颱風紅霞｜尖沙咀旅客續「打卡」　深圳女遊客準備回家：安全第一

【三號強風信號／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】熱帶氣旋紅霞（Noul）逐漸逼近廣東東部並已增強成颱風，天文台今晚（25日）10時10分改發8號烈風或暴風信號，並考慮在明日凌晨1時至2時之間發出9號烈風或暴風風力增強信號。今晚10時，《香港01》記者在尖沙咀海傍觀察，發現風力稍有增強，但未算太大，另有毛毛細雨，但海面則未見湧浪。有遊客撐傘在海傍拍攝維港「打卡」，其雨傘被風吹反。



颱風紅霞逼近，晚上10時許尖沙咀海傍仍然平靜，有遊客繼續拍照「打卡」。（楊凱力攝）

兩名來自深圳的女遊客鄒小姐及肖小姐表示，本周來港旅遊，今日曾到過銅鑼灣，之後再來到尖沙咀。她們沒料到旅遊期間會遇上颱風，安全起見，現正準備回家休息，颱風來襲期間亦會待在室內安全地方，「注意安全，早點回家」、「安全第一」。

來自深圳的女遊客鄒小姐及肖小姐。（楊凱力攝）

另一名來自遼寧的大學一年級生張小姐，趁放假來港旅遊三天，今日剛抵港，後日離開，讚揚維港景色怡人。她形容颱風「好新奇，風非常大」，當得知明天天氣仍然惡劣，或影響出行時，她無奈稱「好糟糕」，指自己本計劃到旺角拍照「打卡」。

來自遼寧的女遊客張小姐笑稱「風非常大」，很新奇。（楊凱力攝）

晚上11時，尖沙咀海傍風浪仍不算大，一名市民繼續在海傍釣魚。他指，「未有浪，未有風，唔危險」，但當風勢增強便會離開，「大風少少咪走」。被問到為個颱風來襲才釣魚，他解釋：「打風先有假放，老細先放假，先可以嚟玩，平時邊有假放。」

有市民繼續在尖沙咀海傍釣魚，指暫無風浪，當風勢再增強便會離開。（楊凱力攝）

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颱風紅霞逼近，晚上10時許尖沙咀海傍仍然平靜。（楊凱力攝）

颱風紅霞逼近，晚上10時許尖沙咀海傍仍然平靜，有遊客繼續拍照「打卡」。（楊凱力攝）

（天文台）

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