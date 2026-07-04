將軍澳商場深宵變身「迷你足球場」 500球迷齊睇波氣氛熾熱

四年一度的國際足球盛事正進行得如火如荼，賽事日前正式步入絕無冷場的32強淘汰賽階段。雖然今屆賽事多於香港時間深夜至清晨時段進行，不少街坊紛紛轉戰社區尋找睇波好去處，無拘無束地與大眾齊齊打氣。 將軍澳大型商場MCP新都城中心於賽事期間破天荒實施「24小時不間斷」模式，其L1天幕廣場更成為區內甚至全港球迷的深夜聚集熱點。據記者現場所見，無論是深夜焦點賽事，還是平日清晨時份的賽事，場內皆座無虛席，聚集了數百名市民到場觀戰。 今早的焦點賽事，現場人數最高峰更一度突破500人，全場歡呼吶喊聲此起彼落，氣氛完全不遜於球場現場，成功為本地市民打造出極具凝聚力的「港式睇波」新體驗。



將軍澳商場吸引高達500球迷深宵齊集觀賽，現場氣氛熾熱。

深宵及清晨賽事座無虛席 市民讚：「比單獨在家睇波有氣氛得多」

記者於日前一場凌晨一點進行的關鍵大戰走訪現場，發現商場近2,000呎的草地球場主題觀戰區內擠滿了前來打氣的市民。大批街坊與球迷無懼時差，一邊身穿支持球隊的球衣，一邊緊盯現場的大電視，每當有精彩組織或入球，全場數百人即時同步歡呼，場面壯觀。

家住將軍澳、與三位朋友一同前來的街坊陳先生表示：「世界盃淘汰賽一場定生死，在家裡看怕吵醒老婆和細路，自己一個人看又太悶。這裡開足24小時，大電視屏幕非常高清，而且有幾百人一齊大叫打氣，贏波那一刻大家拍手歡呼，這種久違的熱鬧氣氛在屋企根本感受不到！」另一位特意由觀塘跨區過來的年青球迷「阿Fi」則笑言，大屏幕的震撼感與現場的打氣音效令人精神為之一振，即使是深宵作賽亦全無睡意。

攜手本地品牌直送深宵手工啤 觀眾讚配套貼心

為配合大批市民留守商場觀賽，場內配套亦作出了相應調整。商場聯同多個本地品牌，於深宵及非傳統營業時段提供餐飲及補給配套服務。其中本地精釀啤酒品牌在現場特設打氣攤位，為觀賽市民直送獲獎手工生啤。有不少現場觀眾反映，能夠在冷氣充足的商場環境下，一邊暢飲深宵手工啤、一邊與其他波友討論戰術，是今年世界盃最舒適、最享受的觀賽方式。商場同時引入了自動化零售設施，全天候支援市民在不同賽事時段的即時飲食補給需求，令整個觀賽區儼如一個功能齊備的「深宵球迷嘉年華」。

恒基兆業地產租務（二部）總經理陳德鳴與球迷一同投入緊張賽事，感受狂熱的觀賽氣氛。

阿根廷球迷會早上9時熱情集結 現場打氣高潮迭起

除了深宵賽事維持數百人狂熱外，清晨及早上時段的賽事同樣精彩。在6月28日早上9時，商場更與「香港阿根廷足球球迷會」聯合舉辦了一場主題式睇波聚會。當天現場匯聚了大量身穿藍白間條球衣的死忠球迷，手持應援物資為愛隊吶喊助威。

由於正值淘汰賽關鍵時刻，球賽過程高潮迭起，全場球迷隨著攻守節奏起伏情緒高漲，現場打氣聲浪此起彼落，氣氛達到頂點。有參與當日活動的球迷會成員表示：「以往大賽通常要到酒吧或留在家中看，今次能在早上九點與百幾位志同道合的阿根廷粉絲在如此寬敞的大堂一齊聚會打氣，真的非常難得，主辦方的安排和音響畫面都具有極高水準，令大家留下了很深刻的集體回憶。」

對接「又要睇波又要返工」社會需求 市民認同便利策略精準

考慮到本港打工仔「既想追看球賽、翌日又要如常上班」的現實生活節奏，相關的便利配套亦延伸至早上。除提供免費港式咖啡及奶茶為市民提神外，在接下來的決賽日早上，更將特別安排專車服務，接載觀戰完畢的市民直達旺角及中環等主要商業旺區，確保球迷在享受完激情球賽後，能夠精神飽滿、無縫對接地迎接工作。市民張小姐表示，這類便利計劃非常切合香港人的實際需要：「看完球賽正好是清晨或早上，有免費咖啡提神，決賽日還有專車直接去到辦公室附近，考慮得非常周到，真正做到了體貼基層和打工仔的需要。」

隨著淘汰賽階段越演越烈，預計未來多場八強、四強及決賽夜，留在社區商場共同觀賽的市民將會持續增加。這種突破傳統框架的「夜晨」24小時社區觀賽模式，不僅成功為全港波迷提供了一個安全、舒適且氣氛一流的聚腳點，亦在盛夏為香港的夜間與清晨經濟注入了充滿活力的本地文化元素。

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