拆解部分水解蛋白降敏原理｜為BB「STOP在敏感前」

近年本港兒童敏感問題日益普遍，不少家長對此深感憂慮。香港一項大學調查顯示¹，約23至30%的3歲或以下嬰幼兒曾出現呼吸道相關不適，而約55.3%曾出現皮膚不適。對於有家族敏感史的家庭而言，這份風險更不容忽視。當嬰幼兒出現相關問題，長遠可能影響身心發展,亦會有機會誘發更多其他敏感問題² ，因此家長應小心關注。牛奶蛋白是寶寶最早接觸的食物致敏源。及早注意飲食中的牛奶蛋白種類能為免疫系統打好基礎。即使寶寶尚未出現徵兆，也應及早部署，把握關鍵時機減低敏感發生的可能。



註冊營養師建議 從源頭建立抗敏基礎

註冊營養師李澄琳 Melissa Li 指出，預防敏感必須及早介入。一旦誘發，往往難以逆轉，甚至可能發展為醫學界所指的「過敏進行曲」,誘發難斷尾敏感²。因此，她強調，對於高風險寳寳而言，及早預防是關鍵。

在營養選擇方面，Melissa Li建議母乳仍為首選，有助建立寶寶的免疫防線；而從防敏科研的角度來看，具科研實證的部分水解蛋白配方透過將大分子牛奶蛋白分解成更細的小分子，從而降低牛奶蛋白致敏性³，從源頭減低敏感發生的機會。

部分水解蛋白的成分是否都一樣？

在眾多致敏源中，牛奶蛋白被視為寶寶常見的過敏誘因之一。針對這一問題，部分水解蛋白配方透過將大分子牛奶蛋白分解成更細小分子，從而降低致敏性，成為不少高敏感風險家庭的選擇。然而，家長在選購時需特別留意，「水解」並不代表效果一致。市面上不同產品在蛋白切割技術及程度上存在差異，關鍵在於蛋白是否被精準切割至細小分子，才能有效降低致敏性³。

有本地大學研究實證⁴，雀巢®pHF-W水解蛋白配方的切割程度比市面其他部分水解蛋白配方的切割程度更精細，幾乎不含大分子蛋白。由此可見，雀巢®pHF-W水解蛋白配方獨特性領先全港⁴⁺。

雀巢®能恩®啟護®「高效長效^^」防敏優勢

在部分水解蛋白配方中，蛋白切割技術的精細程度是影響降低致敏性的關鍵（圖4）。雀巢®能恩®啟護®採用皇牌雙效水解技術，蛋白能被精準切割至細小分子。作為「No.1最多醫護推薦防敏廠商*」，其配方在降低致敏性方面具備一定科研基礎。體外測試顯示，該配方可將致敏性降低達1,000倍³##，有助減低寶寶接觸牛奶蛋白致敏源時的反應 。

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⁺本地大學研究，指獨有蛋白分子種類數量, 截至2024年3月與香港市面上主要銷售的3種部分水解 配方內的蛋白分子作比較。

^^雀巢®能恩®所使用的pHF-W可高效降低致敏性1000倍³##及長效減低敏感風險達20年⁶'⁷#。

#GINI 研究。以敏感風險較高的寶寶與牛奶蛋白對照組比較。

## 指對比β-乳球蛋白，體外測試證實，降低牛奶蛋白致敏成分血清素釋放1000倍。

*雀巢是最多受訪香港私家醫護推薦的防敏廠商 - 資料來源: IQVIA 香港2025 HCP tracking study (在過去3個月內香港私家醫護人員最經常推薦的防敏廠商類別) 訪問150名香港私家兒科及婦產科醫護人員 2025年8月- 10月。

∆ 優惠受條款及細則約束。

1. HKPORI. Survey on Infant Allergy 2019. 2019.

2. Hill D A, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 120. 2018. 131–137.

3. Bourdeau T, et al. Nutrients. 2021. 13(9):3011.

4. Lau A H-C, et al. Food Chemistry. 2025. (487). 144758.

5. Billeaud C, et al. European Journal of Clinical Nutrition. 1990. 44(8):577-583.

6. Gappa M, et al. Allergy. 2021. 76(6):1903–907.

7. von Berg A, et al. J Allergy Clin Immunol. 2003. 111(3):533-40.

母乳是最好的。NP-EM-005-Jun-26

(資料及相片由客戶提供)