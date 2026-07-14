施南生逝世｜羅淑佩致哀 讚揚為市民留下寶貴光影回憶
撰文：蕭通
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資深傳媒及電影人施南生逝世，終年75歲。文化體育及旅遊局局長羅淑佩周二（14日）凌晨發聲明，對施南生離世表示哀悼，並向她的家人致以深切慰問。
文體旅局的聲明指出，施南生是香港資深電影製作人，曾於2007年至2015年間獲政府委任為香港電影發展局成員，對促進香港電影業的長遠發展貢獻良多。由施南生製作及出品的電影不勝枚舉，包括深入民心的《倩女幽魂》系列、《黃飛鴻》系列、《黑俠》、《蜀山傳》和《無間道》等。
聲明又稱，施南生多年來獲邀擔任各大國際影展的評審委員和評審主席，並屢獲本地和國際殊榮，以表揚其國際視野和出色的市場推廣能力，對推廣港產片至國際影壇作出了重大貢獻。
曾獲政府委任為旅發局成員
此外，施南生曾於2013年至2019年間獲政府委任為香港旅遊發展局成員。憑藉其在國際影壇的廣泛人脈與專業策劃經驗，為推廣香港旅遊提供寶貴意見。
羅淑佩表示，「施南生女士為影視界奉獻一生，為香港市民留下寶貴的光影回憶。我們將永遠懷念她對香港影視界的超凡貢獻」。
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