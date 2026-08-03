電梯升級與智慧維修保養 奧的斯如何應對香港舊樓老化挑戰

香港作為全球摩天大樓最密集的城市之一，升降機的數量及密度名列前茅，日夜穿梭的電梯猶如城市運作的隱形動脈。然而，隨著城市建築日益高齡化，如何維護升降機的安全與營運效率，已成為都市規劃的重要課題。在港服務超過 138 年的奧的斯（Otis），見證了香港由低矮建築走向高密度垂直都會的演變。而面對樓宇老化的挑戰，奧的斯利用數據與科技驅動的解決方案，以提升運輸效率與服務體驗。

今年初上任的奧的斯香港、澳門及台灣副總裁暨董事總經理劉欣向，擁有逾三十年電梯行業資歷，從前線見習工程師一路晉升至區域管理層，兼具深厚工程背景與前瞻商業視野。他強調：「奧的斯始終以『以人為本』為核心，我們所追求的『世界級』（World Class）不僅是企業使命，更是管理原則。我們堅守『客戶至上、服務導向』，一切工作的核心皆源於對客戶需求的深刻洞察。」

奧的斯香港、澳門及台灣副總裁暨董事總經理劉欣向

應對樓宇老化挑戰 奧的斯以數位技術提升運輸效能

在香港這座高密度垂直都會，電梯生命週期涵蓋新機安裝、保養維護、升級更新。劉欣向指出，全港約 7 萬 3 千部升降機中，其中機齡達 30 年以上的「高齡」升降機近 3 萬部，佔整體逾四成，傳統的「被動式維修」已難以滿足需求。他強調，維修保養已從單純的抹油和零件更換，演變為對技術與營運效率的高標檢驗，尤其香港高層升降機密度領先全球，更對系統穩定性提出了獨有挑戰。

針對龐大的舊樓群提供現代化升級方案。透過物聯網（IoT）與大數據分析，將維修模式由「預防性」升級為「預測性」與「主動式」管理，並按建築條件客製化調整，全面提升運作效率與安全性。

結合了 Gen2® 暢銷升降機的設計及 Otis ONE™ 物聯網平台，Gen3 升降機以嶄新方式推進升降機發展。

AI與物聯網加持 維修模式全面升級

「過去維修高度依賴師傅經驗，例如觀察鋼纜磨損判斷壽命，如今已大為不同。」劉欣向指出，奧的斯多年前已透過脈衝系統技術（Pulse System）將鋼帶運作全面數據化，現時更結合 Otis ONE 智聯網平台與人工智能分析，實現全天候監控。

Otis 鋼帶搭配監控系統，可 24 小時全天候監測鋼帶內部鋼絲的磨損狀況，大幅提升安全性。

他更分享道，技術人員現已隨身配備專屬的應用程式，只需將設備置於車廂內運行，系統便能透過頻率反應分析震動來源，快速識別異常組件。這種由經驗導向轉為數據驅動的維修模式，除了大幅提升準確度，更能及早發現潛在隱患，針對電梯運作品質及噪音等常見問題作出精準處理。

基建工程：東鐵綫過海段驅動香港交通發展

從商業樓宇、公營及私人住宅，以至大型公共基建項目，奧的斯的技術與服務遍及香港城市發展的不同領域。在公共交通基建方面，奧的斯參與了多項重要工程，包括近年東鐵綫過海段金鐘站及會展站的升降機及電扶梯安裝項目。當中，金鐘站工程涉及在深達 50 米的地底空間施工，展現了團隊在複雜環境下的工程規劃與執行能力。針對站內繁重人流與受限的物流環境，工程團隊採取分件運輸並於現場進行重組的策略，以確保安裝過程不會干擾車站的正常交通運作。

為應對高流量環境下的安全考量，項目導入了不同的安全系統，當中包括確保電扶梯在供電異常瞬間仍能維持平穩運行，降低因突發停機導致乘客跌倒的風險。憑藉卓越的項目管理和技術方案，東鐵綫過海段獲電梯業界奧斯卡等級的《Elevator World Magazine》評選為全球「Project of the Year 2023」。

東鐵綫過海段獲電梯業奧斯卡等級的《Elevator World Magazine》評選為全球「Project of the Year 2023」

能源再生與客製化 配合綠色建築發展

除了維修技術的升級，建築行業對於節能與施工安全的要求亦同步提升。在綠色環保方面，透過能源再生驅動技術（Regen Drive），升降機運行的動能可轉化為電力回饋電網，助力建築獲 LEED 等國際綠色建築認證。施工方面，積極推動「組裝合成」（MIC）技術，於工廠預組關鍵組件以優化施工安全並縮短安裝時效；而在智慧樓宇交通上，則透過精準客流預測與分流系統，實現運輸效率最大化。

此外，奧的斯更展現了高度的客製化能力，例如為商用和住宅客戶量身打造「Super Double Deck」雙層升降機系統，靈活應對極端樓層高度挑戰。

以人為本持續培訓技術人才

劉欣向認為，技術創新與人本服務是企業轉型的雙軸心。他強調維修保養不應僅止於技術層面，更需結合「服務溫度」。因此，他要求團隊在標準化作業之外，加強同理心訓練與溝通效率，以應對各類客戶的突發需求，進而建立服務的差異化價值。

在人才培育上，曾受惠於公司進修資源的他，至今仍致力推動「員工深造計劃」，深信「員工成長等於公司成長」。公司全力支持員工跨越職能界線發展，無論是銷售轉業務，或技術人員深耕細節，都會提供資助、溫習假等配套。劉欣向強調，唯有發掘每位員工長處並促進協作，才能持續孕育出新一代垂直運輸的專業人員。

垂直都市演變 百年基建城市發展

回顧過去一個多世紀，奧的斯在港參與多項基建，見證城市由低密度逐步發展為高密度垂直都市。自 1888 年安裝首部液壓升降機、1955 年在皇家香港賽馬會安裝全香港第一部電扶梯，到 1981 年在香港海洋公園安裝當時全球最長的室外電扶梯，多個項目都印證了奧的斯與香港城市的共同成長。

奧的斯在1888年為香港大酒店引入全港第一部升降機。

1955年，在皇家香港賽馬會安裝全香港第一部電扶梯。

劉欣向認為，「世界級」標準可以體現在奧的斯的三大基石 – 安全、品質和合規，以及以客戶為中心，以服務為導向，不斷創新的文化。隨著建築高度與密度持續上升，升降機系統已從輔助設備，轉變為影響建築營運效率的關鍵基建。展望未來，針對城市老化與效率提升的需求，奧的斯將持續推動數據分析與智能管理系統，助力城市前行，並支持香港智慧城市的長遠發展。

（資料及圖片由客戶提供）