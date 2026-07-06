IB放榜2026｜加拿大國際學校誕3狀元　畢業生獲多間醫學院取錄

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，各校陸續公布成績，截至早上9時多，今屆已公布的至少有22名狀元。其中，香港加拿大國際學校（CDNIS）便誕生了3名狀元，獲滿分45分；有11名學生成績優異，僅差一分滿分。



香港加拿大國際學校（CDNIS）便誕生了3名狀元，獲滿分45分。（資料圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，香港加拿大國際學校（CDNIS）誕生了3名狀元。圖為總校長黃添偉，其中兩名狀元Hilary Li及Austin Shen。（香港加拿大國際學校提供）

CDNIS今日公布校內考生的IBDP成績，當中有3名學生獲滿分45分，11名學生獲44分，14名學生考獲43分。該校考生在IBDP的平均分為39分，並有69名學生獲得40分或以上的優異成績，佔應屆畢業生總數的48%。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，香港加拿大國際學校（CDNIS）誕生了3名狀元。圖為其中兩名狀元Hilary Li及Austin Shen。（香港加拿大國際學校提供）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，香港加拿大國際學校（CDNIS）誕生了3名狀元。圖為其中兩名狀元Hilary Li及Austin Shen。（香港加拿大國際學校提供）

CDNIS獲滿分45分的3名學生分別是Hilary Li、Wendy Wang及Austin Shen。CDNIS表示，這是該校連續第13年有學生取得滿分，並指全球每年有超過20萬名學生修讀IB文憑課程，形容6科全數取得最高等級的成績實屬難得。

總校長黃添偉向2026屆畢業生表示祝賀，並指學生在修讀IB課程期間，目標清晰，能夠持之以恆，亦懂得平衡學業與生活。他又說，這些成績不單是學術上的成果，更反映了他們在過程中建立的品格與抗逆力，因此為他們感到欣慰，也相信他們畢業後會繼續發揮正面影響。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，香港加拿大國際學校（CDNIS）誕生了3名狀元。圖為總校長黃添偉，其中兩名狀元Hilary Li及Austin Shen。（香港加拿大國際學校提供）

CDNIS又表示，2026屆畢業生共收到來自12個國家及地區、逾150間大學的超過1,000份錄取通知，當中包括38份醫學院及牙科學院錄取，以及70份法律學院錄取。學生已接受多所世界知名大學錄取，並獲頒總值逾港幣2,800萬元獎學金。