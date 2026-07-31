老齡化新視角 在高齡亞洲活出精彩人生

人口結構變遷正重塑亞洲面貌。一項有關「超級老人」（super-agers）的最新研究發現，人際關係及人生目標有助延長健康壽命，提升晚年生活質素。「超級老人」或許是不為人知的超級英雄：他們即使年逾八旬，仍然身體健壯、思維敏捷，並能夠獨立自理。他們的生活方式，可能為亞洲社會應對人口老化及長者照顧需求帶來重要啟示。



隨著區內人口日益長壽，社會愈來愈關注如何讓長者不僅「活得長」，更能「活得健康」。研究顯示，除了生理因素外，社交聯繫、社區活動，以及持續鍛煉身體和認知能力，均有助健康長壽。這些發現有助醫療機構、保險公司、家庭以及政府更妥善應付長者群體的需要。

再想長者健康

友邦保險早前與知名老齡化研究學者 Lowell Sheppard 合作，研究日本的「超級老人」。日本素以長壽人口眾多著稱，而研究發現，人生目標等心理和社會因素，是健康老齡化的重要關鍵。

友邦保險集團首席市場總監施斌陞（Stuart A. Spencer）表示：「我們需要更全面地了解老齡化的過程，積極引導退休人士的觀念及行為，正如我們一直以來為18至59歲目標群體所做的一樣。」

他續指：「人生遠比保險業傳統採用的風險因素複雜得多。我們需要突破固有框架，深入了解不同因素如何有助改善長者患病風險、死亡率及壽命長度。」

亞太區部分國家雖然人均壽命上升，但健康壽命卻相對縮短；加上非傳染性疾病日益普遍，進一步損害健康壽命。¹,²區內愈來愈多人可能因慢性疾病及身體機能受限，而面臨生活質素下降的風險。³

這不但影響個人福祉，亦會加重家庭照顧者、醫療資源的壓力。

疫情衝擊亞洲期間，多個市場的健康壽命出現放緩或停滯

日本長壽社區的啟示

Sheppard 即將出版的新書《Longevity and the Art of Community: Lessons from Japan》（《長壽與社群的藝術：來自日本的啟示》）探討日本多個「超級老人」集中的社區。

他多年來進行實地研究，記錄居民的日常生活模式、社區聚會、節慶活動、打理神社及寺廟、義工團體，以及鄰里網絡等各類社群活動。他尤其關注百歲人瑞較多、預期健康壽命較長、患病期較短的社區。這些地方大多位於鄉郊，經濟條件未必優越，卻擁有緊密的社區聯繫。

例如，島根縣至今仍保留「町內會」（chonaikai）等鄰里組織；京丹後市則普遍重視健康飲食，並鼓勵居民即使步入晚年仍保持活躍和繼續工作。

這些「超級老人」避開了 Sheppard 所稱的「危險地帶」，即身體機能逐漸衰退、活動能力愈來愈受限制的人生階段。他認為，老齡化的真正挑戰，不在於活得更久，而是如何避免漫長的衰退期。正如他所言：「大多數人害怕的不是死亡，而是走向死亡的漫長過程。」

友邦保險多個市場的健康壽命與壽命比較（60歲後年數） （資料來源：世界衞生組織《預期壽命以及預期健康壽命》）

研究亦顯示，長壽和預期健康壽命往往集中於特定地區，背後涉及社區共融、文化傳承和日常生活環境等非經濟因素。⁴,⁵由節慶活動、晨運小組以及日常社區互動等所構成的社區網絡，其重要性甚至可能超越財富水平、醫療開支或遺傳因素。

上述發現為保險業帶來反思：孤獨感和社交參與程度等非傳統風險因素，應否納入核保準則？保險公司又能否透過產品、健康計劃及目標導向的活動，推動大眾實踐延長健康壽命的生活方式？

愈早開始採取有助延長健康壽命的措施，其長遠效益往往愈大。活得長久固然重要，但我們更需要在延長的歲月保持健康、充實和自主，才能真正實踐「健康長久好生活」。

¹ Collin F Payne、Kim Qinzi Xu、Jessica Yi-Han Aw：〈Healthy Longevity in the Asia-Pacific: A Cross-national Population-based Modeling Study〉，《American Journal of Epidemiology》，第195卷第2期，2026年2月，第407-415頁。https://doi.org/10.1093/aje/kwaf163

² Garmany A、Terzic A：〈Global Healthspan-Lifespan Gaps Among 183 World Health Organization Member States〉，《JAMA Network Open》，2024年，第7卷第12期，e2450241。doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.50241

³ Yanan Luo、Panliang Zhong、Yujie Huang、Yihao Zhao、Chenlu Hong、Xiaoying Zheng：〈Trends and Distribution of Life Expectancy and Health-Adjusted Life Expectancy — Asia-Pacific Region, 1990–2021〉，《China CDC Weekly》，2024年，第6卷第39期，第996-1003頁。

DOI: 10.46234/ccdcw2024.208

⁴ Clift, Stephen等：〈Group Singing, Wellbeing, and Health〉，《Journal of Applied Arts & Health》，2010年，第1卷第1期，第3-18頁。

⁵ Holt-Lunstad, Julianne等：〈Social Relationships and Mortality Risk〉，《PLoS Medicine》，2010年，第7卷第7期，e1000316。

（資料由客戶提供）