青年創業團體調查：7成受訪企業促政府提供資助以吸引落戶北都
香港首個五年規劃9月16日公布，香港青年創業家總商會就此向政府提交意見書及業界調查結果，提出涵蓋現金流資助、北部都會區落戶優惠及確立一人公司（OPC）身份等八大建議。調查顯示，近三成受訪青年創業家指出，「資助『先使費後報銷』拖垮現金流」為最大創業障礙。
該會於7月舉辦三場焦點小組討論，分別以創新科技、傳統企業升級轉型、一人公司和斜槓創業（Slasher）的文創與IP。該會又向逾100家企業進行深度問卷調查，了解青年創業面臨的困難。
調查顯示，68%受訪者表示，若北部都會區能提供「首三年免租免稅、後兩年減半」方案，將考慮落戶。有29.5%受訪者指出，「資助『先使費後報銷』拖垮現金流」為最大創業障礙。此外，22.9%認為「缺乏第一張訂單或曝光機會」亦是最大障礙。當問及「哪項政府支援對業務最實際」，47.5%受訪者選擇「政府採購優先選用本地初創」。
數據亦顯示，香港微型企業存活率偏低，2012年開業的微型企業中，約一半在5年後仍經營，約四分之一於開業首兩年內結業。
總商會提出的八大建議涵蓋：將主要資助由「實報實銷」改為「前期撥款」或「按里程碑分階段撥付」；成立大灣區青創引導基金並在政府採購中加入本地創新應用評分；推動「AI＋產業」雙向發展並建立行業知識庫；對接國際標準建立人工智能應用框架及專業認證；於北部都會區推行階梯式租稅激勵及人才公寓優先申請；參考新加坡建立知識產權估值與融資機制；在規劃中明確承認一人公司及斜槓自僱者為獨立政策群體；以及設立跨境資金綠色通道、行業數據資源庫及沙盒計劃，並與前海、南沙等灣區試點進行數據互認。
會長謝海發表示，期望意見書能推動政策與青創步伐同時，為香港多元經濟結構注入新動能。該會主席陳慶達表示，初創企業若能獲得政府首個客戶的肯定與資助流程的優化，將大為增強發展信心。