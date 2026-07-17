開心購物節大抽獎買$50即玩 送機票、手機、酒店住宿及樂園門票

本港零售業逐步復甦，由香港零售管理協會主辦的第四屆「香港開心購物節」自7月1日啟動以來，已掀起全城「掃貨」熱潮。為了將夏日消費氣氛推向高峰，大會宣布加碼推出總值過百萬元的「開心買住賞」大抽獎。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，零售業正從谷底逐步回升至平穩，冀透過跨界別合作及重磅獎賞，營造開心消費氛圍，合力推動香港經濟。



香港貿發局主席馬時亨教授、香港零售管理協會主席謝邱安儀女士，與一眾購物節合作夥伴代表合照。

50元極低門檻 抽曼谷商務機票、旗艦手機

今次「開心買住賞」大抽獎以門檻極低為賣點，由即日起至8月31日，市民及旅客只需於參與商戶作單次消費滿50元或以上，並憑有效收據正本即可參與。抽獎採用累進制，單次消費滿500元或以上，最多可獲5次抽獎機會，買得愈多中獎機會愈高。

抽獎分為「即時獎」及「累計獎」兩部分。消費者於指定網站（shoptowin.hkrma.org）登記後，系統會即時抽出餐飲及零售優惠，如鴻福堂隨行湯買一送一、惠康超級市場25元優惠券、牛角極上黑毛和牛肉眼半價等。

所有成功登記的合資格收據，將自動進入終極重磅「累計獎」競賽。大會將選出「累積消費總金額最高」及「累積登記有效收據數量最多」兩大類別得主，送出超過550份大獎：

• 累積最高消費金額（502名）：首名可獨得國泰航空送出的香港來回曼谷商務客艙機票2張；第2名可免費入住荃灣帝盛酒店兒童主題客房一晚；第3至502名各得迪士尼樂園門票2張。

• 累積最多消費次數（51名）：首名可獨得SAMSUNG Galaxy S26 Ultra智能手機1部；第2至51名各得海洋公園門票2張。

謝邱安儀指出，大會特別與航空、酒店及兩大主題樂園合力推出獎賞，禮品極具吸引力，能將機票、酒店與樂園門票串連，形成「食、買、玩、住」一體化的顧客體驗，發揮跨界別聯乘的龐大經濟效益。此外，活動亦邀請了「AR Lens」手機應用程式成為支持平台，讓市民隨時緊貼優惠及連接抽獎頁面。

貿發局主席馬時亨教授（左5）、香港零售管理協會主席謝邱安儀（左4）、立法會議員邵家輝（左3），香港零售管理協會副主席兼香港開心購物節召集人黃曦嵐（左6），與一眾白金贊助商，包括香港麥當勞、萬寧、美心集團、香港電訊，一齊為開心購物節揭開序幕。

送出逾十億元優惠 首拓「銀髮經濟」

今屆購物節繼續以「好禮．有禮」為主題，聯同逾220個品牌送出總值逾10億港元的消費優惠，規模更勝去年。因應人口結構轉型，8月份活動首度以「銀髮經濟」為特別主題。謝邱安儀認為，銀髮族活躍且重視生活質量，能為市場提供新消費動力。大會不但推出逾90項長者專屬優惠，更首次聯同社聯及照顧者機構，安排長者參與貿發局的「美與健生活博覽」，助零售商戶抓緊機遇之餘，亦為長者送上關懷。

零售管理協會主席謝邱安儀在致歡迎詞時表示，今年「開心購物節」進一步深化跨界別合作，凝聚各界力量。

夥拍國泰精準吸客 引進直播帶貨新模式

在帶動旅客消費方面，大會除了與香港旅遊發展局合作於海外加強推廣外，亦向出示國泰航空登機證的乘客提供80個獨家優惠，精準吸納訪港旅客，鼓勵他們在港多消費。

迎合數碼轉型趨勢，購物節今年首度與科技夥伴Shopline合作推出「直播帶貨」計劃，教授商戶揀選合適貨品，並協助配對KOL或KOC，將龐大的線上流量轉化為實際營收。同時，活動透過支付寶、微信支付等15個電子支付平台發放優惠，能有效將活動推廣至內地以至日本、新加坡等東南亞國家，擴大宣傳版圖。

今年榮幸獲得香港貿發局主席馬時亨教授擔任「香港開心購物節 2026」啟動禮主禮嘉賓。

全城聯動注強心針 帶動整體經濟向前

今屆「香港開心購物節」透過逾十億元跨界別禮遇及加碼推出的過百萬元大抽獎，全面覆蓋本地市民、銀髮族以至訪港旅客的多元消費需求。大會期望連串涵蓋「食、買、玩」的豐富獎賞能成為催化劑，成功營造全城的開心消費氛圍，有效刺激大眾的購物意欲。這不單讓參與者享受消費樂趣，更為正處於復甦階段的本港零售市場注入強心針，合力推動香港整體經濟穩步向前。

了解更多購物節優惠︰https://www.hkrma.org/zh-hant/shopfest2026

（資料由客戶提供）