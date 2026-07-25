龍翔道凹凸不平捱批　路政署2個月鋪新瀝青　需封行車線兼減車速

龍翔道凹凸不平的路面狀況令人垢病，更被稱為「避震器殺手」。路政署表示，周五起（24日）分兩階段展開重鋪路面工程，涉及龍翔道東行一段900米、由荷里活廣場至牛池灣消防局的路段，在原有的混凝土路面上，鋪設厚約20亳米的高性能超薄瀝青路面，新路面物料具抗裂及抗滑性能，使行車更為通順。



工程主要在晚上9時至翌日清晨6時進行，期間該段龍翔道車速限制由每小時70公里降至每小時50公里。



路政署總工程師梁卓琳說，目標工程今年9月內完成，即全需時約兩個月。龍翔道全長6公里，有一半以混凝土鋪設，工程後總結經驗，將餘下龍翔道的混凝土路面轉為瀝青。



路政署7月24日起分兩階段展開重鋪龍翔道路面工程，在原有的混凝土路面上，鋪設厚約20亳米的高性能超薄瀝青路面，新路面物料具抗裂及抗滑性能，使行車更為通順。（任葆穎攝）

路政署7月24日晚起分兩階段，展開重鋪荷里活廣場至牛池灣消防局的一段龍翔道東行一段900米路面工程。每晚工程期間，行車線會封剩一條，車速限制會減至時速50公里。（王譯揚攝）

路政署7月24日晚起分兩階段，展開重鋪荷里活廣場至牛池灣消防局的一段龍翔道東行一段900米路面工程。每晚工程期間，行車線會封剩一條，車速限制會減至時速50公里。（王譯揚攝）

路政署7月24日晚起分兩階段，展開重鋪荷里活廣場至牛池灣消防局的一段龍翔道東行一段900米路面工程。每晚工程期間，行車線會封剩一條，車速限制會減至時速50公里。（王譯揚攝）

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分兩階段進行鋪設 暑假車流較少可減低交通影響

署方指，隨着中九龍繞道（油麻地段）開通後分散車流，龍翔道繁忙時間的車量減少兩至三成，故趁着今年暑假車流較少，展開重鋪路面工程，減低交通影響。

今次工程分兩階段進行，首階段由周五（24日）起展開，涵蓋由荷里活廣場至斧山道泳池一段長約500米的路段，視乎天氣情況，預計於8月內完成。第二階段涵蓋由斧山道泳池至牛池灣消防局一段長約400米路段，目標今年9月內完成。

路政署7月24日晚起分兩階段，展開重鋪荷里活廣場至牛池灣消防局的一段龍翔道東行一段900米路面工程。署方人員在行人天橋上視察。（王譯揚攝）

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如預視到颱風或下雨會做暫停工程

梁卓琳稱，適逢雨季，不排除會延長工程時間，強調會每日監察天氣情況，如預視到颱風或下雨， 便不會做工程，以確保工程質量。

她表示，由於東行車流較西行少，且該路段較直，故採用「先易後難」的策略，先總結經驗，目標將餘下龍翔道的混凝土路面轉為瀝青，暫未回應確實時間表。

（左起）路政署總工程師梁卓琳、路政署高級維修工程師朱嘉傑講解龍翔道鋪新瀝青工程。（任葆穎攝）

採用速乾物料一小時即乾 清晨6時重開行車線

工程主要在晚上9時至翌日清晨6時進行，車速限制由每小時70公里降至每小時50公里。路政署指，施工期間會臨時封閉一至兩條行車線，餘下行車線足以應付交通流量，清晨6時後會全面開放所有行車線。梁卓琳解釋，今次工程採用的高性能超薄瀝青是速乾物料，僅約一小時便會乾涸，較一般瀝青兩至三小時為快，故能即日開放行車路。

路政署7月24日晚起分兩階段，展開重鋪荷里活廣場至牛池灣消防局的一段龍翔道東行一段900米路面工程。每晚工程期間，行車線會封剩一條，車速限制會減至時速50公里。（王譯揚攝）

路政署7月24日晚起分兩階段，展開重鋪荷里活廣場至牛池灣消防局的一段龍翔道東行一段900米路面工程，鋪設厚約20亳米的高性能超薄瀝青路面。（王譯揚攝）

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料凌晨1時後會封閉剩一條行車線 指應付車流「綽綽有餘」

路政署高級維修工程師朱嘉傑說，臨時交通安排已於5月22日及24日實地測試，情況理想。他指，料凌晨1時後才封閉剩一條行車線，相信足以應付交通流量，因龍翔道一條行車線承載力為每小時1,500輛車，而根據測試經驗，深夜每小時約數百輛車駛經，可謂「綽綽有餘」。

（左起）路政署總工程師梁卓琳、路政署高級維修工程師朱嘉傑。（任葆穎攝）

部份日子封閉大磡道支路等

署方指，第一期工程較後階段的其中一個周日，將進行加固新舊路面接駁位的工程，故將於早上9時半至下午2時半臨時封閉一條行車線，並維持兩條行車線開放，具體日期稍後公布。此外，工程期間部份日子的夜間需臨時封閉大磡道支路、大老山隧道路支路、斧山道支路，其間將實施交通改道。

路政署表示，今日起（24日）分兩階段展開重鋪路面工程，涉及龍翔道東行一段900米、由荷里活廣場至牛池灣消防局的路段。（路政署提供）

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料每晚可鋪設100米新物料

朱嘉傑指工程分三個工序，會先將路面刨低，加固新舊有路面接駁位，及後透過新型攤鋪機刨低路面，鋪設高性能超薄磨耗層，料每晚可鋪設100米新物料，最後會相應提升井蓋和路邊排水口。

以往維修保養，工作人員須打碎舊有混凝土路面，並全日封閉至少一條行車線長達數天。朱嘉傑稱，採用新物料後維修時間更快，舉例一段長約100米工程，以往需時兩至三星期只能鋪設一條行車線，現時則可同時鋪設三條線，形容技術上有突破。

梁卓琳說，考慮將新技術應用至維修困難的路段，例如呈祥道、龍翔道等。她又指成本較以往高，因涉新物料和機器，成本較高，但相信隨着新物料廣泛應用，增加競爭力，料價格有下調空間。