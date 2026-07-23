外送員日曬雨淋、手機常斷電？到工聯會「愛心驛站」唞一唞繼續走

每逢盛夏或颱風雨季，對外送員都是一場嚴峻考驗。在烈日下暴曬，暴雨下奔波，體力消耗極快，自己帶的飲用水瞬間喝光，卻往往難以在路邊找到合適的地方補給；而當遇上暴雨時，他們全身濕透，同樣難以找到一個能安穩坐下、擦乾身子、讓手機充電的避風港。



1+20服務點 充個電再出發

外送員用汗水撐起了城市日常的便利。為了給這班辛勤的工友送上實質的支持，工聯會正式推出「外送員愛心驛站」計劃，在社區構建了「1個愛心驛站 + 20個愛心休息站」，用最貼心、最實際的方式為他們提供後盾。

工聯會於7月18日舉行「外送員愛心驛站·全港起動」慶祝香港回歸29周年暨資歷架構資源中心宣傳推廣啟動禮。

「愛心驛站」：22個泊位 並有資歷架構資訊

「愛心驛站」設於天后興發街38號的工聯會職業發展服務中心。這裡提供大約22個電單車及單車泊位，讓車手們可以安心泊車進內休息；又與教育局資歷架構（QF）合作，開放一樓和二樓的會議室和資源角，讓外送員在舒適環境下補充水分、為手機充電之餘，也可以趁機獲得持續進修和專業認證的相關資訊，為自己的未來增值。

「愛心休息站」：港九新界總有一間在左近

工聯會與屬下工會、地區服務處及福利服務機構合作，在全港多區設立20個「愛心休息站」。休息站除了提供座椅，亦得到社會熱心人士支持，備有水分補給、零食和手機充電設施。任何有需要的外送員，都可以在開放時間隨時進來歇一歇，充吓電，再出發。

為工友服務 工聯會不停步

展望未來，工聯會定會繼續深耕細作，持續向政府和平台爭取更多合理保障外送員工作。同時，工聯會亦期望逐步擴大服務網絡，不僅為外送員，未來更希望擴展至清潔工、建造業工人等所有需要長期在戶外工作的工友。工聯會呼籲社會各界，包括商場、食肆和物業管理公司能一同加入，釋放少許空間，共同構建一個對勞動者更友善、更有溫度的香港。

愛心驛站休息室。

其中一個愛心休息站：香港海員工會（佐敦）

點擊了解：愛心驛站及休息站地址列表

（資料及相片由客戶提供）