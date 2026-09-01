青年創業團體調查：7成受訪企業促政府提供資助以吸引落戶北都

香港首個五年規劃9月16日公布，香港青年創業家總商會就此向政府提交意見書及業界調查結果，提出涵蓋現金流資助、北部都會區落戶優惠及確立一人公司（OPC）身份等八大建議。調查顯示，近三成受訪青年創業家指出，「資助『先使費後報銷』拖垮現金流」為最大創業障礙。



香港青年創業家總商會就首個五年規劃向政府提交意見書及業界調查結果。

該會於7月舉辦三場焦點小組討論，分別以創新科技、傳統企業升級轉型、一人公司和斜槓創業（Slasher）的文創與IP。該會又向逾100家企業進行深度問卷調查，了解青年創業面臨的困難。

調查顯示，68%受訪者表示，若北部都會區能提供「首三年免租免稅、後兩年減半」方案，將考慮落戶。有29.5%受訪者指出，「資助『先使費後報銷』拖垮現金流」為最大創業障礙。此外，22.9%認為「缺乏第一張訂單或曝光機會」亦是最大障礙。當問及「哪項政府支援對業務最實際」，47.5%受訪者選擇「政府採購優先選用本地初創」。

數據亦顯示，香港微型企業存活率偏低，2012年開業的微型企業中，約一半在5年後仍經營，約四分之一於開業首兩年內結業。

總商會提出的八大建議涵蓋：將主要資助由「實報實銷」改為「前期撥款」或「按里程碑分階段撥付」；成立大灣區青創引導基金並在政府採購中加入本地創新應用評分；推動「AI＋產業」雙向發展並建立行業知識庫；對接國際標準建立人工智能應用框架及專業認證；於北部都會區推行階梯式租稅激勵及人才公寓優先申請；參考新加坡建立知識產權估值與融資機制；在規劃中明確承認一人公司及斜槓自僱者為獨立政策群體；以及設立跨境資金綠色通道、行業數據資源庫及沙盒計劃，並與前海、南沙等灣區試點進行數據互認。

香港青年創業家總商會主席陳慶達（左）及會長謝海發。

會長謝海發表示，期望意見書能推動政策與青創步伐同時，為香港多元經濟結構注入新動能。該會主席陳慶達表示，初創企業若能獲得政府首個客戶的肯定與資助流程的優化，將大為增強發展信心。