周大福人壽大專生比賽｜由你重新定義保障產品兼贏3萬元獎金

提起保險產品，你會想到什麼？陪伴人生不同階段的生活規劃？為未來增添信心的可靠支援？還是幫助自己和家人實現夢想的重要夥伴？如果保障方案不再只限於既有選擇，而是可以由你重新定義，大膽創想，把「想要」和「需要」結合，你會設計出怎樣切合新世代需要、兼具創意與影響力的創新方案呢？



為了激發更多創新思維，周大福人壽（下稱「CTF Life」）第二屆「CTF Life⁺ 周大福人壽‧創想實驗室」計劃強勢回歸，誠邀全港大專生透過對生活、家庭及社會的觀察，親自為新世代發聲，將創新想法轉化為切合跨代家庭需要的保障方案。是次活動以「財務賦權‧世代守護」為主題，鼓勵學生把創意轉化為真實影響力。

2026年第一屆《周大福人壽·創想實驗室》專題比賽x實習計劃總決賽十強隊伍。

回應新世代及跨代家庭實際需要 設計可負擔、可理解、可實踐的貼地方案

今時今日的大學生，除了面對學業及職涯發展挑戰，更關注個人成長、家庭責任、精神健康、數碼安全及可持續未來等重要議題。這些課題其實都與「保障」息息相關，而現代保障方案亦正朝著更貼近生活、更容易理解及更切合個人需要的方向不斷發展。保障的核心價值在於為人生不同階段提供支援與信心，因此CTF Life期望透過今次比賽，收集大專生的真實觀點與創新構想，鼓勵參賽者從年輕人角度出發，為身邊人及社會設計出更具溫度的保障方案。

圍繞主題，你可以從以下三大方向構思：

• 跨代連結：運用創新服務或方案，促進跨代家庭之間的溝通，例如照顧安排、情緒支援、財務規劃，甚至解決長者與年輕人之間的資訊落差，都可以成為創新切入點。

• 普惠共融：關注社會上常被忽略的群體（例如照顧者、基層、青年、銀髮族、SEN家庭及新來港人士等），設計財務賦權方案，助他們掌握理財選擇權。

• 韌性未來：針對未來的種種不確定性（如健康風險、氣候災害、數碼安全及職涯發展等），從「預防+支援+透明」出發，設計貼近未來生態的創新保障方案。

2026年第一屆《周大福人壽·創想實驗室》專題比賽x實習計劃的Hackathon Day上，導師與學員一起進行主題研討。

意念真正落地！讓好點子獲得實踐機會

這絕對不是一個「交完就算」的紙上談兵比賽，而是一個讓創意真正落地的寶貴平台。優勝隊伍的方案有機會被納入CTF Life 未來產品的構想藍圖，並在專業團隊的協助下逐步深化及發展，讓學生的意念有機會轉化為真實的保障方案，為社會帶來實質影響力。此外，所有參賽作品均有機會亮相於CTF Life官方媒體，成為CV上有份量的珍貴實戰經驗。

第一屆決賽參賽隊伍於台上演繹他們的方案。

爭奪3萬元大賞！更設完整行業體驗計劃

比賽獎金 名次 獎金 冠軍 HK$30,000 亞軍 HK$20,000 季軍 HK$10,000 第4至10名 入圍獎金HK$2,000

學員專屬行業體驗

為讓學員全面認識保險行業的實際運作，CTF Life特別為參賽學員設計一套「實戰＋專業」並行的體驗機會，理論與實務兼備：

• 實戰面│於2027年3月31日或之前完成20小時實習，親身了解人生規劃師的日常工作，並獲得實習證書，豐富個人履歷。

• 專業面│同期可享IIQE卷一及卷三免費考試機會各一次（於2027年3月31日前適用），從專業知識層面認識行業運作；有興趣者更可藉此考取保險業入門資格，為未來多開一扇門。

透過實習與專業知識的雙軌體驗，學員可從不同角度深入了解行業全貌，判斷這是否自己感興趣的職涯方向。

延伸機會

若學員在體驗過程中對保險行業產生濃厚興趣，並於2027年3月31日前正式入職，更可獲得：

• HK$2,500入職獎金

• HK$1,000轉介獎金

• 以及其他學員專享獎賞或獎學金

換言之，這不單是一個比賽，更是一次認識行業、擴闊人脈、累積實戰經驗，並探索未來職涯方向的難得機會。

決賽的專業評審團來自財策相關行業的不同界別，以專業及全面的角度進行評分。

備戰攻略：五大評審準則與重要日程

比賽以4或6人隊制參賽，每支隊伍將由一位專屬導師帶領，協助大家完善方案、準備演說，將概念化為完整可行的提案。即使暫未有隊友，只要你有想法、有好奇心、有挑戰自己的熱情，亦可以個人身份報名，並於Hackathon當日即場配對志同道合的隊友。

五大評審準則：

• 企業協同（25%）：方案需展示對人生規劃師角色及集團業務有一定理解，並能善用集團生態圈。

• 創新性（25%）：解決方案需具備創新思維，打破傳統保障產品的框架。

• 可行性（20%）：方案在商業或技術層面有機會落地實現。

• 社會影響力（20%）：有助推動財務賦權及社會福祉，與共享價值有所連結。

• 表達與簡報能力（10%）：表達需清晰、具說服力，展現獨到的洞察。

重要時間表：

• 2026年10月19日：報名截止

• 2026年10月31日：啟動禮暨Hackathon Day

• 2026年11月10 / 19日：產品設計工作坊

• 2027年1月10日：初賽提交簡報及短片截止日

• 2027年2月27日：Grand Final Pitch總決賽（十強隊伍即場競逐Top 3）

如果你對創新、金融、社會議題、家庭照顧或未來生活充滿好奇，並渴望將想法化為真實影響力，這是一個由你重新定義保障產品的難得機會。把握機會贏取豐厚獎金與實戰經驗，同時為社會設計具意義的保險方案！立即點擊下方報名連結，發揮你的無限創意！

「CTF Life⁺周大福人壽‧創想實驗室」專題比賽報名及詳情查詢：

截止日期：2026年10月19日

活動查詢：Whatsapp專線+852 9276 2605

立即報名︰https://forms.office.com/r/DEVn44sBP3

（資料由客戶提供）