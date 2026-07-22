暑期工在商場廁所寫煽動字句　官不信受自閉等病症影響　裁罪成

18歲暑期工涉在工作的商場廁格內寫「林鄭下台」和「炸死李家超」等字句，被控1項新煽動罪（WKCC3238/2025）。辯方曾辯稱被告受DSE考試放榜失利打擊，出現急性解離反應犯案。總裁判官蘇惠德今（22日）裁決指辯方專家結論不客觀，不接納被告有自閉症和急性解離，裁定被告書寫時有清晰意識，意圖鼓動反政府情緒，裁定他罪成，並把案押後至8月12日判刑，以候被告的更生中心及感化等一系列報告，被告需還押。



被告梁佳樂（18歲，案發時是暑期兼職文員）否認一項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，事發在2025年7月17日、18日及7月21日，尖沙咀中港城第3座11樓男廁。審訊提到，涉案字句以麥克筆書寫，包括「林鄭下台」、「仆佳仔」及「炸死李家超」等。被告在廁所遭埋伏的便衣警員拘捕。

被告梁佳樂(藍衣)聲稱患有自閉症及解離症。(陳曉欣攝)

認為未證被告有精神障礙

蘇官今裁決時指，辯方質疑警方沒察覺被告行為異常，在無安排合適成人陪同下進行錄影會面，認為警誡供詞不應被接納。惟蘇官認為被告在會面上與警員有眼神接觸，警員展示委任證及介紹反光鏡時，被告會如常人般轉移注意力。他同意被告在首次錄影時嘴角有多次抽動，但認為無異於正常人眨眼和戚眼眉，未足證被告有精神障礙。

反政府人士普遍將責任歸咎林女士

就辯方專家指被告在林鄭離任3年後書寫「林鄭下台」的字句極不合理。蘇官卻稱，反政府人士普遍將責任歸咎林女士，每當提及反修例運動，林便成為眾矢之的，認為「林鄭下台」與其他反修例口號如「光時」一起出現，整體語境並非不尋常。

老師指被告有同理心證具社交互動能力

此外，蘇官又認為辯方專家黃醫生在報告中，對被告的個人資料及其證供含糊不清。相反控方專家譚醫生指被告被老師指他樂於幫助同學及老師，反映被告有一定程度的同理心，及正面的社交互動能力，不能單純以朋友數目多寡判斷社交能力。

辯方的黃醫生說法前後不一

就被告是否有急性解離（ADR）情況，辯方黃醫生指被告DSE考試失利、失眠、2019年社會事件等觸發解離，惟其後又改稱考試失利及失眠僅屬背景因素。蘇官指黃的說法前後不一，削弱其就ADR成因的判斷基礎，裁定被告自願招認。

事件非放榜前一天發生

再者，蘇官指案發並非在放榜事隔1天，時間關聯性不明確。考慮到犯案地點、時間及手法，被告屬於有預謀犯案。全部涉案文字的內容，一致表達反政府情緒，針對象徵政府施政的行政長官作出咒罵，將警隊污名化，令人聯想到濫用權力及腐敗等負面形象，從而激發仇恨，藉此鼓動反對政府及其政策的情緒，目的在於煽惑他人認同其主張，而被告是未受自閉症及急性解離影響，裁定罪成。

斥被告無勇氣承擔責任

蘇官續又稱被告的背景無壞印象，若被告認罪，未必會判拘禁式刑罰，但指被告無勇氣承擔責任，下令被告還押，期間為他索取更生中心、感化、社會服務令 、心理及精神科報告，但表明不一定跟從判刑建議。