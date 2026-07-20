2026新浪財經全球資本峰會　內地科企齊撐香港「不可替代」

2026新浪全球資本峰會上周四（7月16日）舉行，下午會議內容聚焦以AI為代表的創新科技，從海通國際張憶東提出的「AI是投資中國的正確GPS」，到滴灌通李小加宣佈以AI打通小微金融末梢，再到圓桌二科技企業分享AI產品出海實戰，三場對話分別從宏觀經濟、金融創新與產業實踐三個緯度，呈現了AI在中國從概念到應用的討論。



張憶東認為，AI在能源還是在工程師紅利的優勢，都反映出AI在中國具備高速增長獨特的稟賦。（新浪財經提供）

張憶東：AI是投資中國的「正確GPS」

海通國際首席經濟學家張憶東將當前AI普及率與1998年美國互聯網爆發期類比，認為AI驅動的科技周期已進入「下半場」，特徵是應用加速擴散和商業化大規模變現。雖然需求端仍欠缺新的「殺手級應用」刺激市場，但他判斷未來一至兩年，AI for Science和具身智能等領域的方向是確定的。

談及宏觀經濟，張憶東形容當前數據「平淡、不溫不火」，房地產等傳統舊動能仍在尋底。他直言傳統經濟指標已不是投資中國的關鍵，AI才是「投資中國的正確GPS」——它正從核心支柱向製造業、出海企業、金融業等傳統產業擴散，賦能並提高效率。資本市場方面，他認為AI能拉動A股和港股盈利改善，科技板塊將成為股市基本盤。

AI技術為李小加的滴灌通小微投資終於具備規模化條件。（新浪財經提供）

李小加：AI讓小微投資終於具備規模化條件

港交所前行政總裁李小加創辦的滴灌通，以「每日收入分成合約」模式運作——出資助小店擴張，小店每日從營業額中抽成還款，不涉及股權或利息。他以44億元人民幣驗證了模式可行，但過去兩年團隊發現執行成本是最大瓶頸：每筆投資只有幾萬元，要派人盡職調查、寫合同、評估風險，人力成本隨時高於投資額。

他認為AI是破局關鍵，形容AI是末梢金融的「發電材料」，能以極低成本派出成千上萬個「小AI」同時處理盡調和合同評估，讓小微投資終於具備規模化條件。「每天我醒來都充滿感恩，年近七十能趕上AI大時代。」他宣布滴灌通將於8月3日展示AI驅動的全新運作模式。

德勤中國呂志宏、優必選CFO張鉅、文石科技創始人淡玉婷、雲跡科技聯席CFO劉螢同台分享出海經驗。（新浪財經提供）

中國科企指香港「至關重要、不可替代」

內地科技企業來港上市的勢頭猛烈。在圓桌論壇上，優必選CFO張鉅、文石科技創始人淡玉婷、雲跡科技聯席CFO劉螢同台分享出海經驗，一致肯定香港作為科技企業連接國際市場的獨特角色。

張鉅指出，香港資本市場對前沿科技公司包容性強，對中國高科技企業「至關重要、不可替代」。他透露優必選上市後海外發展顯著加快，香港既是外向型窗口，也是引進國際人才的平台。他形容人形機器人市場仍是「非常大的藍海」，海外布局要「借船出海」——依託當地合作夥伴或跟隨國內客戶外擴，而非單打獨鬥。工業類人形機器人供應鏈和應用場景均在國內，須先打磨好本土案例才能輸出海外；超仿生機器人在海外接受度更高，公司正國內外同步推進。

淡玉婷表示，文石科技早年憑技術優勢打開海外市場，國內市場雖「卷」卻是「練肌肉的地方」，深圳的研發和供應鏈優勢全球僅有。公司有在港上市計劃，認為香港資本市場與其國際化標準理念契合。

雲跡科技已將香港作為全球總部和出海橋頭堡。劉螢認為，香港市場場景與內地相似，服務流程可複製，成功落地後對拓展中東及歐美市場更具說服力。她形容港交所上市制度是「國際認可的信用體系」，上市後海外客戶關注度大幅提升，香港既是資本平台也是資源連結平台。