煤氣公司氫能城市設計比賽結果出爐　培育新能源領袖共建低碳未來

為加強向新一代推廣氫能應用，並鼓勵學生投入STEAM學習，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）夥拍機電青少年大使計劃舉辦「煤氣綠火焰『氫』造城市設計比賽」，在日前舉行決賽暨頒獎禮。晉身決賽的小學隊伍向評審匯報其構思的未來氫能方案，同時展示由他們親自製作的城市模型。得獎氫能方案涵蓋機場、主題樂園、商廈等場景，反映綠色新能源龐大應用潛力。煤氣公司期望未來繼續與學界等持份者攜手，共同推進香港氫能發展，建設可持續發展的社區。



多元學習活動解構氫能原理 學生跳出課室探索綠色新能源

比賽共吸引近60間小學參與，參賽費用由煤氣公司全額資助。同學們透過一系列STEAM工作坊、考察活動及理論課堂，全方位認識氫能的科學原理，並藉實例了解氫能於建築發展、交通運輸等範疇的應用現況。所有參賽隊伍獲安排參加「氫能實驗工作坊」，同學嘗試進行電解水實驗，成功分解出氫氣，並將其轉化成電能。他們更走入煤氣公司總部，了解能源企業日常運作，並參觀位於總部大樓的電動車氫能充電系統，實地認識氫能項目。

學生到訪煤氣公司總部大樓，實地了解電動車氫能充電系統。

晉身決賽的隊伍及後參與「氫能模型車競賽」，在專業指導下親手組裝速度與穩定性兼比的氫能模型車，藉此學習氫燃料電池優勢。他們更到訪機電工程署總部，在署方工程師介紹下，近距離認識氫燃料電池洗街車，緊貼綠色新能源的發展脈搏 。

機電署工程師向參賽學生講解氫燃料電池洗街車的運作。

學生創意勾畫氫能藍圖 以模型展示未來城市

經過連串學習活動，各隊全面掌握氫能知識，設計未來氫能城市方案時自然更得心應手。決賽當日隊伍透過城市模型講解氫能方案，將STEAM創意融入新能源科學，展現學生對未來城市的想像。

煤氣公司營運總裁 — 香港業務鄭曉光頒獎禮時致辭表示，「香港特區政府已發表《香港氫能發展策略》，以迎接氫能發展帶來的新機遇。而現時煤氣公司在香港生產的人工煤氣，約一半成份屬氫氣，公司正透過遍布全港的地下煤氣管網，向客戶提供氫氣。香港在發展氫能上，可謂擁有得天獨厚的優勢。」他期望今次比賽讓學生掌握氫能相關科學知識，一同探索以綠色新能源驅動的低碳的未來。

煤氣公司營運總裁 — 香港業務鄭曉光期望透過今次比賽，加深學生對氫能的認識。

機電工程署署長潘國英出席頒獎禮並擔任主禮嘉賓，他指氫能作為潔淨能源，在使用時只排出水，有助保護環境。他表示，署方為推進香港氫能發展，已制訂氫能安全相關法例和技術指引，並積極統籌及審視本地氫能應用的試驗項目，共同促進綠色城市發展。他又指，國家《十五五規劃綱要》提出氫能屬未來產業之一，他鼓勵學生發揮創意，實現「十五五」規劃的綠色夢想 。

機電工程署署長潘國英為頒獎禮擔任主禮嘉賓，他樂見學生發揮創意構思氫能全新應用方案，並表示署方已制定法例及指引積極推動氫能發展。

頒獎典禮另一主禮嘉賓、立法會（教育界）議員鄧飛致辭時表示，比賽為學生提供豐富學習經歷，屬極佳的STEAM學習平台。他致辭指：「同學們走出傳統課室，親自動手電解水製造氫氣，將書本的科學理論轉化為解決現實環境問題的方案，這正是我們教育界一直提倡『活學活用』的最佳體現。」

立法會（教育界）議員鄧飛致辭指，今次比賽屬極佳的STEAM學習平台，將書本的科學理論轉化為解決現實環境問題的方案。

比賽冠軍由聖類斯中學（小學部）奪得，隊伍提議將氫能應用於主題樂園，在模型中加入由氫燃料電池驅動嘅過山車同摩天輪，以氫能驅動園內遊樂設施。

青山天主教小學贏得比賽亞軍，同學構思在未來「北部都會區」發展氫能社區，將區內交通運輸氫能化。

季軍由油蔴地天主教小學（海泓道）奪得，隊伍將氫能應用場景鎖定於高耗能的機場，塑造未來綠色航空樞紐。

「煤氣綠火焰『氫』造城市設計比賽」得獎名單： 獎項 學校 冠軍 聖類斯中學（小學部） 亞軍 青山天主教小學 季軍 油蔴地天主教小學（海泓道） 優異獎（三隊） 基督教香港信義會宏信書院 滬江小學 番禺會所華仁小學

傑出表現獎（八隊） 路德會梁鉅鏐小學 聖保羅男女中學附屬小學 保良局世德小學 培基小學 旅港開平商會學校 優才（楊殷有娣）書院小學部 啟基學校 中華基督教會基真小學 最具人氣獎 青山天主教小學

積極拓展氫能應用場景 跨界合作打造氫能生態圈

煤氣公司正在香港積極發展氫能業務，將其拓展至交通運輸、建築工地、大型活動等應用場景。現時獲政府批准的40個氫燃料技術試驗項目，煤氣公司參與當中九個，包括在將軍澳的新界東南堆填區擴展部分推展綠氫項目，利用生物沼氣生產綠氫。項目預計今年投產，屆時可每日生產約330公斤的「香港製造」綠氫，有望推動本港氫經濟發展。

作為本港氫能發展的先行者，煤氣公司表示將積極發展氫能應用，並拓展至不同範疇，讓市民親身感受氫能的潔淨與效益；同時將繼續加強與政府、 業界、學校及學術界等持份者合作，攜手建設本港氫能生態圈。

（資料及相片由客戶提供）