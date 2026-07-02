銀行職員影裙底斷正　稱辦結婚擺酒壓力大　官判社服令望汲取教訓

銀行職員涉在尖沙咀地鐵站偷拍裙底，因形跡可疑被便衣警「斷正」，被捕後承認出於性慾犯案，他早前承認偷拍罪。案件今（2日）在九龍城裁判法院判刑，庭上透露被告當時正籌備結婚擺酒壓，當日正準備試禮服，因壓力大，一時衝動而犯案，案發後已尋求心理輔導，並獲妻子原諒。暫委裁判官吳思思指，考慮是單一事件，判被告80小時社會服務令，並寄語被告說：「婚姻難以建立，但容易被摧毀。」希望被告汲取教訓，不要再重犯。



被告郭浩東（27歲，文員）被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪。控罪指，他於2025年12月4日，在尖沙咀港鐵站近B2出口扶手電梯上，拍攝女子X的私密部位。

被告郭浩東被判社會服務令80小時。(陳蓉攝)

警在被告手機發現他攝得事主內褲

案情指，便衣警員2025年12月4日在尖沙咀地鐵站見被告形跡可疑，於是特別留意他，發現他跟隨事主登上扶手梯，用手機從裙底下偷拍，於是截停被告，並在其手機內發現逾分鐘的偷拍片段，片段中有畫面攝得事主的內褲。被告被捕後在警誡下承認出於性慾而犯案。

案發時正前往試禮服

辯方引述社會服務令報告指，感化主任曾與被告的太太、上司及部門主管見面，他們均表示被告為人盡責及可靠。被告在案發時正前往試禮服，因為結婚擺酒很大壓力，一時衝動犯案。案發後有積極尋求心理輔導，亦會參加明愛舉辦的「朗天計劃」。辯方稱，被告在道德上承受很大的打擊，亦願意承擔責任。其妻相信被告往後會守法，以正確的態度做人。

妻子已原諒被告

吳官判刑時指，被告在銀行任職，太太則從事教育，案發時已經登記結婚，但未擺酒。他沒有案底，社會服務令報告內容正面，其家庭背景亦良好。此外，其妻子已原諒被告，他亦有積極尋求輔導，考慮到被告初犯，此為單一事件，犯案亦未有預謀等因素，遂採納感化官建議，判處80小時社會服務令。

吳官最後寄語被告：「婚姻難以建立，但容易被摧毀。」望他汲取教訓，不要再重犯。

案件編號：KCCC4/2026