企業數字化轉型｜AI提升業務運營效率　重塑知識與服務模式

隨著人工智能技術迅速發展，企業數碼轉型已成為提升市場競爭力的關鍵。RenoSun Tech Limited 專注於金融科技與IT集成系統領域，助企業打造「專屬AI解決方案」，透過實現核心業務自動化，將綜合營運效率提升高達 60%。這股由 AI 驅動的技術浪潮，正為企業重塑競爭優勢，並優化知識管理與服務模式，助企業在提升流程效率的同時，讓人力資源能更專注於高價值的策略規劃與創新工作，為未來的業務發展奠定穩固基礎。



AI「數字員工」助營運效率提升

企業數碼轉型的核心在於流程自動化。所謂「企業客製化智能體」（AI Agent），在本質上是可全天候運作的「數字助手」，能按企業既有業務邏輯進行精準配置，並與ERP、OA及CRM等系統無縫對接，有效覆蓋財務合規、人力資源及日常營運等繁複工序。

企業透過AI自動調取並分析數據，並執行對賬、訂單處理等流程性工作，不僅能將營運效率大幅提升，更重要的是，這開啟了人力資源的轉型契機。隨著重複性及流程導向的行政工作逐步由自動化系統承擔，企業員工將能從瑣碎事務中「釋放」出來，轉而專注於更具策略價值與創新思維的決策工作，實現「以人為本，科技賦能」的職場進化。

RenoSun Tech Limited 推出的三大核3心模組化產品。

AI「超級大腦」重塑知識與服務模式

除「數字員工」外，企業AI應用亦正延伸至知識管理與對外服務層面，逐步改變企業內外運作方式。RenoSun Tech提出的AI系統，涵蓋資訊整合、客戶互動及內容生產等多個範疇。

「AI智庫」被定位為企業的「超級大腦」，可處理包括PDF及手寫票據在內的多模態資料，並將資訊轉化為可檢索的結構化內容。透過檢索增強生成（RAG）技術，系統回應具備來源依據，有助提升資訊使用的準確性與效率，同時減少員工在資料搜尋上的時間成本。

「AI智庫」整合多模態資料並結合RAG技術，將資訊轉為可追溯知識，提升效率並減少人手搜尋成本。

在對外服務層面，高保真數字人技術開始應用於品牌溝通與客戶支援。相關系統可模擬真人形象與聲線，提供全天候互動服務，應用場景涵蓋品牌推廣、內部培訓及智能客服，令企業與客戶的接觸模式出現轉變。

高保真數字人模擬真人形象與聲線，提供全天候互動服務，重塑企業與客戶的溝通模式。

至於內容生產，AI視頻引擎可根據文字大綱快速生成視覺內容，將原本需時數天的製作流程壓縮至數分鐘內完成。隨著相關技術普及，內容產業的生產節奏與人力配置，亦面臨重新調整。

AI視頻引擎可將文字大綱在數分鐘內轉化為視覺內容，大幅壓縮製作時間並重塑內容產業節奏。

本土化與數據安全成採用關鍵

在金融及專業服務等高度重視資料私隱的行業，數據安全仍是企業採用AI技術的主要門檻之一。市場普遍關注，當大量營運及客戶資料交由AI系統處理，企業如何確保資訊不外洩，並符合本地監管要求。

針對相關疑慮，有AI方案供應商提出「私有化部署」（On-premise）作為解決方向，透過將系統設置於企業內部網絡，減少數據外流風險，並提升企業對資料的控制程度。此類部署模式，近年在金融機構及大型企業中逐漸受到關注。

另一方面，本地市場對AI方案的接受程度，亦與供應商是否具備香港營商環境經驗有關。有業界指出，結合本地法規、業務流程及行業慣例的解決方案，較容易落地。從較輕量的SaaS應用，到度身訂造的系統整合服務，不同層次的導入模式，亦反映企業在轉型步伐上的差異與取向。

效率與就業之間的再平衡

隨著人工智能技術的飛速演進，企業營運模式邁向智能化轉型已成不可逆轉的時代趨勢。在這股技術浪潮下，企業追求營運效率提升已成必然，而勞動市場亦隨之面臨結構性調整——部分重複性流程導向的職位需求或將收縮，取而代之的是市場對數據理解、系統管理及跨領域協作能力的殷切需求。

社會普遍關注勞動力轉型，包括再培訓機制、技能提升以及教育與產業之間的銜接等，均被視為影響未來就業穩定的重要因素。同時，企業在加快數碼轉型步伐之際，如何在提升效率與履行社會責任之間取得平衡，亦成為討論焦點。當 AI 逐步融入日常營運，香港正站在效率與就業之間的十字路口，這場轉型帶來的不僅是技術升級，更是對整體經濟結構與勞動價值的重新定義。

（資料及相片由客戶提供）