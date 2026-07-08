立即報名 「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2026」把握綠色機遇

在綠色經濟新時代，ESG（環境、社會及管治）不再是企業的選修科，而是贏得市場信任與推動長遠發展的核心指標。



《香港01》即將舉辦第四屆「ESG 及可持續發展論壇暨頒獎禮」，今年大會迎來突破性升級，首度攜手香港中文大學商學院「商業可持續發展中心（CBS）」強強聯手，成為今年的官方評級夥伴。得獎企業除了獲頒備受矚目的「傑出ESG企業大獎2026」外，更可獲頒由雙方共同推出的「卓越ESG企業評級證書」，高度肯定企業在可持續發展上的傑出成就，向外界展現綠色影響力。

「卓越 ESG 企業評級證書」

「卓越 ESG 企業評級證書」結合《香港01》強大的媒體傳播力，與中大商業可持續發展中心享譽盛名的「企業可持續發展指數系列 (BSI)」權威框架。透過嚴謹並且具公信力的評估系統，表揚在灣區綠色產業鏈及價值創造上表現傑出的企業。進行專業評選過程中，企業將獲得專業評審的建議，提高企業的ESG水平。這不僅是對企業的嘉許，更是協助企業向外展示實力、開拓綠色投資機遇，共同領航可持續發展的重要里程碑。

「ESG 及可持續發展論壇」

論壇將邀請一眾行業專家，為一眾參與企業分享最新行業綠色趨勢、轉型攻略等，希望利用專業ESG知識，提升企業在ESG（環境、社會及管治）的積效。

參選三大核心優勢，全面賦能企業長遠綠色發展：

1. 權威認證：

結合享譽盛名的「企業可持續發展指數系列 (BSI)」權威評估框架作為核心準則。大會專業評審團將進行嚴格把關，高度肯定企業在可持續發展上的傑出成就。

2. 升級轉型：

推動 ESG 是一個持續優化的過程。參選過程本身就是一次深度的企業檢視，同時激勵各行業實踐可持續發展理念，以新世代綠色化的態度營運業務，指引未來綠色轉型的清晰方向。

3. 龐大曝光：

得獎企業將尊享《香港01》全方位跨平台宣傳造勢，將企業的綠色影響力推向全港。

得獎企業更將獲邀出席年度重量級論壇暨頒獎禮，與業界領袖交流，接軌國際綠色機遇！

現誠邀各企業把握機會，參選「傑出ESG企業大獎2026」

👉🏻立即報名👈🏻