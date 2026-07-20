結業｜英皇教育九龍灣分校24年歷史劃上句號　舊生嘆補習時代完結

大型補習社難敵時代巨輪，有網民在社交平台發文，在九龍灣利基大廈有24年歷史的「英皇教育」分校，已於今年7月結業；原本兩層的大校舍，到結業時已僅剩半層。英皇教育由全盛時間的17間分校，縮減至現時僅剩三間分校。有舊生指出是出生率下降及YouTube興起所致，亦有人感嘆「補習時代正式完結」。



有網民指出，九龍灣利基大廈分校於今年7月結束營業。（Threads@edyolau）

有網民指出，九龍灣利基大廈分校於今年7月結束營業。（Threads@edyolau）

舊生：以前每月一日都要排隊報下一個月

在千禧年代，補習風氣盛行之時，補習社門外時常擠滿學生大排長龍，等待報名。有舊生回憶起當年的情景。「以前補習，一轉堂，就好似打仗咁。 得寶（九龍灣得寶花園）全走廊都係學生」，「最風光嘅時候每月一日都要排隊報下一個月」。

不少舊生更憶述當年靠補習令成續起死回生，「想當年我會考英文得D，A-level（高考）靠mia wong補到有C，永世多謝佢執好晒我啲grammar（文法），打返好晒我個英文底」。

網民分析結業原因：出生率下降、YouTube興起

「英皇教育」利基分校結業，有網民指是出生率下降、YouTube興起所致；亦有人指出英皇的行銷效果不佳，「永遠剩係減價、半價、免費，飲鴆止渴」，即使有出名的補習天皇跳槽到英皇，宣傳手法亦與普通新教師一樣。

有網民指出，九龍灣利基大廈分校於今年7月結束營業。（Threads@edyolau）

英皇教育全盛時期分校多達17間 沙田分校今年4月結業

根據網上資料，英皇教育於1986年成立，曾是全港最大規模的補習社。2002年，九龍灣總校進駐利基大廈，全盛時期全港分校更多達17間。不過，面對新高中學制等挑戰，英皇教育自2013年起不斷縮減規模。今年4月沙田分校結業後，約3個月後九龍灣分校亦倒閉。英皇教育目前僅剩下旺角、灣仔及荃灣3間分校，及其他租用的上堂地方。