（反方）中華基督教青年會中學 vs. （正方）香港真光中學

比賽日期、時間：2026年7月2日 上午10:45-上午11:45

辯題：科技公司應為青少年網絡成癮承擔法律責任。

「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」賽程。

「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」賽程。

「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」賽程。

20隊辯論隊伍展19場賽事

「Preface 港澳學界 AI 改寫未來辯論邀請賽」吸引中小學校共20隊辯論隊伍參與，將於本港不同城市地標性的公共空間或場地舉行。賽事於6月22日至7月12日舉行；總決賽則定於7月18日。當中逾百名來自銀行界、科技界、設計及建築界等專業領袖，會擔任各支隊伍的導師，於正式比賽前向參賽學生分享專業意見；Preface亦會全程提供 AI 工具應用支援。

小學4強賽事將於7月4日在奧海城2期舉行。（圖為7月4日賽事模擬圖）

活動以「AI係你嘅對手，定係你對手？」為主題，20間學校的學生將針對AI挑戰展開19場激烈舌戰。無論小學至中學、學生或家長、以至打工仔至管理層，大家都將難逃這場AI熱潮。現在就先由學生們率先開展唇槍舌劍，到底誰勝誰負，AI到底是工具還是挑戰，小學4強賽事將於7月4日在奧海城2期舉行，若希望得知賽果如何，就不能錯過接下來的辯論賽！

快點帶同親朋好友，到場支持並看看這一眾本港學生是如何應對這些劍拔弩張的賽事吧！

了解更多賽事詳情：https://www.preface.ai/debate/

(資料及相片由客戶提供)