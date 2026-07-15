警長與相戀女線人販25公斤冰毒囚逾23年　官令沒收警長19.8萬

已婚警署警長疑和一名女線人相戀，並在調查一宗涉及300公斤冰毒的案件時，偷取其中25公斤、市值約1600萬元的毒品，轉交女線人販運。警長兩年前承認串謀販運25公斤冰毒(HCCC100/2023)，被判囚23年10個月。此外，控方今(15日)在高等法院申請，沒收警署警長的19.8萬多元。法官批准申請，並頒令警署警長若未能在明年1月15日前交出該19.8萬多元，便會被加監1年。



案情指許販毒得益最少20萬

被告許思漢於2024年3月承認1項串謀販毒罪，涉及24,643克冰毒，被判囚23年10個月。控方今申請沒收令時透露，控辯雙方在判刑後，商討是否可就沒收令達成共識。而控辯雙方已達成共識，同意沒收許的19.8萬多元。根據控辯同意案情，許從販毒中獲利至少20萬元，而他可變現財產為19.8萬多元。

被告許思漢(左一)曾因表現出色獲時任警務署長曾蔭培(左四)加許。(警聲照片)

被告許思漢在高等法院被沒收19.8萬。(黃浩謙攝)

許私自取走販毒案毒品

販毒案的案情指，許於2020年4月28日，參與西九龍總區掃毒行動，並在上海街某處所檢獲約300公斤冰毒，惟許其後私自取走部份毒品。

警方在酒店房發現毒品及現金

警方於同年5月6日到帝苑酒店某房搜查，除了發現140粒藥丸、16萬現金等，亦在在房間的夾萬內搜出152克冰毒。房內除了有同案女被告王若男，警方搜查期間，許持房卡進入。警員在許身上檢獲1,957克的冰毒，其後亦在許租用作行動之用的單位內，檢獲22,534克的冰毒。許被捕後稱，王是其毒品案「線人」。

同案女被告囚16年半

女被告王若男在該案亦承認串謀販毒罪，被判囚16年半。她在求情時指， 案發時與許相戀，相信許會與自己組織家庭，所以答應和他犯案。