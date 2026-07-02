一帶一路｜逾40中學大專師生赴新疆研學 考察「十五五」戰略佈局
撰文：陸子靜
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本地非牟利組織「帶路先鋒」舉辦全港首個以國家「十五五」規劃為主題的「十五五・新哈絲路之旅」。逾40名香港中學及大專師生赴新疆展開六天深度考察，實地了解新疆在「全國一盤棋」中的戰略份量。
本次研學融合產業實地考察、邊疆紅色國史研習、國家地緣安全教育、向西開放實景參觀四大模塊。行程緊扣中央賦予新疆的五大戰略定位，讓團員從中認識如何發揮作為全國能源資源戰略保障基地、優質農牧產品重要供給基地、亞歐黃金通道和向西開放的橋頭堡、構建新發展格局的戰略支點，以及維護國家地緣安全的戰略屏障這五大戰略定位。
其中，在能源與農牧保障方面，師生參訪了克拉瑪依油區、綠色算力產業、伊犁三文魚養殖及智能棉紡基地；在對外開放與區域協調上，考察團走訪霍爾果斯口岸及烏魯木齊國際陸港區，見證新疆作為亞歐黃金通道及連接東西部戰略支點的角色。
為體會維護國家地緣安全的重要，師生參觀了林則徐紀念館，並於七一晚宴與新疆青年共舞慶祝回歸，新疆文旅廳副廳長張莉英亦到場交流。團長李鏡波及榮譽團長胡曉明期望，此行能打破港青對邊疆的刻板印象，讓國策知識走出書本，培育具備家國情懷與國際視野的新一代。