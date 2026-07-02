一帶一路｜逾40中學大專師生赴新疆研學　考察「十五五」戰略佈局

本地非牟利組織「帶路先鋒」舉辦全港首個以國家「十五五」規劃為主題的「十五五・新哈絲路之旅」。逾40名香港中學及大專師生赴新疆展開六天深度考察，實地了解新疆在「全國一盤棋」中的戰略份量。



「十五五·新哈絲路之旅」暨慶祝香港回歸祖國二十九周年及建黨一百零五週年晚宴合照。前排中央兩位女士分別為新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳副廳長張莉英、外辦港澳事務處副處長武衛杰；左旁為考察團團長李鏡波，右旁為執行團長陳鳳翔。

本次研學融合產業實地考察、邊疆紅色國史研習、國家地緣安全教育、向西開放實景參觀四大模塊。行程緊扣中央賦予新疆的五大戰略定位，讓團員從中認識如何發揮作為全國能源資源戰略保障基地、優質農牧產品重要供給基地、亞歐黃金通道和向西開放的橋頭堡、構建新發展格局的戰略支點，以及維護國家地緣安全的戰略屏障這五大戰略定位。

考察團在溢達集團產業園區合照。

其中，在能源與農牧保障方面，師生參訪了克拉瑪依油區、綠色算力產業、伊犁三文魚養殖及智能棉紡基地；在對外開放與區域協調上，考察團走訪霍爾果斯口岸及烏魯木齊國際陸港區，見證新疆作為亞歐黃金通道及連接東西部戰略支點的角色。

為體會維護國家地緣安全的重要，師生參觀了林則徐紀念館，並於七一晚宴與新疆青年共舞慶祝回歸，新疆文旅廳副廳長張莉英亦到場交流。團長李鏡波及榮譽團長胡曉明期望，此行能打破港青對邊疆的刻板印象，讓國策知識走出書本，培育具備家國情懷與國際視野的新一代。