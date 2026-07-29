非裔童在校打老師校長　其母不滿子被轉非心儀學校　求覆核被拒

非裔自閉症男童在校打老師、校長及同學，並向他們吐口水，在教育局安排下轉到同區另一設支援小組的學校，惟其母不滿，要求局方安排其子到幼子學校讀書，遭局方拒絕。男童母認為局方未顧及其子的最大福祉，早前提出司法覆核。高等法院法官今(29日)頒判辭，指局方經小心考慮後，認為設有小組支援的學校最適合男童，指該母親未能解釋該校有何不當，拒絕批出司法覆核許可。



申請人為SOJOBI, Akpevwe Joyce，答辯人為教育局。

申請人為SOJOBI, Akpevwe Joyce在高等法院申請司法覆核被拒。(黃浩謙攝)

男童在校打老師及同學並有吐口水

入稟狀指，申請人的兒子患有自閉症和屬輕度智障，有特殊學習需要，原本在油麻地街坊會學校就讀。該校長於2025年2月向局方報告，該男童有擾亂秩序的行為，包括打老師和同學，亦向他們吐口水。當時校方、男童、男童父親同意，校方採取方法應對男童的行為。

申請人反對應對方法 男童繼而打校長

惟校方實行該些應對方法時，申請人反對，男童亦在校內表現激動，除了打校長，並圖向校長和社工吐口水。校長當時告知申請人，若男童行為持續，校方或召救護車把男童送院，讓他接受專業治療，而男童自此未再上學。

男童到新校上課一月沒再返學

於2025年10月，局方通知申請人，指安排另一所同區小學讓男童就讀。申請人同意安排。男童於同年11月開始在新學校上課，校方作出支援，惟男童在該校上課不足一個月，便沒有返校上課。

要局方安排其子到幼子學校就讀被拒

同年12月中，申請人去信局方稱不滿意新學校，要求讓男童轉至其幼子就讀的學校。局方翌年回覆不會處理申請人的要求，但著男童到新學校上課。局方亦表明，若男童家長可自行找到學位，不會阻止男童轉校。男童亦曾到其弟的學校面試。申請人現就局方拒讓男童轉至男童胞弟學校就讀申請司法覆核，她認為局方決定不合理，亦沒有考慮男童的最大福址。

法官認為局方做法合適

法官不同意申請人說法，指局方的油尖旺區學校發展組經小心考慮後，認為新學校設有小組支援男童，該校適合他就讀。申請人當時同意安排，現時亦沒有解釋新學校如何不適合男童，認為申請人未有提出合理可爭辯的理據，遂拒絕批出司法覆核許可。