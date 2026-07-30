中銀人壽連續三年贊助黃金時代展覽暨高峰會 洞悉養老金融新趨勢

香港已連續10年蟬聯全球最長壽地區，根據政府統計處的人口推算，本港65歲及以上長者佔整體人口比例將由2022年中的20.8%，逐步上升至2028年的25.3%，即約每四名港人中便有一名是長者。作為推動銀髮經濟及養老金融的領航者，中銀人壽今年連續第三年冠名贊助「中銀人壽第十一屆黃金時代展覽暨高峰會2026」，活動於7月30日至8月1日一連三日假香港會議展覽中心舉行，今年大會以「黃金時代+：智創、智合、智連」為主題，聚焦創新與跨界協作，深入剖析智齡產業的最新趨勢與未來發展。



發揮「銀行＋保險」及「中銀銀髮」養老金融品牌優勢持續創造價值

中銀人壽執行總裁鄧子平出席開幕禮並致辭

政府商務及經濟發展局局長丘應樺出席開幕典禮，他在致詞時表示，「『黃金時代』不僅代表人生的階段，更是香港未來發展的『黃金機會』。展望未來，特區政府將繼續推動銀髮經濟，憑藉各位的專業知識、創意和擔當，我們定能更有效回應長者的需求，並為本地經濟注入新動力。」中銀人壽執行總裁鄧子平亦有出席開幕禮並致辭，他指出，「中銀人壽作為推動銀髮經濟及養老金融的領航者，已連續第三年冠名贊助此年度盛事，希望透過集結社會各界的豐富經驗與資源，共同為退休人士創造更豐盛、更優質的樂齡生活。我們深信，及早跨代部署完善的退休規劃，能將被動的『養老』提升為主動精彩的『享老』！中銀人壽將繼續與中銀香港緊密合作，發揮『銀行+保險』及『中銀銀髮』的品牌優勢，以『顧財務、顧健康、顧生活』這三個核心維度的『退優・新活』綜合養老金融服務方案，為客戶建構全方位的退休保障，助力金齡一族開啟另一個探索自我、實現夢想的『黃金時代』新篇章。」

中銀人壽執行總裁鄧子平（中）出席以「黃金時代+：智創、智合、智連」為題的開幕論壇。

緊隨開幕典禮之後，大會隨即舉行以「黃金時代+：智創、智合、智連」為題的開幕論壇，鄧子平聯同幾位本地及國際政商學界領袖，深入探討如何攜手推動長者及社群在新時代中持續發光發亮。他於論壇發言時表示，「退休規劃涉及金融及非金融的需求，並非由單一機構就能成事，因此中銀人壽早前與中銀香港聯乘互動，發揮『銀行＋保險』優勢，與跨行業夥伴合作促進一站式個人跨境金融服務，涵蓋旅居、機構、社區及居家養老等非金融服務，務求構建貼近客戶生活需要的綜合金融生態圈。」

展位提供專業退休資訊及跨境醫療保健服務最新趨勢

「財務規劃區」特別設計成一個輕鬆悠閒的café，只要在現場完成一份簡單的問卷，就可以免費享用一杯精緻的咖啡或養老茶。

今年中銀人壽於展覽中設有展位，為樹立養老專家的品牌定位，展示中銀人壽與中銀香港的「銀行＋保險」優勢、結合「本地＋灣區」服務資源、與合作夥伴共同為客戶提供一站式「金融＋非金融」綜合退休解決方案，亦會與中銀香港共同呈現「退優．新活」的服務品牌。

展位劃分為三個主題區：「財務規劃區」特別設計成一個輕鬆悠閒的café，有理財顧問為大家提供專業的諮詢與交流，協助參觀人士做好財富規劃，只要在現場完成一份簡單的問卷，就可以免費享用一杯精緻的咖啡或養老茶；「旅居養老區」則會提供「旅．心活」旅居體驗計劃的最新資訊，重點推介市場首創、結合旅居權益的月悅出息終身享保險計劃；至於「跨境養老區」特別邀請合作夥伴深圳幸福健康集團在現場介紹他們在深圳的優質院舍情況，更會提供限時的短住計劃現場優惠。同時邀請香港老年學會為大家講解安老院舍評審計劃的評選準則，分享挑選院舍時的考慮因素，提供非常實用的專業諮詢。

中銀人壽執行總裁鄧子平（右）與中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文於開幕論壇後參觀展位。

鄧子平與中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文於開幕論壇後參觀展位，鄧子平表示，「中銀人壽作為推動銀髮經濟及養老金融的領航者，已經連續第三年冠名贊助這個年度盛事。我們希望用實際行動告訴大家：中銀人壽不僅是香港領先的保險公司，更致力成為大家信賴的退休『養老專家』，希望透過集結社會各界的豐富經驗與資源，共同為黃金一代創造更豐盛、更優質的樂齡生活。」溫晞文則表示，「中銀香港與中銀人壽強強聯手，從客戶核心需要出發，圍繞『顧財務』、『顧健康』、『顧生活』三大核心提供『退優．新活』服務方案，為大家提供一站式、跨地域的個人化全方位服務。結合雙方專業團隊、龐大服務網絡以及尊尚資源，除了為大家提供多元化資產配置工具以及理財方案，去確保大家退休後有穩定收入及現金流外，更加夥拍不同頂尖機構，為大家提供醫療、養生服務、傳承諮詢，打造一個連接財富、健康、生活的全方位生態圈。」

一連三日舉辦多場專題講座

中銀人壽於展覽中設有展位，樹立養老專家的品牌定位。

除現場展位外，中銀人壽智齡世代特區每日亦有一場中銀人壽專題講座，邀請各專業嘉賓與現場觀眾共同探討養老退休規劃相關的主題，第一日主題為「活到百歲亦無憂：做好退休財務規劃」，中銀人壽與香港年金公司共同探討退休財務規劃；第二日主題為「守護一生財富：風險管理與退休生活全攻略」，邀請外部律師，從法律和保險專業角度，剖釋不同其他財務風險管理工具 ，如安心三寳、EPA等；第三場主題為「無憂安老：解碼大灣區跨境醫療新趨勢」，與中銀集團保險、中再等合作伙伴共同探討和剖釋跨境醫療的發展及趨勢，包括：創新保險產品、跨境醫療服務配套等。所有專題講座均免費開放給公眾參加，歡迎大家撥冗出席。

「中銀人壽第11屆黃金時代展覽暨高峰會2026」展覽設有超過200個展位，今年更新增金齡市集，匯聚生活好物，並設有超過50場的論壇及工作坊，中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘將於7月31日上午出席「財務健康：終身財務策略」論壇，分享前瞻性財務規劃如何幫助建立個人韌性、安全感與信心；同日下午，中國銀行（香港）個人金融及財富管理部副總經理（數據策略及客戶體驗）蘇歡滿亦將擔任專題講座嘉賓講者，共同探討人工智能如何驅動銀髮經濟，以及相關機遇與挑戰，希望能透過論壇讓大眾了解長壽議題的不同面向。

中銀人壽第11屆黃金時代展覽暨高峰會2026

日期：2026年7月30日（星期四）至 8月1日（星期六）

時間：上午 11:00 – 下午 7:00

地點：香港會議展覽中心 — 3FG廳

*免費入場，適合已經退休、計劃退休及照顧者參觀

網站：https://goldenage.foundation/zh-hant/gaes2026/information