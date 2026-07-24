兩地生活成新常態　千萬退休門檻突顯規劃挑戰

港人北上消費早已成為常態，消費範疇不再局限於消閒度假，加上港車自駕穿梭兩地變得方便，越來越多港人鎖定深圳、中山及珠海等熱門大灣區內地城市去安排生活，以香港的國際化及生活效率，配合大灣區內地城市較寬敞的居住空間及生活成本優勢，把「兩地生活」納入人生下半場的規劃內。



這群人士不乏坐擁百萬流動資產的港人，能夠驅使他們改變生活模式，背後反映出他們對退休資金規劃的關注。他們憧憬著「間中在內地住大屋、間中回港探親聚會」的兩地生活，但同時又擔憂會令理財結構變得複雜。OCBC華僑銀行香港於今年6月30日發布最新調查《香港百萬資產港人兩地生活與財富管理研究報告2026》，早前訪問了1,375名年齡介乎35至65歲、個人流動資產逾100萬港元的港人，以反映港人由北上消閒擴展至居住、退休的開支轉變。

兩地生活漸趨普及 規劃需求同步增加

OCBC華僑銀行香港的最新調查報告顯示，54%受訪者每月至少往返大灣區內地城市一次，當中37%每月往返兩次或以上。每三位受訪者便有一位考慮移居大灣區內地城市，其中45至54歲的準退休群體最為積極，有43%人計劃在五年內移居。更值得關注的是，每5位有1位已同時在香港及大灣區內地城市居住。而深圳（32%）、中山（23%）、廣州（19%）及珠海（19%）成為四大熱門退休城市。

然而，當兩地生活逐漸成為不少受訪者的選擇，研究亦顯示他們對未來規劃有更高要求。調查發現，已在兩地居住的受訪者中，高達86%滿意現時生活模式，但只有22%表示對未來生活前景「非常有信心」。這反映受訪者在享受兩地生活所帶來的便利與彈性之餘，亦更加重視退休安排、家庭需要及長遠財務規劃。他們的焦慮則源於三大挑戰，包括兩地開支（48%）、交通安排（45%）及兼顧兩地生活安排（34%）。

居住及醫療安排往往是規劃兩地退休生活的重要考慮。調查顯示，在有意移居大灣區內地城市或已在兩地生活、且尚未退休的受訪者中，醫療品質與康健設施（50%）、生活成本（47%）以及居住空間（33%），均為受訪者考慮移居大灣區的主要原因，而48%已在兩地居住的受訪者則表示兩地生活開支構成壓力。這反映受訪者在規劃兩地生活時，除了追求生活質素外，亦關注長遠的居住及醫療安排所帶來的財務影響。

在上述而未退休的受訪者中，理想兩地退休所需的流動資產高達1,120萬港元，預期每月家庭開支約48,700港元。面對這個龐大數字，32%受訪者表示憂慮退休儲蓄不足，形成財務缺口，反映對退休財務保障存在顧慮，或需要及早進行理財規劃，以配合兩地退休的現實需求。

財富保全、退休規劃及投資增長成三大重點

在有意移居大灣區內地城市或已在兩地生活的受訪者中，面對千萬退休資金門檻及未來跨境生活需要，其財務優先次序已逐漸轉向「財富保全」、「退休規劃」及「投資增長」。：

• 財富保全（51%）：在面臨經濟波動及兩地生活不確定性時，如何鎖定現有資產的安全性，是深化兩地生活的根基。

• 退休規劃（45%）：核心需求在於創造長期、穩定的現金流。

• 投資增長（42%）：尋求穩健增值，以對抗通脹壓力。

隨着生活版圖延伸至不同城市，財富管理所關注的已不只是資產累積，更包括如何為退休、醫療及家庭安排做好準備。因此，愈來愈多人傾向透過整合生活與醫療場景的整體財務方案，以應對不同人生階段的需要。

讓財富管理緊貼大灣區內地城市生活場景

當生活轉向「兩地模式」，財富管理也必須由「產品導向」升級為「生活場景導向」。在兩地模式的實際運作中，港人面臨的往往不是缺乏理財產品，而是產品未能完全對應現實生活需求。

一個真正貼近需要的兩地財富升級方案，必須具備打破地域界限的整合實力。針對高達50%受訪者最看重的醫療品質及康健設施，理想的財富方案不能只提供單純的資金回報，更應主動將全面退休規劃與內地的養老、醫療配套進行兩地無縫對接。同時，針對維持生活水平所需的每月開支，理財方案亦應著重現金流的穩定性及可預測性，協助客戶更有信心規劃退休生活。

OCBC華僑銀行香港聚焦三大範疇 推出退休及傳承方案

面對日益增長的兩地生活客群，市場陸續推出產品靈活配合這些高資產港人的理財需要。其中，OCBC華僑銀行香港作為一家以穩健見稱的銀行，憑藉其深厚區域網絡、全面銀行服務及財富管理專長，致力協助客戶更有效應對日益複雜的兩地生活需求，OCBC華僑銀行香港目前正圍繞「財富保全、退休規劃及投資增長」三大核心方向，推進其財富管理業務。針對高資產港人對退休及傳承的關注，OCBC華僑金行香港致力為客戶提供：

• 結合內地養老網絡的保險：在退休規劃方面，該行近期推出了一項具備大灣區內地城市退休元素的一站式退休人壽保險方案¹。成功投保的客戶，在繳付保費的同時，可通過合資格已繳保費累積積分，用以兌換大灣區內地城市的養老社區網絡及醫療配套服務，屬市場上少數結合此類服務的產品。

• 靈活財富傳承：針對財富傳承需求，最新推出的「悅享人生」儲蓄保險計劃² 提供每月入息直至保單期滿。另外，產品亦允許客戶更改受保人、指定後續受保人及提供靈活身故賠償支付選項，以便更靈活地安排資產傳承。

¹ 華僑銀行（香港）有限公司（「本行」）乃根據《保險業條例》（香港法例第41章）註冊的持牌保險代理及為香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）之委任持牌保險代理機構，負責分銷人壽保險計劃。香港人壽乃由香港特別行政區之保險業監管局監督授權經營人壽保險業務。

²「悅享人生」儲蓄保險計劃是由香港人壽承保的產品，但並非由本行承保。保險公司將負責提供您的保險保障及處理該保險計劃下的索償。

在此所包含的信息僅供參考，並不提供任何保險產品的建議或推薦，也不構成相關保單的任何部分。您不應僅依賴此廣告作為申請保險產品的決策依據。

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