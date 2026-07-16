企業AI數碼轉型｜Voyager AI 自動化文件流程　增強企業競爭力

不少香港企業積極引入人工智能（AI），期望提升效率、重塑營運流程。然而，企業日常運作往往涉及大量敏感文件——銀行月結單、客戶KYC文件、護照身份證明、工程圖則、成本清單以至法律合約。這些機密資料一旦輸入公有雲AI平台，即等同交予第三方：資料存放何處、會否被用作訓練模型、誰可存取，至今缺乏清晰答案。對金融、法律、製造、地產及家族辦公室等講求保密的行業而言，數碼轉型更是一場關於控制權、信任與風險管理的博弈。專注私有AI的香港公司 Voyager AI，正是為打通企業AI落地「最後一公里」而生。

企業陷兩難 數據私隱成首要障礙

香港企業在AI轉型上面對雙重困境。一方面，公有雲AI功能強大，但企業必須將資料上載至外部伺服器，對受監管行業而言是難以承受的合規風險——不少企業因此「不敢用」。然而禁用並不等於安全：員工往往私下以個人帳戶使用公共AI工具處理公司文件，這種「影子AI」（Shadow AI）令機密資料在管理層不知情下外流，已成為企業管治及數據私隱的一大風險。另一方面，若不用AI，傳統人手流程繁瑣、耗時、依賴個別員工經驗且容易出錯：KYC審核、合約審閱、報價單與物料清單編製長期消耗龐大人力。而單靠傳統光學字元辨識（OCR）並不足夠——它只能把圖像轉為文字，無法理解文件的意義，抽取的資料仍需大量人手核對。

Voyager AI早前聯同康奈爾大學卡尼薩雷斯新興市場中心（Cornell EMC²）進行東南亞AI應用調查，訪問逾百家企業及決策者，發現「數據私隱是採用AI的首要障礙」；同時，83%受訪企業表示將增加AI使用（報告全文：voyageraihk.com/southeast-asia-ai-survey）。趨勢不可逆轉，真正的挑戰是如何把AI安全、可靠地嵌入企業真實工作流程，並產生可量度的商業回報。

Lexington私有AI 安全可靠的文件智能平台

面對上述痛點，Voyager AI研發出私有AI文件智能平台Lexington，專為處理敏感資料的企業而設，以「安全、可靠、保密、私有、實用」為核心設計原則。平台可全程於企業自家伺服器或私有雲「本地部署」，資料無需上載至任何外部公有雲，從架構層面消除數據外洩及影子AI風險，並符合《個人資料（私隱）條例》（PDPO）及香港律師會的保密指引。

Lexington亦不止於文字辨識：平台通過本體層（ontology layer）——即預先教會AI行業的術語、規則與文件之間的關聯——真正「讀懂」文件內容，把處理時間由「以日計」縮短至「以分鐘計」，並將數據自動接入日常工作流程。主要應用場景包括：

法律文件審閱：根據香港法律及檢查清單分析合約風險並提出修改建議，為未設法律團隊的企業提供「法律副駕駛」。

客戶敏感信息：於逾23個資料庫進行KYC及負面新聞搜尋；自動處理不同格式的香港身份證及護照，準確率達92%，人手處理時間減少70%。

工程物料清單（MCL/BOM）：從工程圖則自動生成物料清單，令報價流程加快50%，切合製造及OEM企業。

平台內建AI安全護欄、權限管理、人機協作審核及可審計紀錄，每項結論均可追溯來源、防止「幻覺」，用於財務及合規決策時安全可靠。

沉澱員工知識 讓人才專注高價值工作

Voyager AI觀察到，許多企業東主引入AI並非為了取代員工，而是不想過度依賴個別員工的經驗——資深員工的行業知識與判斷竅門往往只存在於個人腦海，人員一旦流動便隨之流失。Lexington正好把這些知識「沉澱」為企業自身的數碼資產，將員工專業知識規模化、標準化並持續傳承。同樣重要的是，員工應從沉悶重複的流程中釋放出來，轉向開拓客戶、深化關係等更高增值的工作。為此，Voyager AI亦為企業提供AI培訓，協助團隊掌握AI工具與思維，讓科技與人才同步升級。正如團隊常向客戶強調：AI負責重複，人才負責增值。

這套方案已在真實企業落地、產生實質效益。以一個知名學校網絡為例，Lexington以全本地部署的私有AI系統，自動處理逾11,000份身份證件，節省過百小時人手工時，敏感的學生及家長資料全程不離開機構網絡。另一間上市製造集團，工程師以往需人手從圖則逐項整理物料清單再行報價，導入Lexington後流程大幅加快，讓團隊接得更多、報得更準。這份執行力源自創辦團隊多年AI與數碼轉型經驗——曾任職國際顧問公司、服務世界500強企業，並具備從零打造科技產品的實戰背景。

隨著企業對數據安全的關注日增，兼顧安全、合規與效率的本地化AI方案，料將成為港企數碼轉型的主流選擇。Voyager AI以「以私有AI為企業裝上超級引擎」（Supercharging Business with Private AI）為使命，讓企業在數據所有權100%保留在內部的前提下，把AI轉化為真正的競爭優勢。歡迎預約示範，詳情可瀏覽 www.voyageraihk.com 。

（資料由客戶提供）