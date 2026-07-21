有機構辦免費智能單車活動　冀公里數「環繞地球30圈」慶回歸30載

「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」啟動禮今日（21日）於尖沙嘴梳士巴利花園舉行，活動設有100部智能單車，即日起至下月中供市民免費使用。主辦方目標是累積120萬公里，相等於環繞地球30圈的長度，慶祝明年香港回歸30載。主辦方亦會在全港18區和大灣區城市設流動智能單車，供市民、訪港旅客及內地市民參與。



「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」啟動禮今日舉行，尖沙嘴梳士巴利道花園設100部智能單車，即日起至8月15日，市民可以參與騎行。（梁鵬威攝）

「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」啟動禮今日舉行，尖沙嘴梳士巴利道花園設100部智能單車，即日起至8月15日，市民可以參與騎行。（梁鵬威攝）

「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」啟動禮今日舉行，尖沙嘴梳士巴利道花園設100部智能單車，即日起至8月15日，市民可以參與騎行。（梁鵬威攝）

「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」啟動禮今日舉行，尖沙嘴梳士巴利道花園設100部智能單車，即日起至8月15日，市民可以參與騎行。（梁鵬威攝）

挑戰目標累積120萬公里 全民環繞地球30圈

活動由香港善德基金會及永明金融推出，以智能單車騎行形式，號召全港市民一同挑戰累積騎行120萬公里，相當於環繞地球30圈。主辦方稱，目標象徵「迎接回歸祖國30載」，並希望同時推廣全民運動。

尖沙嘴設百部智能單車 供市民免費參加挑戰

尖沙嘴梳士巴利道花園設有100部智能單車，由即日起至8月15日，市民可以免費到場參加挑戰。其後該百部智能單車將散佈全港，8月亦會於香港航空學院、亞洲博覽館設置智能單車平台，供市民及旅客騎行。主辦方亦推出流動智能單車平台，於活動期間走訪18區，市民可以透過「Ride and Shine」社交專頁留意流動平台去向，並親身到相關地點參與騎行。

活動將設有全港10公里計時接力賽，分為企業及個人隊伍，頭三名將獲邀出席國慶活動。「14小時千人童軍接力」亦會於8月1日舉行，目標單日完成40,075公里。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩稱，政府會繼續投放資源，推動單車運動普及化。（梁鵬威攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩稱，政府會繼續投放資源，推動單車運動普及化。（梁鵬威攝）

羅淑佩：政府將投放資源 致力推單車運動普及化

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日出席啟動禮時表示，近年單車運動在香港發展成熟，港隊單車運動員亦在不同賽事屢獲佳績，在國際體壇地位不斷提升。她又稱，單車已融入香港市民生活當中，故政府會繼續投放資源，助單車運動普及化。

羅淑佩又表示，善德基金會曾冠名贊助香港體育學院傑出青少年運動員選舉；永明金融亦與香港籃球總會達成協議，為運動員提供保險、獎學金及實習機會等，社會各界應向其學習，以推動體育事業的發展。