從化馬場受訓馬匹勝出率三年升一倍 頂尖訓練及護理配套成關鍵

本港賽馬運動斐聲國際，擁有多匹屢創佳績的世界級良駒，賽場上馬匹馳騁，看台上萬人空巷，香港賽馬成功背後，其實克服了重重挑戰。如欲持續提升賽馬競爭力及水平，一來既要增加馬口，二來亦要有相關頂尖馬匹訓練及護理配套支持，惟香港土地不足，故香港賽馬會早於20年前已覓地增建設施，輔助沙田馬場的馬匹訓練運作。於2018年啟用的香港賽馬會從化馬場，正正為本港賽駒提供更佳的訓練空間及設備，成為賽馬持續成功關鍵。



今年發布的廣州「十五五」規劃也表明要推進穗港馬產業深度合作，常態化舉辦國際標準賽馬賽事，謀劃打造穗港馬產業深度合作區。參考賽事數據，2025/26年度馬季截至6月，近250匹奪冠賽駒出賽前曾在從化馬場受訓，勝出率比2022/23年度馬季上升一倍。而馬會於7月10日正式公布，今季馬王由「嘉應高昇」及「浪漫勇士」奪得，歷史性首次出現雙馬王。當中嘉應高昇自2023年抵港後多次往返從化受訓及休息，浪漫勇士亦於今個馬季季尾獲安排送往從化休息，顯示完善的馬匹訓練設備，是提升賽駒表現的關鍵。

從化練馬設施達世界級標準

沙田馬場為本港賽駒的訓練基地，至今啟用48年，可擴展空間極為有限。於2018年啟用位於廣州市從化區的從化馬場佔地150公頃，正可為本港賽駒提供更優質的訓練設備及休息空間。

正如運動員訓練需兼顧體能、技術、心理、營養，訓練賽駒亦然。有英國練馬師曾發表文章，強調對於賽駒的訓練是「融合科學、藝術以及對馬匹生理和心理的深刻理解，目標在於確保馬匹整體健康，同時提升其速度、耐力和敏捷性」，並把訓練馬匹的過程大致劃分為四個關鍵要點：「早期發展和基礎」、「增強體能和耐力」、「心理質素訓練」及「營養與健康保健」。四個關鍵要點，皆與馬場配備的練馬與護馬設備息息相關。

從化馬場擁有多項達世界級標準的配套及訓練設施，以照料馬匹身體狀態與心理質素，既可放鬆同時能提升狀態。該馬場設有多項香港前所未有的設備，包括20個放草休養區供馬匹休養放鬆；跑道方面，除了草地跑道及全天候泥地跑道，另設有一條全長1,100米，以百分之一點五四的幅度持續由起步處向山上方向提升的登山跑道，供馬匹訓練心肺功能及耐力，為香港未曾有過的練馬設備。其他訓練設施包括踱步圈及馬匹游泳池等。

從化馬場設有馬匹游泳池，水深2.6米。

從化馬場馬匹康復治療中心會利用儀器為馬匹治療痛症。

從化馬場馬匹康復治療中心設有水中跑步機。

從化馬場設有水中步行機。

從化馬場設有水中步行機。

賽馬會從化馬場設有多項香港前所未有的設備，包括20個放草休養區供馬匹休養放鬆。

從化馬場設有一條全長1,100米，以百分之一點五四的幅度持續由起步處向山上方向提升的登山跑道，供馬匹訓練心肺功能及耐力。

馬匹康復治療中心助馬匹治療傷患

除了訓練設施，從化馬場亦設有馬匹醫院及馬匹康復治療中心。其中馬匹康復治療中心為馬匹提供創新的康復治療服務，設備包括冷鹽水療設施、脈冲式電磁場療法、第四類激光治療等，以緩解馬匹炎症症狀，加快從傷患中恢復。

史上首次雙馬王 勢均力敵

馬會10日正式公布今季馬王為「嘉應高昇」及「浪漫勇士」，香港賽馬史上首次出現雙馬王。浪漫勇士馬主劉栢輝領獎時指，對於馬王榮耀，認為現年8歲的愛駒僅屬「冷門」，感謝馬迷支持。而嘉應高昇馬主梁錫光則指今季賽果屬完美結局，兩匹馬叮噹馬頭，他特別提到珠峰錦標是最難忘的一役，感謝馬房團隊的努力。現時浪漫勇士已獲安排到從化馬場休息，嘉應高昇則已於季尾在從化休息後返港。

馬王「嘉應高昇」三年內13次往從化受訓

從化馬場環境清幽，訓練設施齊全，地靈馬傑。現年5歲的嘉應高昇為目前全球最高評分的賽駒，翻查馬會紀錄，嘉應高昇自2023年抵港後，被送往從化馬場訓練及休養至少13次。從資料可見，嘉應高昇並非只於馬季抖暑期間被送到從化。以2025年為例，牠於1月、2月、5月及12月分別到過從化馬場受訓與休息。

去年5月時，嘉應高昇曾留在從化馬場長達3個月，至8月返港後，於同年9月出戰香港特區行政長官盃順利勝出，其後再於10月出戰在澳洲蘭域馬場舉行的全球最高獎金草地賽事——珠穆朗瑪峰錦標（1200米一級賽），成功擊敗當地多匹頂尖短途馬匹奪冠，榮登全球評分最高短途賽駒與世界排名第一位。

嘉應高昇的練馬師大衛希斯曾於受訪時指，他為嘉應高昇訂下的目標是躋身史上偉大賽駒之列，要訣在於保持其身心健全和腿部健康，因此大量運用從化馬場的資源進行訓練。大衛希斯形容從化猶如一片淨土，擁有遼闊的草地，還有水中步行機等先進設備，直言嘉應高昇不時在表現出色的大賽後於從化進行「心靈重置」，目的旨在延長牠的巔峰狀態。

浪漫勇士封「三冠王」後抵從化休息

而於今年5月成為「三冠王」的浪漫勇士，是香港第三匹在同一季內囊括三冠大賽賽事的賽駒。其練馬師沈集成於浪漫勇士在今年5月封「三冠王」後受訪，直言因嘉應高昇於從化十分愉快，因此早與浪漫勇士的馬主商量在賽後送牠到從化休息。