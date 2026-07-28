鑽石山小巴輾斃女途人　官斥明知視線受阻轉彎無減速　裁危駕罪成

小巴司機涉在鑽石山一過路處，撞到並輾過一名過路處的女途人，女途人肋骨多處骨折，救護員到場時已沒有心跳，送院搶救後後不治。小巴司機否認危險駕駛，案件（DCCC829/2025）今（28日）在區域法院裁決。法官姚勳智指，被告在視線受阻下，仍在沒有減速下右轉，至見到事主時未能減速停下，認為他明顯地非短暫缺乏專注，而是長時間忽略前方的交通情況，認為屬危險駕駛，裁定他罪成，並強調即時監禁在所難免，把案件押後至8月13日判刑，期間被告須還押。



被告梁錦成（68歲）被控認1項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2024年8月28日，在黃大仙龍蟠街近燈柱DF4607在道路上，危險駕駛一輛公共小巴，引致陳麗虹(47歲)死亡。

被告梁錦成當日駕駛的19號綠色專線小巴，沿龍蟠街上斜右轉入運輸交匯處接客時，撞倒一名過路婦並把她輾過，現場留下大灘笡跡。（黃學潤攝）

被告梁錦成被指駕駛時視線受阻，但他仍在無減速下右轉，並撞到一名過路的女途人。（黃學潤攝）

47歲女途人在公共運輸交匯處對開捱撞後，被捲入車底，現場留下大灘血跡。（黃學潤攝）

47歲女途人在公共運輸交匯處對開捱撞後，被捲入車底，現場留下大灘血跡。（黃學潤攝）

被告梁錦成當日駕駛的19號綠色專線小巴，沿龍蟠街上斜右轉入運輸交匯處接客時，撞倒一名過路婦並把她輾過，現場留下大灘笡跡。（黃學潤攝）

被告撞倒事主並輾過她

控方案情指，案發於2024年8月28日上午近11時，被告駕駛涉案19號線綠色小巴，沿黃大仙龍蟠街北行。當小巴駛近交匯處入口時，交匯處出口位置有另一輛綠色公共小巴停下，並等候右轉，遮擋了被告望向行人輔助線。被告之後以約時速26公里的速度，橫過雙白線右轉，右邊車頭撞倒事主並輾過她，最終撞向交匯處入口右邊的欄杆才停下。

事主多處肋骨骨折並因鈍性創傷至心臟停頓

救護員在上午11時05分抵達，事主已無呼吸和脈搏，她其後被送往聯合醫院急症室搶救。事主被診斷肋骨多處骨折、左肩胛骨骨折及上身多處擦傷，鈍性創傷引致心臟停頓，同日下午12時55分證實傷重不治。

若被告數秒前頭向前傾應可見到事主

交通意外調查報告指，若被告在撞擊前2秒至3秒，將頭部向右前傾，便能看見事主。辯方曾質疑控方專家證人的觀察及其結論的準確性。

官斥視線受阻仍無減速下轉右

姚官裁決時稱，不接納辯方指現場環境複雜，令被告難以兼顧所有路面情況。姚官認為被告在視線受阻情況下，仍連續轉右且沒有明顯減速。事主當時在行人輔助線橫過馬路，非突然跑出，以被告的車速，根本無法及時停定。

認為被告長時間忽略前方狀況

姚官斥被告當時理應未能看清將要駛入的地方，卻選擇直接地立即右轉，令他無法及時停定而撞到事主，明顯地並非短暫缺乏專注，而是長時間忽略前方的交通情況，亦沒有配合車速及視野地直接右轉。其駕駛方式顯然易見是危險的，亦遠遜於一個合格而謹慎的駕駛者會被期望達到的水平，裁定被告罪成。