聯廈聯管6月擴展至全港　麥美娟指已接觸43幢大廈　3廈已聘物管

本港不少舊式單棟樓及「三無大廈」因缺乏適當管理，頻頻衍生衛生及治安隱患。政府推出「聯廈聯管」試驗計劃，協助舊樓業主以較低成本聘請專業物管公司進駐。民政及青年事務局局長麥美娟今日（25日）出席電台節目時透露，第二期計劃自6月展開以來，截至6月底已成功接觸43幢目標大廈，當中已有3幢順利聘用物管公司，另有2幢已簽署意向書。



三無大廈多位處舊區如深水埗區及灣仔區等。（資料圖片）

「聯廈聯管」試驗計劃首階段於深水埗、九龍城、荃灣及油尖旺四區試行。麥美娟表示，首階段已接觸260幢目標大廈，其中110幢（約佔三成半）簽署意向書，71幢正進行招標審核，最終有33幢大廈成功聘用物管公司。

當局已將計劃擴展至全港其他有需要的地區，第二期計劃亦已於6月1日正式啟動，截至6月底已成功接觸43幢目標大廈，當中已有3幢順利聘用物管公司，另有2幢已簽署意向書。

每戶每月費用介乎50元至200元不等

麥美娟在商台節目《政經星期六》指，計劃採取「兩張單」的彈性模式，基本項目包括保安、清潔、協助召開業主大會及工程招標等，每戶每月費用介乎50元至200元不等；若大廈有額外需求，例如加強滅鼠滅蟲，則可按實際需要選擇附加項目。

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片／梁鵬威攝）

被問到低廉收費會否令物管公司難以維持營運時，麥美娟說，參與的物管公司除了抱持企業社會責任外，亦透過「聯廈聯管」的概念，將數幢相鄰的大廈結合進行聯合管理，發揮規模經濟效益，從而維持基本的經營成本。她又稱有參與計劃的荃灣大廈法團代表表示，過去處理工程報價及會議議程等缺乏專業知識，聘用物管公司後能有效分擔管理工作壓力。

稱部份舊樓業主不願付管理費是挑戰

對於部份舊樓業主或租戶欠缺大廈管理意識、甚至不願繳付管理費，麥美娟表示，這是計劃推行過程中的一大挑戰，強調若舊樓平時不做好維修保養及清潔，日後爆發嚴重大問題時，業主最終需承擔更龐大的維修開支。

她續指，署方委託的非政府組織會聯同地區區議員及關愛隊主動「登門造訪」，協助單棟樓業主召開會議，甚至為「三無大廈」由零開始籌組業主立案法團。她直言專業團隊「絕非坐喺度等」，而是透過地區網絡主動落戶跟進，如遇業主欠繳管理費，亦會按既定法定程序處理。

荃灣三無大廈林立，部分單位一劏多房。（資料圖片）

要求酒店及賓館備防煙頭套 當局指已設過渡期

此外，大埔宏福苑火災敲響舊樓安全警鐘，麥美娟表示，專業物管公司進駐後，能協助巡查大廈的消防設施，例如張貼告示提示住戶保持防煙門常關、確保公用通道及逃生路線暢通等，全面提升舊樓的消防安全標準。

另一方面，政府要求所有酒店及賓館須為賓客提供合適的防煙頭套。麥美娟回應指，牌照處在簽發牌照時會訂立不同的消防安全要求，目標旨在保障旅客安全，有關新規亦已設立過渡期供業界作出安排。

鑑於業界對落實要求持不同意見，麥美娟強調，特區政府、社會大眾與酒店賓館業界的出發點一致，均致力提高消防安全。當局稍後將與賓館業界召開詳細會議，商討具體的落實安排，期望在保障旅客安全的同時，亦能兼顧業界的經營情況。