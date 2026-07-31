土瓜灣街市一魚檔魚缸水驗出霍亂弧菌　同場魚檔稱生意暫沒受影響

食物環境衞生署周四晚（30日）公布土瓜灣街市魚檔「聯合記鮮魚」一個魚缸水樣本驗出含有霍亂弧菌，勒令魚檔暫時封閉。今日（31日）現場所見，涉事魚檔仍未解封，而同場有其他魚檔的負責人表示不擔心自己魚檔的水質，亦指事件暫時未有影響生意。



土瓜灣街市魚檔「聯合記鮮魚」7月31日續未有營業。（蘇俊希攝）

土瓜灣街市魚檔「聯合記鮮魚」檔口貼有由食環署發出的封閉令。（蘇俊希攝）

檔口被食環署的封鎖膠帶圍著。（蘇俊希攝）

土瓜灣街市魚檔負責人譚先生表示，其檔口的魚缸水都是從批發市場購買，然後直接運送到街市，相信與涉事魚檔的水源不同，因此不擔心檔口的水質，而他又指暫時未感覺到生意有受影響，「可能未有咁快，因為都係（被封後的）第一日」。

土瓜灣街市另一魚檔譚先生表示他們攤檔的水都是從批發市場購買。（蘇俊希攝）

街市魚檔如常有人群。（蘇俊希攝）

市民繼續到魚檔。（蘇俊希攝）

有市民就表示會繼續到街市買魚，區女士表示她平時購買「海魚」而非「淡水魚」，表示不會擔心魚的品質，而她認為街市的種類較多，所以都會選擇在街市買魚。

區女士認為街市的魚種類多，會繼續在街市買魚。（蘇俊希攝）

另一市民鄧太亦表示不太擔心，「應該唔會嘅，過一排就無啦」，她又表示都會在街市買魚，因為不太喜歡超市的冷凍魚。

食環署昨晚表示，涉事魚檔「聯合記鮮魚」須徹底清洗地方和魚缸，並進行消毒，直到食環署署長滿意衞生情況及相信對公眾健康構成的即時危害已消除，才會批准重新營業。食環署發言人又提到霍亂弧菌不能在高溫下生存，徹底煮熟就可以消滅霍亂弧菌，並提醒市民注意食物衞生。