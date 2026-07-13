企業人工智能升級轉型交流日深受參展商好評｜促成潛在合作

踏入2026年，人工智能（AI）已經由一個前沿的科技概念，步入各行各業的日常營運中。剛於5月假灣仔香港會議展覽中心圓滿落幕的《香港01》「企業人工智能升級轉型交流日」2026，多間AI相關的參展商鼎力支持。除了延續上年人頭湧湧的墟冚場面，今年最令人振奮的，是入場人士不再是湊熱鬧、聽概念，而是帶著真實需求來尋找合適的AI方案。



買家心態轉變：由問概念到求AI方案

不少參展商受訪時均大讚現場氣氛遠超預期，認為活動非常成功、非常有意義。有參展商代表表示今年的入場人士更加實際，想了解更多相關AI如何具體幫助工作上的流程。 這反映出本地企業對AI的認知已經不再是基礎探索期，現時市場最渴求的，是如何將技術轉化為提升工作流程效率的實用工具。為此，展商們都特意帶來了最新研發的AI產品，務求即場為企業解難，帶動更多香港公司善用科技。

精準觸及痛點 促成潛在合作

有已經是第二年參展的商戶分享，去年推出產品後，在今次參展過程中穫得具建設性的真實建議，同時亦在會場內結識到許多「新面孔」。參展商不但深入了解到土地企業對AI解決方案的具體需求，更促成合作機會。有商戶驚喜地表示，透過與各行各業客戶的直接對話，才驚覺「原來香港（AI發展）咁蓬勃」。他們直指今次活動大大降低了品牌打入香港本地市場的門檻，讓他們能輕鬆向不同企業展示技術潛力，精準對接各方需求。

《香港01》未來將繼續與各界攜手，引領企業在瞬息萬變的AI浪潮中穩佔先機！