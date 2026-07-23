建造業義工嘉許禮｜服務時數破24萬創新高 凝聚業界助基層

建造業人員向來予人「周身刀，張張利」的印象，在鋼筋水泥與基建工程中游刃有餘。現時建造業從業員更跨出工地，將「專業」延伸至社區角落。建造業議會日前（7月12日）於建造業零碳天地舉行「建造業義工嘉許禮2026」，表揚過去一年表現卓越的從業員及機構成員。活動見證建造業議會轄下的「建造業運動及義工計劃」（CISVP）多年來推動義工文化的成效，鼓勵業界組織義工隊，善用專業技能服務社會，並以「建義勇為」為核心精神，提升建造業整體形象，為社會注入正能量。



凝聚業界專業 傳遞建設以外的溫暖

典禮由土木工程拓展署署長及礦務處處長方學誠擔任主禮嘉賓，並與議會主席何安誠教授工程師及業界代表，共同見證業界回饋社會的豐碩成果。議會自去年起將「魯班服務月」活動擴展至全年進行，多元化義工服務包括捐血日、愛山惜灘行動、魯班飯行動及家居維修服務等，將專業技能轉化為實際支援，惠及不同社群。本年度「獎勵計劃」匯聚58間機構，包括政府部門、發展商、承建商及業界人士組織義工團隊參與，並獲20個社福機構支持共同推進。總參與人次趨近4萬，累計服務時數飆升至逾24.7萬小時，增幅達1.9萬小時，反映業界的社會凝聚力持續提升。

土木工程拓展署署長方學誠於嘉許禮致開幕辭，讚揚義工與社福機構合作「強強聯手」，並寄語業界繼續發揮專業精神，為社會提供更多適切支援。

方學誠於致辭時分享，他曾參與多項公益活動，最令他動容的是建造業在「專業以外的人情味」。他指，建造業日常工作體力消耗大，從業員仍願意在工餘時間投身社群，無私奉獻的精神讓人感動。

建造業議會主席何安誠教授工程師向所有義工及支持機構致謝，並鼓勵業界繼續發揮專業精神，將建造業的專長轉化為對社會的貢獻。

議會主席何安誠教授工程師則補充，義工們秉持工匠精神，以細緻、專業、負責任的態度，將技能轉化為對基層家庭的實際支援。不論是在極端天氣下清理倒塌樹木，或為獨居長者修補水電照明、加裝安全扶手，都是以實際行動演繹職涯的社會價值。

專業結合人情味 義工服務「以心相待」

榮獲「卓越建造業義工」金獎的土木工程拓展署總工程師暨義工隊主席鍾樂展認為，義工服務的核心不在於「量」，而在於「心」。他倡導由「單次探訪」轉向「長期陪伴」，將受助者視作家人，將關懷延伸至飲茶、結伴外出等日常互動，建立真摯的情感聯繫。他憶述，團隊曾帶領行動不便的長者到山頂遊覽，席間一位婆婆感觸落淚。婆婆透露因行動不便，其丈夫20多年前離世後已甚少外出，而遊覽當天是她的生日，路經的山頂獅子亭是她與亡夫的重要回憶地，令她感受至深。鍾指，事後收到婆婆的親筆致謝信，當中一句「這是我20多年來最開心的一天」，令團隊相當感動。

鍾樂展坦言，義工團隊的動力源於與服務對象建立的真摯關係，以及團隊間高度的凝聚力。

鍾樂展感謝同事在繁忙公務中仍不吝付出，甚至連退休員工也穩定參與。這種無利益關係的義工文化，讓同事由被動參與逐漸轉為主動投入，更自發運用專業，如利用 3D 打印技術製作按摩工具予長者。為了令服務層次更多元化，他更將服務範疇擴展至關護支援、運動發展及共融教育，讓服務平台成為同仁發揮所長、全方位服務社區的廣闊平台。

「CISVP架起了一個非商業的跨界橋樑，成功打破以往『各自為政』的隔閡，將政府部門、承建商、供應商、專業人士以至學生義工匯聚一堂，讓資源與人手配對更為精準。」鍾樂展強調，透過平台優勢，團隊能將滲漏維修、窗簾安裝等具體技術與基層需求掛鉤，落實「即時支援」。近期成功舉辦的 SEN 學生藝展及居家環境改善工程，正是跨部門資源整合的實證。

鍾樂展又透露，他正計劃帶領團隊推展更多元深入的項目，例如與屋邨搬遷的長者同行，提供心理情緒支援及「告別舊居」等關懷支援，並嘗試與更多政府部門展開跨界合作，持續推動社區教育與基建認知，並發展更多創新的開放式義工項目。他深信，建造業界的力量不應只停留在硬件建設，而是打造一個有關懷、有溫度的香港，鼓勵更多市民與業界一同參與，讓這股關愛文化在社會中持續擴散，共同建立和諧溫暖的社會。

紮根社區廿五載 構建跨企業協作平台

獲頒「非凡建造業義工項目」金獎的太古地產，今年適逢「愛心大使計劃」25周年。副董事 - 公共事務黃文傑表示，這項殊榮無疑是意義非凡的「生日禮物」。計劃自2001年成立以來，團隊始終秉持對社區的長遠承諾。面對不斷轉變的社區需求，團隊在堅守初心的同時，持續調整策略，透過與租戶、社區機構及合作伙伴緊密協作，不斷推出創新項目，以更靈活的方式回應社會所需。

黃文傑代表公司接過「非凡建造業義工項目」金獎，並感謝團隊25年來秉持初心，以創新項目將關懷帶到社會不同角落。

黃文傑提到，多年來重點項目「書出愛心十元義賣」已踏入第14年，透過書籍共享推廣閱讀文化，今年為兩所受惠機構籌得超過港幣172萬元，活動自推出以來， 總籌款額更達超過港幣1,000萬，成果令人鼓舞。另外，「裳在童心」二手童裝義賣同樂日，藉轉售二手童裝實踐資源再用。他特別提到活動特設的「小店長」培訓，讓小朋友認識環保及資源再用，更透過親子合作增進家庭關係，並讓孩子在實際操作中學習溝通，從而提升自信及社區參與意識。

太古地產更將公益視野從企業內部延伸至租戶群，構建跨企業的協作網絡。黃文傑觀察到，許多企業雖有心回饋社會，卻缺乏執行平台。透過其公司的網絡，租戶能直接投入社區建設，建立歸屬感並達成多方共贏。他強調，團隊時刻保持與社福機構、租戶及顧客的緊密溝通，這種多角度的洞察，讓服務更切合社區需要，並具備了強大的凝聚力。他深信建造業能將這份關懷精神從企業內推廣至整個城市，讓「建義勇為」的影響力在社會各個角落持續成長。

（資料及圖片由客戶提供）