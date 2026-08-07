Forster Wong由成衣採購員蛻變MDRT 人生規劃師成就客戶的志願

曾經，他是一名在成衣界累積多年經驗的採購員（Merchandiser）。憑藉敏銳的市場觸覺和勇於求變的精神，他毅然轉換跑道，開啟事業新篇章。由零開始，黃超雲（Forster）華麗轉型，如今已是MDRT（百萬圓桌）的終身會員。他的成功並非偶然，而是憑藉理性的分析，加上周大福集團獨有的生態圈作為強大後盾，成功在高端客戶市場突圍而出。



周大福人壽高級分區經理黃超雲（Forster）。

受理賠經歷啟發 開啟人生規劃事業新篇章

Forster大學時主修紡織，加上家人從事成衣採購工作，畢業後便順理成章加入成衣行業。經過數年的職場歷練，他逐漸意識到，自己期望的不只是穩定的工作，更是一個能夠持續學習、突破自我及實現個人成長的平台。工作至第三年，當身邊同輩朋友陸續迎來不同發展機遇時，他開始認真思考自己的職業方向。透過觀察業界前輩的工作經歷，他明白長遠發展需要及早規劃，因此決心跳出舒適圈，主動尋找更具挑戰性及發展潛力的新機會，為自己的事業開創更廣闊的可能性。

真正的轉捩點，源於一次自身理賠經歷。Forster曾因右腳膝蓋嚴重受傷，需要進行近六位數的大手術。幸好他早有購買保險，理賠過程迅速順利，甚至在信用卡結算前已完成賠付，讓他親身體會到保險在關鍵時刻所發揮的重要保障作用。這段經歷令他對保險行業產生更深認識，並進一步研究行業發展前景及市場趨勢，認為保險業不僅發展空間廣闊，更能為客戶及家庭帶來長遠保障。經過審慎考慮後，他決定投身這個充滿機遇的行業。雖然當時家人對轉換跑道有所顧慮，但他憑著堅定信念和清晰目標，最終獲得家人的理解與支持。

以專業建立信任 成就MDRT終身會員之路

轉行初期，Forster經歷了巨大的心態轉換。由以往從事「對物」的工作，轉變為現在「對人」，他學會了「多聆聽大於表達」的溝通技巧。他深信「專業才是長久」，認為單靠關係簽單只會是短暫的。因此，他積極進修考取專業資格來提升自己，並屢獲殊榮，當中包括2019 傑出銷售專業大獎 (DSA) 及2017 保協傑出財務策劃師金獎 (BFPA)。

成為MDRT後，Forster積極參與公開演講，成功打造出專業理財的個人品牌，有效提升了客戶的信任度。而他背後的家庭，則是他長期維持優異業績、不斷向前的最大原動力。

善用生態圈優勢 拓展超越保險的服務體驗

提起保險，大眾的傳統印象或許仍停留在理賠及醫療服務。然而，周大福人壽致力實踐「開創保險新價值」理念，憑藉周大福集團龐大的生態圈優勢，將保障、健康及生活體驗連繫起來，資源涵蓋珠寶、商場、酒店、醫療、設施管理、高級會所及地產等，為客戶帶來更多元化的禮遇及增值服務。

這種獨特的生態圈，讓 Forster 能夠突破傳統保險服務框架，為客戶帶來更全面的體驗。他經常善用集團旗下五星級酒店的優質場地與客戶交流，讓理財規劃討論在更舒適及尊尚的環境下進行。針對客戶關注的置業及財富管理需要，公司亦會安排專屬參觀時段，讓客戶了解集團旗下優質住宅項目。透過集團多元化資源的協同優勢，人生規劃師得以從更多角度回應客戶需要，並提供更貼合人生不同階段的規劃方案。

為不同客群提供貼心的人生規劃方案

Forster善用公司的生態圈資源，為不同客群提供度身訂造的全方位方案。以家庭客戶為例，當小朋友出生後，他會透過講座為客戶介紹一系列配套服務，由保險保障、醫療資源對接，到升學資訊及兒童足球培訓計劃等，協助客戶規劃不同人生階段的需要。除了家庭客戶外，他亦能滿足高端專業人士的多元需求；曾有客戶因家庭需要考慮換樓，Forster透過公司的物業轉介服務，協助他們獲得更全面的置業資訊及支援。至於經常需要商務交流的企業客戶，他則會介紹集團的高端會員禮遇及尊尚體驗，相關服務獲得客戶廣泛認同，更帶來不少轉介機會。

集團資源全面支援 實踐「開創保險新價值」

在行政及市場推廣方面，公司專責部門的全力支援亦功不可沒。公司定期聯乘集團舉辦多元化活動，包括珠寶鑑賞、旗艦店開幕酒會、樓盤VIP導賞及升學講座等。配合不同地區客戶及高端客群的多元需求，公司亦提供一系列客戶禮遇及專屬支援服務，進一步提升客戶體驗，讓前線團隊能更專注提供貼心專業的服務。

Forster的成功故事，正正體現周大福人壽「開創保險新價值」（Value Beyond Insurance）的品牌理念。透過集團涵蓋「生活、成長、健康、財富」四大範疇的生態圈資源，他不僅為客戶提供保障，更陪伴客戶實現人生各階段的目標與夢想，在發展個人MDRT事業的同時，真正為客戶創造超越保險的價值。

同場加映！由你重新定義保障產品

保險業的未來，正需要像Forster般具備前瞻視野與創新思維的才俊加入。如果你對理財策劃有獨特見解，想挑戰自我並發揮創意，千萬別錯過第二屆《周大福人壽 · 創想實驗室》大專生專題比賽 x 實習計劃！這是一個讓你重新定義保險產品、展現才華的絕佳舞台，勝出隊伍更有機會贏取高達$30,000獎金！

《周大福人壽 · 創想實驗室》大專生專題比賽 x 實習計劃 2026 報名及詳情：

本屆主題：「財務賦權 ‧ 世代守護」

計劃詳情：https://tinyurl.com/mryuxc3p

IG連結：https://tinyurl.com/2c762rhx

截止日期： 2026年10月19日

活動查詢： Whatsapp 專線 +852 9276 2605

立即報名： https://forms.office.com/r/DEVn44sBP3

（資料由客戶提供）