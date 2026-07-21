【裝修攻略】開放式廚房都可以用明火！一文拆解三大留意事項

近年新落成的樓宇，很多單位都是開放式廚房設計，不僅提升空間感，還能加強家人朋友互動時光。不過，坊間對改造開放式廚房仍存有不少疑問，在各大討論區上，最常看到業主們問的就是：「開放式廚房設計是否可以用明火？」



開放式廚房等於不可以用明火煮食？留意三大要求 輕鬆改造開放式廚房

根據香港屋宇署的《2011年建築物消防安全守則》，不論開放式廚房是使用明火還是無火煮食，單位都必須設置防火牆及滿足特定的消防安全條件，方可以合法使用！

三大消防安全要求：

• 煙霧感應器︰開放式廚房範圍內必須安裝住宅煙霧感應器，並須設有聲響警報基座。現時市面推出很多煙霧及熱感警報器套裝，能夠快速檢測高溫及煙霧，加倍安全。

獨立式煙霧警報器和熱感警報器套裝推介

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• 自動灑水系統：根據守則，開放式廚房的天花板上需持有自用灑水系統，並連接大廈警報系統。

• 設有良好的通風及天然照明：根據規定，開放式廚房視為客飯廳其中一部份，而該空間需要有天然照明及通風。

*住宅單位內外的煙霧感應器及消防花灑頭，需聘請合資格承辦商進行年檢。

因此，開放式廚房只能用無火煮食只是一個謬誤，只要符合以上要求，住戶都可以進行明火煮食，保留住家鑊氣小炒。

以智能科技加強家居安全 明火煮食更安心

拆解了法例誤區後，不少準業主仍有第二個心理關口：「開放式廚房用明火是否安全，一時大意忘記熄火怎麼辦？」但其實隨着智能家居科技的普及，今時今日的明火煮食爐，其安全性甚至比傳統電爐更優勝。市面上很多煤氣煮食爐，除了提供時間制設定熄火時間，更設有過熱熄火等安全感應裝置，煮食不用常常記掛開火情況，下廚更安心。

以香港人最熟悉的煤氣爐具， Towngas Lifestyle旗下的TGC品牌為例，近年新推出智能煮食爐配備革新IoT智能聯動技術，只需連接手機App，即可隨時隨地監察爐具的使用狀態，若離家時忘記熄火，可以用手機App遙距熄火，提升家居安全。

當中TowngasLifestyle旗下品牌TGC的智能煮食爐MEGA-i2 便能透過IoT功能支援遙距熄火、定時設定熄火時間及監察爐具的使用狀態，防止因大意而引致的意外發生，保障家居安全。

TGC 極炎火嵌入式平面爐 MEGA-i2

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另外，開放式廚房其中一個最大缺點，就是油煙容易四散，其實要解決這個問題，最重要是選擇抽力強勁的抽油煙機，而且正確安裝。現時市面上抽油煙機每分鐘排放量一般也有11至16立方米，其實這個數字已經很足夠，但很多客人都忽略了抽油煙機擺放的位置。抽油煙機最理想位置是靠近窗，因為這能縮短排煙管的長度，排煙管愈短效能愈高。

有一點值得留意，煮飯後最好不要馬上關掉抽油煙機，大部分抽油煙機都有延遲關機功能。開放式廚房戶主最好使用這個功能，將剩餘在廚房內的油煙排走。

TGC 抽油煙機 TURBO-i 700

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TGC智能抽油煙機TURBO-i 700配備免觸碰手勢開關，避免烹調食物的手觸碰機身。其超強風速設計，最高排風量高達每分鐘18.5立方米，加上5分鐘延遲關機功能，保證煮食後的油煙徹底抽走。TURBO-i 700更配備IoT智能技術，設定抽風時段、追蹤使用情況。

結合IoT智能聯動系統後，TURBO-i 700 和MEGA-i2 智能煮食爐便能實現「風隨火起」的無縫連接：當爐火一啟動，抽油煙機便自動開啟，迅速排走初期油煙；煮食完成熄火後，則會切換至低速模式，持續運行5分鐘，有效清除殘餘油煙及異味後才自動關機，為你帶來前所未有的明火智能煮食體驗。

（資料由客戶提供）