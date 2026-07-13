紀律部隊與科專｜應用教育文憑｜群英薈萃｜精英教官｜專科+專教

香港各支紀律部隊（警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署）均致力廣招優秀人才及培育精英成為部門的新血，因此每年均吸引大量有志之士投考，成就卓越非凡的「紀律部隊」故事。



然而，投考紀律部隊均需要面對嚴格的遴選程序以挑選及評核合適人才，而遴選程序則主要包括有初步遴選、 能力傾向測驗、小組面試和最後面試階段等等；當中主要測試投考者的自信心、觀察力、判斷力、表達能力、分析能力、溝通技巧、資源管理及服務社群的決心等。除了以上的核心才能外，投考者還要擁有敏銳的社會觸覺和前瞻性，因此若有志加入紀律部隊，就必須要打好堅實的基礎，做足充分之準備。

為協助年青人圓夢，擁有逾30多年辦學經驗的香港科技專上書院（科專HKIT）特別開辦極受歡迎的熱門王牌課程「紀律部隊系列│應用教育文憑課程」，為有志投考各支紀律部隊之青年打造「專科、專教、專業」的實戰培訓課程，為學員打造最堅實的入職基石。

課程目標主要為報讀學員，提供一個更有效途徑了解各支「紀律部隊」多元化的工作及範疇，從而強化學員畢業後投身心儀的「紀律部隊」之能力、決心和信心。成功結業並且通過考核之學員，無論在「紀律部隊」知識、體能、紀律和心態上，絕對能夠有更加充足的準備，以應付即將展開的「紀律部隊基礎訓練」。

學員成功修畢香港科技專上書院（科專HKIT）開辦的全日制「紀律部隊系列（警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署）」應用教育文憑課程，並且取得相當於DSE五科及格的學歷。通過嚴謹的紀律部隊遴選程序，接受相關的訓練，就可以成為優秀的紀律部隊成員。

香港科技專上書院（科專HKIT）2026/27學年「紀律部隊系列（警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署）」應用教育文憑課程將於2026年9月開班，額滿即止。

香港科技專上書院（科專HKIT）全日制「紀律部隊系列（警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署）」應用教育文憑課程為期一年，共600學時，課程共分為兩部分：

第一部分：包括300學時必修科目（即中國語文、英國語文和數學）以及兩個各60小時的補充科目（例如：人際傳意與個人發展、生涯規劃等）； 以及

第二部分：「紀律部隊系列」選修群組：

「紀律部隊系列」選修群組由「實務及入職面試技巧」、「入職遴選體適能訓練」及「危機應變」三個科目所組成。

而警務處與「香港科技專上書院（科專HKIT）」合辦的全日制「學警預備訓練」選修群組由「香港警隊實務」、「警隊入職準備」及「體能建立及思維啟發」三個科目所組成。

而學員成功修畢「紀律部隊系列」／警務處「學警預備訓練」應用教育文憑課程後達到的學歷水平，相當於香港中學文憑考試五科第2級的程度，包括中國語文和英國語文科，亦即是完全符合投考「紀律部隊」的學歷要求，「應用教育文憑」屬資歷架構下第三級別的課程。

科專「紀律部隊系列」/「學警預備訓練」│退役紀律部隊精英長官領軍 │傑出教官任導師 │團隊陣容龐大鼎盛 │成就卓越非凡的「紀律部隊」故事

科專「紀律部隊系列（警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署）」／警務處「學警預備訓練」應用教育文憑課程能夠家喻戶曉、表現卓越，獲各家長及同學一致表揚，背後各紀律部隊的精英長官擔任課程顧問以及傑出紀律部隊教官擔任導師之強大教學團隊，實在是功不可沒，可說是現時最專業、最優秀及最出類拔萃的退役紀律部隊精英隊伍。

香港科技專上書院（科專HKIT）由「毅進文憑課程」已經開始提供投考「紀律部隊系列（警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署）」的卓越培訓課程，至今已累積十多年相關實戰經驗，展示出舉辦投考各支「紀律部隊」培訓課程的實力及專業能力，絕對是歷史最悠久、資歷最深厚。

香港科技專上書院 ( 科專HKIT ) 消防員／救護員實務應用教育文憑課程同學，獲安排參觀荔枝角消防局。

香港科技專上書院（科專HKIT）開辦的「紀律部隊系列（警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署）」應用教育文憑課程，由退休「助理警務處處長」范錫明（范Sir）擔任課程首席顧問，范Sir服務警隊逾33年，曾任多個警隊部門的重要指揮官職位；范Sir透過精心設計及安排，將紀律部隊實戰經驗及專業訓練模式授予各「科專│紀律部隊」課程的學生。

科專「紀律部隊系列」課程由范Sir領軍，課程導師主打由前紀律部隊傑出教官組成龐大的資深導師團隊，共同聚首在科專HKIT，團隊陣容龐大鼎盛，絕對是「專科」、「專教」及「專業」。導師能夠將第一手紀律部隊實戰經驗融入教學，為同學創造卓越非凡的「紀律部隊」故事。

而科專「紀律部隊系列」課程執教的導師，強調一定及必定曾經是隸屬於該支紀律部隊的精英成員，並且曾經擔任不同部門、單位的教官，又或者參與內部各種不同形式的培訓工作，從而達至「專科」、「專教」及「專業」的目的。

這些紀律部隊出身的「傑出教官」的精神和毅力，肯定能夠薪火相傳，在「科專│紀律部隊系列」課程的學員身上延續。幫助強化科專「紀律部隊系列」課程學員的各種應試能力、心理素質及價值觀，以備他們合格修畢科專「紀律部隊系列」課程、通過嚴謹的紀律部隊遴選程序後，直接開展紀律部隊的基礎訓練。

科專「紀律部隊系列」課程 │群英薈萃│名師出高徒│退役精英顧問及卓越教官如下：

課程首席顧問 : 范錫明│范 Sir退休前是「西九龍總區指揮官 ( 職級是 : 助理警務處處長 ) 」

消防/救護實務 │課程導師 : 陳大明│Jay Sir 退休前為「消防處│消防區長 」

消防/救護實務 │課程導師 : 郭德林│ Keith Sir 退休前為「消防處│高級消防隊長」

海關實務 │課程導師 : 謝煥齊│ Herbert Sir 退休前為「香港海關 │高級督察 」

入境事務 │課程導師 : 左偉基│ Randolph Sir 退休前為「入境事務處│總入境事務主任」

入境事務 │課程導師 : 廖玉群│ Madam Shirley退休前為「入境事務處│總入境事務主任」

懲教實務 │課程導師 : 林鏡江│ KK Sir 退休前為「懲教署│監督」

懲教實務 │課程導師 : 黃永強│ Kevin Sir 退休前為「懲教署│高級懲教主任」

學警預備訓練│課程導師 : 阮一力│Ivan Sir 退休前曾擔任「槍械訓練科教官 ( 職級是 : 高級督察 ) 」

學警預備訓練│課程導師 : 鄭民忠│Bell Sir 退休前曾擔任「飛虎隊教官 ( 職級是 : 警務督察 ) 」

學警預備訓練│課程導師 : 廖國柱│KC Sir 退休前曾擔任「機動部隊教官 ( 職級是 : 警務督察 ) 」

學警預備訓練│課程導師 : 俞子龍│Mark Sir退休前曾擔任「西九龍衝鋒隊教官 ( 職級是 : 警長 ) 」

《投考紀律部隊實戰全攻略》| 盡在 科專 紀律部隊系列課程

《投考紀律部隊實戰全攻略》系列，是「科專│紀律部隊系列」應用教育文憑課程導師們的著作。

《投考紀律部隊實戰全攻略》系列榮獲眾多前紀律部隊長官推薦，是全港最齊備的實用投考紀律部隊指南書籍，在全港各大圖書館及書局內均有《投考紀律部隊實戰全攻略》的作品。

《投考紀律部隊實戰全攻略》系列包括﹕深入了解各「紀律部隊（警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署）」職位的遴選程序及準則，分析投考各支「紀律部隊」的策略、熱門試題、面試技巧，有助同學脫穎而出，通過嚴謹的「紀律部隊」遴選程序，入職「紀律部隊」盡展所長。

投身海關︱共建未來︱參展介紹入職資訊︱科專海關實務課程︱鼎力支持︱教育及職業博覽2026

科專｜紀律部隊系列課程顧問及師資雄厚，皆為退役紀律部隊的精英，對培育下一代不遺餘力，於香港科技專上書院（科專HKIT）擔任「紀律部隊系列」及 「學警預備訓練」應用教育文憑課程導師，為同學提供最實用的紀律部隊投考資訊，再配合具針對性的試前準備，自然事半功倍。學員經過「專科」、「專教」及「專業」的培訓，成功加入各支「紀律部隊」及「警隊」的學生不計其數，桃李滿門。

科專｜紀律部隊課程的《投考紀律部隊實戰全攻略》系列作品，更是有助同學及正在起跑中的投考紀律部隊人士，能夠在參與「紀律部隊」及「警隊」的遴選程序前做足功課，肯定是投考「紀律部隊」及「警隊」職位的試前「必讀之選」。

報讀 | 科專HKIT「紀律部隊系列」/「學警預備訓練」課程10大核心優點

（1）：群英薈萃│師資實力雄厚

課程首席顧問及導師均是退役紀律部隊／警隊精英長官及卓越教官，能夠成就卓越非凡的「紀律部隊」／「警隊」故事。

（2）：涵蓋5大紀律部隊專科｜「專科」、「專教」及「專業」的培訓

課程是根據不同紀律部隊的工作性質而分科，並且細分為「學警預備訓練」、「消防員／救護員」、「海關」、「入境事務」及「懲教」5大專科範疇，針對性極強。

課程執教的導師，強調一定及必定曾經是隸屬於該支紀律部隊的精英成員，並且曾經擔任不同部門、單位的教官又或者參與內部各種不同形式的培訓工作，從而達至「專科」、「專教」及「專業」的目的。

（3）：名師出高徒│英雄出少年

退役紀律部隊名師，為同學提供最實用的紀律部隊投考資訊，再配合具針對性的試前準備，自然事半功倍。學員經過精英導師「專科」、「專教」及「專業」的培訓，成功加入各支「紀律部隊」及「警隊」的學生不計其數，桃李滿門。

（4）：贏在起跑線：深入了解各支紀律部隊遴選準則

課程涵蓋警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署的入職要求及運作，讓你在投考前全面了解各支紀律部隊的遴選準則與面試秘訣，預先做好準備。

過去10多年，修畢「紀律部隊系列」又或者與警務處合辦的「科專│學警預備訓練」應用教育文憑課程、能夠投身「紀律部隊／警隊」的學員人數眾多。

香港科技專上學院 (科專HKIT) │入境事務應用教育文憑課程│同學參觀《 入境事務學院 》。

（5）：科專擁有逾30多年辦學經驗

科專HKIT由「毅進文憑課程」已經開始提供投考「紀律部隊系列（警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署）」的卓越培訓課程，至今已累積十多年相關實戰經驗，展示出舉辦投考各支「紀律部隊」培訓課程的實力及專業能力，絕對是歷史最悠久、資歷最深厚。

（6）：培訓計劃 上天下海 飛天遁地 多元化培育「紀律部隊」人才

科專「紀律部隊系列（警務處、消防處、海關、入境事務處及懲教署）」／警務處「學警預備訓練」應用教育文憑課程同學參與培訓計劃，會透過上天下海、飛天遁地的各式各樣活動，從而體驗紀律部隊多元化的功能。

而體能訓練工作坊、面試工作坊、部門參觀肯定能夠全方位提升同學的投考信心及能力。

（7）： 符合投考「紀律部隊」／「警隊」的學歷要求

學員成功修畢「紀律部隊系列」／警務處「學警預備訓練」應用教育文憑課程後達到的學歷水平，相當於香港中學文憑考試五科第2級的程度，包括中國語文和英國語文科，亦即是完全符合投考「紀律部隊」/「警隊」的學歷要求，「應用教育文憑」屬資歷架構下第三級別的課程。

（8）：報讀科專「紀律部隊系列」／「警隊」課程 學費實惠相宜

科專HKIT是一所多元化及非牟利的專上學府，以積極開拓學生國際視野，發掘他們多方面潛能為辦學宗旨。

為了照顧同學所需，減輕其經濟負擔和學習困難，科專課程學費實惠相宜；以2026/27學年計，全日制應用教育文憑（DAE）學費為38,660元（分兩期繳交），屬提供相關課程院校中最低、最便宜。

（9）：「一條龍」完善升學機制

畢業生除投考「紀律部隊」／「警隊」職位外，還可於原校繼續進修，升讀高級文憑（網絡罪案及調查高級文憑），並銜接經評審的英國西倫敦大學學士學位課程（犯罪學、鑑證調查(榮譽)文學士），進修途徑多元，確保學員在任何情況下皆能持續發展。

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（10）：畢業後持續支援與跟進│並肩前行

「紀律部隊系列」／警務處「學警預備訓練」課程導師均是非常資深的前紀律部隊成員，任教期間均會全力以赴，並且多層面、多角度幫助同學投身警隊。

每一位資深導師均與同學建立深厚的師生感情，而師友關係可以對學生投身警隊起決定性的影響。在學員畢業後，會繼續透過網絡群組與同學聯繫，並提供持續的投考資訊及指導，伴隨學員並肩前行。

2026/27年全日制應用教育文憑課程現正接受報名，2026年9月正式開課。有興趣報讀科專│「紀律部隊系列」／警務處「學警預備訓練」應用教育文憑課程的同學，可瀏覽香港科技專上書院（科專HKIT）課程網站內，已分門別類的各種課程資訊及詳情，又或透過WhatsApp或致電本校直接電話查詢。

WhatsApp查詢：95741984 / 68389229

電話查詢：2120 4470 / 2782 2433

電郵：dae@hkit.edu.hk

深水埗總校地址：九龍深水埗南昌街213號

課程資訊及報名方法：https://dae.hkit.edu.hk/course/pctp/

應用教育文憑在資歷架構下獲得認可

資歷級別：3

資歷名冊登記號碼：22/000863/L3

登記有效日期：01/01/2023 至 31/08/2029

學校註冊編號：525898

（資料由客戶提供）