煤氣公司職涯縮影計劃參與人數創新高　中學生體驗職場「試當真」

香港中學文憑試（DSE）等多個重要放榜近期陸續揭曉，難免有人歡喜有人愁，但隨著社會發展，現已不是「一試定終生」的時代，有本港企業為學生提供職場體驗，今屆更創紀錄募集了12所中學的120位高中生參與計劃，讓他們盡早思考和規劃未來發展方向，提前裝備技能，在實踐中發掘自身無限潛能。



120位學生參與 歷屆最多

由煤氣公司（Towngas）舉辦的「職涯縮影（Career In A Nutshell）」職場體驗計劃，專為中學生度身訂造多元化的職場培訓。自2018年開辦以來，憑著不斷創新、優化，提供適應社會轉變的技能訓練，逐漸在學界建立良好口碑。踏入第八年，最新一屆計劃共吸引來自12所中學的120位高中生參與，規模創下歷屆新高。

計劃設有五大階段，涵蓋求職招聘、在職培訓、星級鍛鍊、工作考驗及成就表揚。學生首先透過出席煤氣公司舉辦的求職講座，體驗真實職場招聘流程，其後透過參觀、工作坊、任務挑戰及義工服務等互動形式，全面提升職場素養與實務能力。

多元體驗 培養多元興趣

在為期一年的時間，煤氣公司為師生安排了豐富多元的活動，包括STEM工作坊、職業探索、參觀Towngas智慧倉庫、慈善農莊體驗、模擬客戶服務工作及學習餐桌禮儀等；而因應環保和能源安全議題備受重視，今屆計劃還特別加入能源知識分享，介紹煤氣公司在「海陸空」綠色能源範疇的最新發展，發掘和培養學生興趣。

學生前往公司的慈善農莊參與農作物種植，同時了解智能水耕系統運作。

來自順利天主教中學的王以諾同學，最難忘在慈善農莊的體驗：「見到綠色能源在現代種植上的應用，我覺得好有趣，而且與課堂的知識相結合，是一種很好的實踐。」而孔教學院大成何郭佩珍中學的陳夢玥同學則感悟到：「在課堂上，是學習書本中的理論知識；在企業，就如同走入社會，除了應用所學，更要掌握與人溝通相處的技巧。」

對於時下年輕人中不乏信奉「成功靠父幹」，甚至有人選擇「躺平」，兩位同學卻堅持追求以自身努力鍛煉本領、爭取機會。他們均表示，職涯縮影這段「試當真」的學習之旅，有助他們尋找未來發展方向，亦期望繼續參加煤氣公司的暑期實習，「煤氣公司的大哥哥、大姐姐真的非常友善。」

（左起）陳夢玥同學、談少雯老師和王以諾同學分享各自在「職涯縮影」的體驗、感想與成長。

同學們參加煤氣公司舉辦的創新工作坊。

在煤氣公司旗下高級餐廳CulinArt 1862學習餐桌禮儀。

走出課堂 跳出框框

來自聖嘉勒女書院的談少雯老師，帶著鼓勵學生踏出校園、開闊眼界的初衷，帶領同學報名參加。她認為：「年輕人在求學階段應該盡量多探索、多嘗試，培養興趣，不要『框死』自己的發展路向；哪怕『試錯』，其實也是一種收穫。『職涯縮影』正正為學生們提供了寶貴機會，亦幫助他們接觸社會，了解公司是如何運作，又是如何履行企業社會責任。」她還補充，「過程中連老師也很有收穫，大家都有不同成長和進步。」

煤氣公司總經理—集團培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承，在畢業禮上勉勵同學勇於嘗試、學以致用。

煤氣公司總經理—集團培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承表示，欣見「職涯縮影」計劃越來越受到老師和同學們的歡迎與肯定，經過幾年的努力，目前該計劃已成為煤氣公司推動青年教育的重要平台。在近日舉行的結業禮上，方啓承勉勵同學們要繼續勇於嘗試、敢於創新，然後學以致用，努力培養適應社會和時代發展需要的技能。與此同時，煤氣公司亦將繼續透過此計劃及其延伸活動，不斷為啟發新一代探索職涯方向注入動力。

（資料及相片由客戶提供）