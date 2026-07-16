城大出版社30周年書展三大展區　互動遊戲、文創周邊與星級講座

一年一度的香港書展盛大揭幕，香港城市大學出版社（城大出版社）適逢成立30週年，今年特設「城創實驗室」（The InnoLab），融合集體回憶、新知探索與趣味互動，除了帶來深度閱讀體驗，更設有驚喜軌道球遊戲、限定文創周邊及名家講座，為大專生、歷史迷及文創愛好者打造兼具知識與趣味性的「打卡」熱點，讓讀者體驗不一樣的書展。



三大展區亮點！巨型書架回顧30年學術典藏成果

城大出版社今年打造的「城創實驗室」（The InnoLab）劃分了三大特色展區，引領讀者多角度探索知識：展區核心「The Scholarship 學術典藏」的巨型書架，展示自1996年以來出版的學術與專業著作；「The Innovation 創見未來」聚焦生涯規劃、社會工作及初創等創新思維書籍，並推廣「innOAccess」開放取用平台，為讀者提供免費電子書平台；而「The Stories 傳承印記」則透過人物傳記、社會領袖故事及歷史文化，帶領讀者細味香港獨特的文化底蘊與人文溫度。

「The Scholarship 學術典藏」巨型書架展示自1996年以來出版的多元化著作。

互動體驗升級！軌道球送禮與免費打卡福利

「城創實驗室」除了書籍展銷，城大出版社更準備了多項互動遊戲與書展優惠。現場追蹤並關注出版社官方社交媒體（Instagram、Facebook、小紅書或微信），並寫下對城大出版社30週年的祝賀，便可免費參與「InnoPath 城創機遇」軌道球遊戲，贏走限定禮物！

「InnoPath 城創機遇」互動遊戲，寫下周年祝福並追蹤出版社社交媒體，即可贏取城大出版社30週年限定好禮

此外，凡在攤位消費滿港幣300元，即可享受「InnoLab Report 城創實驗室報告」或「InnoNews 城創新聞」專屬相片拍攝服務，免費獲得特色主題相片，為書展之旅留下珍貴的回憶。同時，展期內全場書籍一律低至7折，部分特價圖書更低至1折，以配合30週年盛事。

讀者消費滿額即可體驗互動攝影區，「InnoReport」讓讀者完成互動個性測驗，以獨家「處方箋」，「InnoNews」則可化身頭條人物，拍下具備新聞感的專屬紀念照片。

獨家文創登場！同步發佈全新數位出版平台

另外，出版社今年亦首度推出多款極具質感的周邊商品，焦點首推「源自1996系列」，包括設計簡約的帆布袋、適合上班族及學生的「城中漫步」主題筆記本，還有刺繡小袋、城創旅行袋，以及造型可愛的「innOAccess 創知大使」毛絨鑰匙圈同步登場，讀者可以以優惠價7折換購限定文創產品。

城大出版社今年推出「源自1996」、「時尚簡約」和「城創」三大系列周邊，將知識轉化為極具質感的日常設計，讀者購買任何書籍可以優惠價7折換購限定文創產品。

為配合學術出版發展趨勢，城大出版社近年亦積極推動數位轉型。今年他們與中國最大學術資源傳播平台CNKI（知網）合作，推出全新「innOAccess」開放取用平台，讓全球讀者能免費、即時獲取線上閱讀途徑，展現知識傳播的無限可能。

深度閱讀指南！新書推介與名家講座

今年書展的焦點新書聚焦文化研究與人物故事，重磅作品包括由城大副監督鍾瑞明的傳記《半生行跡：鍾瑞明普惠香江路》，記錄香港蛻變的時代縮影，還有慶祝城大工商管理博士課程20週年的專書《From Insight to Impact—How 20 Executives Transformed Business Through Research》，由20位跨行業傑出校友，分享他們的成功心法。《社工必修24個核心社會科學理論》則結合本地文化背景與實務案例，為學生及業界同工提供理論與實踐的指南，以及一系列歷史文化矚目好書。

城大出版社30周年鉅獻亮相書展，涵蓋名家傳記、歷史文化及學術專業著作，邀讀者一同探索知識深度。

為延伸閱讀體驗，出版社將於7月18日（星期六）特別舉辦兩場學術講座，帶領讀者走進學者視野，深入探討歷史與文化課題，現場購書更享有獨家優惠。

【香港書展2026：國際視野講座系列】蒙古帝國開啟歐亞大陸新歷史

講者：張信剛教授 GBS, JP（香港城市大學榮休校長及教授）

時間：下午 3:00 - 4:30

地點：灣仔香港會議展覽中心 S423–424 室

語言：粵語，輔以英語

內容簡介：帶領讀者橫跨歐亞，回溯八百年前蒙古帝國的崛起，以宏觀視野，展現其軍事與驛路貿易的輝煌成就，並深刻剖析東西文化在科學、藝術和經濟上的交流，揭示十四世紀的蒙古帝國如何作為先行者，悄然開啟當代全球化的歷史。

相關著作：草原絲路遊記《Roaming the Steppe Silk Road》原價港幣$278，書展優惠價港幣$195。

【香港書展2026：文化活動】善道同行：東華三院百載足跡漫話

講者：劉智鵬教授 SBS, JP（嶺南大學校長特別顧問(公共事務)暨傳訊及公共事務處處長、歷史系教授、香港特別行政區立法會議員）、丁新豹教授 BBS（香港大學中文學院名譽教授）

時間：下午 4:45 - 5:45

地點：灣仔香港會議展覽中心S227室

語言：粵語

內容簡介：兩位重量級歷史學者將從珍貴的古蹟、古人與過往歷史點滴中探索香港史，生動呈現東華三院的百年歷史變遷與人文關懷。

相關著作：英文歷史著作《Hand-in-Hand for Benevolence—150 Years of History of the Tung Wah Group of Hospitals of Hong Kong 1870–2020》，詳細記述了東華在醫療、賑濟、教育與社會服務的發展歷史，及其在香港發展歷程中的重要角色與定位。此書原價港幣$428，書展優惠價港幣$300。

登記參加講座：https://www.hktdc.com/event/hkbookfair/en/programme?date=2026-07-18

（資料及圖片由客戶提供）