企業AI數碼轉型｜SleekFlow推AI客服分析　助企業跨平台整合數據

香港企業每天透過多個即時通訊渠道與客戶溝通，然而，大多數負責人對這些對話內容所知甚少，既難以追蹤客戶投訴趨勢，亦無法掌握哪些問題反覆出現，更難評估客服團隊的實際表現。根據香港生產力促進局2026年第一季中小企指數，55%的受訪中小企業已採用或計劃於未來一年內使用人工智能工具，但數據分析卻是使用率最低的類別。換言之，不少香港企業正利用AI加速回覆訊息，卻未善用AI深入理解訊息背後的真正含義。



SleekFlow創辦人兼行政總裁蔡廷峰

SleekFlow創辦人兼行政總裁蔡廷峰指出：「試想像企業每日接收數百條訊息，卻僅依靠一份回覆率僅5%的問卷調查來了解客戶洞察。那些在深夜11時透過即時通訊表達不滿、隔天收到禮貌回覆後便悄然流失的客戶，他們從未填寫問卷，卻已在日常對話中透露了大量關鍵信息。」

重塑顧客關係 從被動回覆轉向主動洞察

香港零售、餐飲、美容等行業普遍依賴多渠道處理客戶服務，包括查詢、投訴、退款要求及產品問題等。這些對話分散於WhatsApp、Instagram、WeChat及網頁即時聊天等不同平台，卻往往僅作即時處理便結束，當中的趨勢與潛在訊號從未獲得系統性分析。

傳統客服往往只是單純回覆訊息，若缺乏系統性分析，企業將錯失對話中隱藏的關鍵趨勢與客戶心聲。

傳統分析方式存在三大局限：

• 問卷調查：參與率低，且多由極端滿意或極端不滿的客戶填寫，大多數沉默客戶的意見被忽略。

• CRM記錄：客服人員僅在固定欄位選擇「不感興趣」或「價格過高」等簡化標籤，難以捕捉客戶真實情緒與細節需求。

• 人工抽查：耗費大量時間，且易受主觀偏差影響。

結果，企業在制定重要業務決策時，往往依賴不完整、有偏差且已過時的資料。

SleekFlow CX Intelligence：你的專屬AI對話分析師

為解決上述痛點，SleekFlow最新推出CX Intelligence功能。此AI工具可自動分析企業在WhatsApp、Instagram、WeChat及網頁即時聊天上的每一條客戶對話，跨平台統一處理，無需人手操作，亦毋須額外發放問卷。

SleekFlow全新CX Intelligence功能，可自動整合並分析各渠道的客戶對話。

功能設有三大核心模組：

• 主題智能（Topic Intelligence）：自動識別各渠道反覆出現的議題，追蹤趨勢並分析成因，讓企業在問題擴大前及早介入。

• 客戶滿意度AI 分析（AI CSAT）：於每段對話結束後自動評分，客觀評估回應速度、問題解決能力及溝通質素，無需客戶主動評價。

• Ask AI（問AI）：非技術背景的管理人員可運用日常語言查詢客戶數據，即時生成圖表與分析報告。

蔡廷峰表示：「有些問題有時從對話中已直接可見，例如是特定投訴可能已累積數月，但企業往往要在財務部門發現收入下降才察覺；又例如是一個客戶反覆提及的產品問題，產品團隊卻從未聽聞；某位客服同事的表現持續拖低團隊整體評分等等。這些情況，CX Intelligence 均能讓團隊及時發現。它將企業從察覺客戶不滿到作出有效回應的時間，由數星期大幅縮短至數小時。」

了解更多：CX Intelligence

香港企業的AI應用差距

根據KPMG今年3月的調查，香港企業應用AI的比例在一年內由8%大幅上升至24%。然而，蔡廷峰認為，大多數企業的AI應用仍停留於表面層面。

「不少香港企業僅僅只在網站新增AI聊天機械人」他指出，「真正的關鍵在於：你的AI能否告訴你上星期退款率上升的原因？能否指出哪位客服同事的表現正影響整體服務質素？若否，你所節省的僅是人力成本，而非真正的競爭優勢。」

「客戶服務早已跨越單一渠道。在香港，客戶今日於Instagram查詢、明日轉用WhatsApp跟進、後日又在WeChat提出投訴。企業需要的不再是管理個別平台，而是全面掌握跨渠道的整體洞察。誰能率先做到這一點，誰便能在市場中領先。」

SleekFlow目前服務全球逾70個國家、超過2,000間企業，每月處理超過5,700萬條客戶訊息，並於香港設有辦公室。CX Intelligence現已向SleekFlow客戶開放，詳情請瀏覽 sleekflow.io。

（資料及圖片由客戶提供）