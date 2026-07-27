貿發局60周年新起點 啟動兩大優化 優化架構 優化資源

面對地緣政治變化、供應鏈重組、新興創科產業崛起的新形勢，企業迎來各種挑戰及機遇。香港貿易發展局 (香港貿發局) 在成立60周年的新起點，上周五(7月24日)公布兩大優化措施：一是「優化架構 增效創新」，推行「產業群組策略」，提升營運效率，全力支援企業制定更全面的推廣布局；二是「優化資源 開拓新市場」，香港貿發局會優化全球網絡資源，在全力協助企業深耕傳統市場的同時，亦開拓新市場商機，包括中亞、中東、北非等高增長市場。



香港貿發局主席馬時亨教授表示：「貿發局成立60周年，以兩大『優化』開啟新篇章，以創新思維前瞻部署，我希望帶領團隊以客為本、以產業為軸心，透過優化架構及資源，提升營運效率，瞄準高增長新市場，助香港企業應對未來市場挑戰及抓緊新機遇。通過協助企業制定具策略性的全面推廣方案，我們能進一步發揮香港『內聯外通』的獨特優勢，配合香港特區政府首份五年規劃，更好地服務國家發展大局。」

香港貿發局主席馬時亨教授

1. 優化架構 增效創新

為更精準支援業界應對複雜多變的全球貿易環境，貿發局以「產業群組策略」（cluster approach）為核心，重新配置職能，設立六大產業群組，包括：

香港貿發局總裁張淑芬指出，這種產業群組模式不僅提升營運效率，更促進團隊的產業知識及人脈，提升內部的協同效應，為企業提供更全面的一站式全球支援。「無論企業需要尋求資訊、或參加本地國際展覽或會議、參加海外考察團、尋找投資者、開闢生產線，還是開拓新市場，不同產業持分者，都可以透過貿發局產業群組單一接觸點，獲得一站式全面支援。」

2. 優化資源 開拓新市場

香港貿發局目前在全球設有51個辦事處，覆蓋中國內地、亞洲、歐洲、美洲、中東及非洲等主要市場，發揮「內聯外通」的角色。貿發局將積極優化全球資源，把握高增長市場、新經濟走廊帶來的機遇。

馬時亨主席表示，貿發局將加強哈薩克斯坦阿拉木圖顧問辦事處的資源，以提升對中亞地區的支援，於中東會加強沙特阿拉伯利雅得顧問辦事處的資源。為把握橫跨中亞、中東及非洲的經濟紐帶所帶來的機遇，貿發局亦會在埃及開羅設立新的顧問辦事處，將成為貿發局第52個環球辦事處，以強化在非洲的現有布局。此外，為配合共建「一帶一路」倡議，貿發局會加強巴西聖保羅及智利聖地牙哥辦事處的資源，覆蓋秘魯市場，以捕捉「全球南方」延伸經濟紐帶所帶來的機遇。他補充，針對東盟市場，貿發局將加強在新加坡、越南、馬來西亞及菲律賓的推廣工作及支援能力；亦會加強歐洲土耳其及波蘭辦事處的資源。傳統市場方面，貿發局將繼續維持與北美的雙向貿易及投資關係，鼓勵美國及加拿大企業參與本局活動，促進更緊密的經貿互動。與此同時，亦會積極推動亞洲、歐洲及非洲之間的經貿交流，並擴大倫敦辦事處的職責範圍，統籌北歐市場的推廣及業務發展。

香港貿發局目前在全球設有51個辦事處

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