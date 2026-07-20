說好香港故事 「快樂旅人」徐英偉談香港旅遊新機遇

喜歡去旅行的香港人也喜歡別人來香港旅行，刺激消費、振興經濟。我們的海港、夜景、金融都會、傳統節慶、歷史遺產、國際精品、馬場娛樂、體育及藝文盛事、郊野山徑、摘星餐廳、地道美食……全是優勢所在。



香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉認為，重點在於如何進一步提煉底蘊、說好故事，在包裝及宣傳等方面持續優化，例如結合體育娛樂等盛事，達致幾何級的「乘數效應」，讓世界看見我們的無限可能。



喜歡去旅行的徐英偉接受《駿步人生》專訪，以旅客及酒店業界代表身份，分享旅人的體會，以用家角度借鏡經驗，同時解構本地旅遊業的機遇和挑戰。這裡的香港故事，看得見的、隱藏的，任你行，隨意發掘，750萬人向世界呈現一個好客之都。



他山之石

徐英偉（Caspar）每次暢遊大世界，都視作「換位思考」的考察。他細味別鄉的風土人情、待人接物，然後將所見所感，轉化為香港旅遊發展取長補短的一面借鏡。作為半個「旅遊達人」，他心目中的三大最佳旅遊城市，分別是北京、倫敦和威尼斯。

這三座城市引人入勝的，不僅是名勝景點，更多是其深厚的歷史與文化體驗，無數的博物館、多元的藝術表演、濃厚的歷史氛圍等，全部都有自己的故事，每次去，皆有得著；因此，如何提升來港旅客的個人體驗，他認為也是香港旅遊業未來的重要課題之一。

比起從前標榜「食得招積、遊得出色」的奢華旅遊模式， Caspar認為現今旅客所追求的已然不同。「以前要金碧輝煌、夠閃；今時今日，我們要多從旅客的角度去設計行程，給他們獨特的個人化體驗。」旅客的喜好各有不同，「有些人喜歡看歷史、文化；有些人喜歡參與體育盛事。」香港作為東道主，就要盡所能帶給每名旅客度身訂造的內容，這也是他對當下「好客之道」的詮釋：慢活、獨特，受到賓至如歸的接待，然後，下次再來。

旅遊模式 棄奢華求獨特

酒店作為大部份旅客訪港的第一個接觸點，使命尤其重要。對此，執掌酒店業主聯會至今三年的徐英偉認為，酒店業要「軟硬兼施」爭取支持。硬件方面，「香港有三百多間酒店共九萬多個房間，高端的、親民的，提供不同選擇。」他舉例香港不少五、六星級酒店，房價較倫敦、紐約的便宜。

至於軟件，「香港酒店的服務水平是國際前列；若果要數全球50大酒店，本港更有多於一間上榜。」

他認為，業界進一步加強與旅客互動，意義重大。「去旅行時，只要有機會我便會跟酒店不同崗位的人員聊天，前台員工、咖啡師、侍應等，例如我會詢問有何好玩地方推薦，他們經常可以提供旅遊書上沒有的hidden gem（隱世景點），令我喜出望外。」笑言：「自己搜尋遠不及『本地薑』，聽『網紅』講就不如自己發掘。」

他把這些經驗分享給本地業界，未來希望加強培訓酒店從業員，提升他們與客人的互動能力。「我知道現在香港有些酒店會為旅客導賞酒店歷史，以及周邊的社區故事，這對旅客都是獨特的體驗。」

徐氏夫妻遊歷世界，體驗不同文化，借鏡經驗。（相片由受訪者提供）

薦三日兩夜本地行程

我們請徐英偉為首次訪港的外國旅客設計三日兩夜行程，折射香港的魅力，他的建議如下：

第一日：由維港兩岸出發，乘搭小輪，迎著海風，欣賞香港天際線；登上山頂遠眺舉世聞名的夜景，再以一頓「摘星」美食為一日完美作結。

第二日：走入西九龍的香港故宮文化博物館或M+博物館尋訪歷史，到啟德體育園走一走，再轉戰深水埗、到小店嘆咖啡，或搭乘雙層巴士到油尖旺區感受地道氣息。若身處港島可以「遊電車河」，剛巧週三就到跑馬地馬場投入「Happy Wednesday」感受熱鬧氛圍。

第三日：若正值週末，可選擇到沙田馬場欣賞日間賽事，順道在沙田參拜廟宇；或者來一趟郊遊遠足，綠水清風，親近大都會的自然美，並以「鑊氣大牌檔」佳餚美點，獎勵自己兼補充能量。

香港以美食天堂見稱，他向旅客推薦五大本地美食，分別是港式點心、燒味、大牌檔小炒、茶餐廳奶茶及菠蘿包，再加一客在酒店享用的「High Tea」下午茶，滿載香港味道，味蕾的回憶，永誌難忘。

四季遊港

香港一年四季有節目，然而，旅遊業競爭大，挑戰也不小，如何突破界限，令旅客一來再來？徐英偉認為香港有深厚文化根基的節慶，以及活力澎湃的多元盛事，建議重新包裝，再進行深層宣傳，說好故事。

徐英偉表示，香港背靠祖國，聯通世界，很多旅客要到亞太區，首選香港作為第一站。除此之外，香港有力吸引高消費的商務旅客，業界可以配合有關活動，把這些訪港「過客」轉化為「留港旅客」。「很多來開會的人，我們稱為business leisure（商業休閒），如果串連一系列的城市路線圖，令他們在開會後順道旅遊，像今年三月本港有大型金融峰會，我們配合推出藝術拍賣、國際七人欖球賽等活動，他們逗留時間便會延長。」

徐英偉認為，透過四季更迭的主題活動，能夠吸引旅客一再回訪，體驗不一樣的香港。（圖片來源：《駿步人生》）

他指出，香港節慶有氣氛，而且幾乎每月也有重點主題活動。「萬聖節、聖誕節、農曆新年......還有每月的精彩活動，例如『法國五月』、『非遺』六月，讓旅客在不同時間、不同季節，都有一個前來香港的理由。」

香港部分精彩節慶及活動體驗：

跑馬地周三Happy Wednesday （圖片來源：《駿步人生》）

年初三賽馬 （圖片來源：《駿步人生》）

大坑舞火龍（圖片來源：《駿步人生》）

大館文娛藝術活動 （圖片來源：《駿步人生》）

「非遺」體驗 說香港故事

Caspar特別點名極具本地特色的非物質文化遺產項目，認為故事內容精彩，能為旅客帶來獨特體驗，例如大坑舞火龍的煙火、長洲太平清醮的典故、大澳端午龍舟遊涌的巡遊，在旅遊業者眼中，全都是動人的故事線，「非遺，本身就是一個個故事」。他建議想想方法，將這些故事帶給旅客，成為他們的體驗。

馬會一直支持非物質文化遺產的傳承，目的藉著多元化活動鼓勵大眾參與，傳承歷史文化精粹，配合香港特區政府的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，同時積極響應國家「十五五」規劃，聯同社會各界為國家發展貢獻力量。

馬會透過其慈善信託基金，支持以上提及三項國家級非物質文化遺產活動及相關教育項目，今年更獨家贊助「香港非遺月2026香港賽馬會呈獻系列」，其中之一是「香港非遺精華遊蹤」，讓公眾走入社區，認識與非遺有關的飲食技藝與傳統節慶等，感受豐富多元的非遺及其文化內涵；另透過賽馬會「傳．創」非遺教育計畫，令傳統工藝得以用更貼近現代生活的方式傳𠄘下去。

Caspar對馬會的有關工作予以肯定。「要多謝馬會，給予本地市民和國際遊客有更深度的體驗，政府、業界亦可以配合做更多，例如非遺中有不少是和飲食相關的，可以聯同酒店、餐飲業一同推廣，就像我們之前推廣清真食物，或是米芝蓮四手（4-Hands）、六手（6-Hands）晚宴一樣。」

談及在香港的旅遊體驗，不得不提馬會與香港特區政府合作的成果、位於中環的大館。作為香港一個重要的保育活化項目，大館將三大法定古蹟：前中區警署、中央裁判司署和域多利監獄，活化成文化及休閒好去處，提供藝術展覽、文娛表演及休閒生活等節目，是不少訪港旅客的觀賞及體驗熱點。大館開館8年以來，24/25年度錄得破紀錄的500萬訪客人次，即平均每日有超過 13,000人次。

賽馬旅遊的「乘數效應」

行政長官在2024年及2025年的施政報告，提出賽馬旅遊，馬會亦積極與特區政府和旅遊業界攜手合作，共同推動相關發展。今個馬季累計入場旅客持續刷新紀錄，截至5月底達到35萬人次，較上季同期增加94%，顯示賽馬旅遊的吸引力。

徐英偉表示，香港馬場的獨特之處是地理方便，「我想香港是全世界唯一一個地方，有馬場位處城市的中心。」旅客在市區信步之遙即可到訪跑馬地馬場參與經典的「Happy Wednesday」，它被譽為極具吸引力的城市娛樂體驗，是不少旅客來港的「to do list」節目。

徐英偉本人也是捧場客。「Happy Wednesday給我的，是有如去大型球賽般的熱鬧氣氛，很開心；有很多表演項目、很多體驗、很多餐飲，令人有衝動想多拍些照片，放上社交媒體跟朋友分享。」

賽馬旅遊潛力無限，馬會之前分別聯同中國香港欖球總會及香港足球會，將賽馬和欖球盛事聯乘起來，包括將「國際十人欖球賽」與跑馬地夜馬賽事安排在同日舉行，旅客觀賞完球賽，咫尺途程便能投入世界級賽馬運動，延續體育盛事的熾熱氣氛。

同時，適逢四年一度的國際足球盛事在今年六月至七月舉行，馬會推出「全城足球主場」系列活動，期望提升體育娛樂體驗及與顧客互動，透過多個賽馬及娛樂相關的接觸點，在別具香港特色的場景裡，結合運動、音樂、文化與社交娛樂，令娛樂與賽馬體驗層層疊加。

「現在的盛事一定要有crossover（聯乘）。你看外國的大型賽事如Super Bowl（美國國家美式足球聯盟的年度冠軍賽）或者其他大型賽事，都有娛樂成份。我覺得賽馬是香港其中一個最成功的娛樂體驗crossover，這種crossover不單止將不同板塊的愛好者集合在一起，亦將這種體驗乘數般的擴大。」

身兼中國香港足球總會副主席徐英偉表示，香港足球的城市吸引力與盛事爆發力，早已在過去多場香港足球代表隊賽事中充分展現。以去年6月亞洲盃外圍賽、五萬名球迷坐滿啟德主場館為例，正正說明足球盛事所帶來的龐大凝聚力和體驗價值。他指出，馬會多年來持續投放資源支持香港足球發展，而香港每年亦有賀歲盃、省港盃等具有特色及歷史的比賽，只要未來進一步增加場地、提升青訓、培育運動產業人才，香港足球盛事定必可在旅遊版圖上佔一席位，為旅客提供多一個來港選項。

從化馬場 促進穗港旅遊發展

說到盛事經濟，位於廣州的香港賽馬會從化馬場將於今年十月起舉行常規賽事。2026年3月，馬會與廣州市文化廣電旅遊局簽署合作備忘錄，將從化馬場定位為「大灣區世界級馬匹主題文體旅綜合目的地」，並透過共同推動「兩地三馬場」（即香港跑馬地馬場、沙田馬場和廣州從化馬場）獨特的賽馬旅遊，支持廣州建設世界級旅遊城市，並鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。

大灣區內獨特的「兩地三馬場」旅遊形式，對香港旅遊業，是挑戰抑或機遇呢？徐英偉說，「一程多站可以吸引內地遊客，他們去過從化的溫泉村，體驗過馬匹運動的興奮、刺激後，自然希望一到『主場館』，即香港兩個馬場去親身體驗，而既然來了（香港），自然不會那麼快離開，所以下一步就是要將賽馬的內容和香港本身的體驗，串連起來。」

事實上，馬會早於2021年與廣州市政府簽訂框架合作協議，積極回應國家體育總局和農業農村部聯合發布的「全國馬產業發展規劃」，同時帶動大灣區的經濟及就業發展，打造穗港的馬產業經濟圈。

「2026香港旅遊發展論壇」早前在跑馬地馬場舉行閉幕晚宴，主禮嘉賓包括馬會主席廖長江（前排右四）及行政總裁應家柏（前排左三）；徐英偉（後排左一）也有出席。（圖片來源：《駿步人生》）

馬會透過「兩地三馬場」帶來協同效應，促進穗港旅遊發展。圖為廣東從化馬場模擬圖。 （圖片來源：《駿步人生》）

後記：驛馬星動

去旅行的人，最怕遇上壞天氣，敗了景致、掃了雅興。然而，對徐英偉來說，只要自帶好心情，即使旅途遇大雨，也沒什麼好怕。

訪問在沙田馬場的全新數碼體驗地標「天馬驛」進行。當天早上，天文台懸掛黃色暴雨警告信號，剛開始訪問，窗外已經雨下如注，但帶著招牌笑臉的Caspar，輕輕鬆鬆、興致勃勃地跟擔任主持人的馬會公共事務副總經理（慈善傳訊）李臻（下圖左）研究訪問場內的各項設施。

徐英偉在「天馬驛」展現旅人好奇心，細賞各項互動設施與打卡亮點。（圖片來源：《駿步人生》）

沙田馬場「天馬驛」是香港首個四層高的數碼賽馬體驗地標，融合現場賽馬的刺激感及嶄新的數碼科技，提供賽馬運動及娛樂體驗，包括沉浸式AI打卡熱點、數碼娛樂以及不同特色的美饌。

剛開幕時，Caspar已曾到訪，笑說「參觀過騎馬機、密室逃脫，不過我怕自己解謎失敗被困，所以沒有玩。」他今次有機會近距離接觸1：1的機械白馬，更是愛不釋手，滿帶旅人的好奇心。

問他旅行伴侶，除了妻兒及父母，會想和誰結伴同行？他調皮地說：「可以的話，偶爾也想和一班『波牛』朋友一起去旅行，三五知己，有共同話題，應該也會很有趣。」這位遊歷過無數國度的驛馬星人，心中還藏著一個浪漫的終極目的地。「我想去月球旅遊，因為在月球回頭看，可以看見最美的地球。」