積金講e啲｜用「積金易」管理強積金更方便

管理強積金其實好簡單！只要使用「積金易」，便可方便快捷地一站式管理強積金。「積金易」早前推出《積金講e啲》短片系列，由吳幸美及梁敏巧兩位主持，逐一拆解僱主及打工仔女常見的強積金疑問，並示範如何善用平台各項功能。



帳戶四散記唔清？「積金易」幫到你

梁敏巧在《積金講e啲》中調查「渣男」鬼祟之謎，最後發現對方只是為了找回散落的強積金帳戶。

強積金帳戶越來越多，不少打工仔女都曾試過忘記自己曾開設過多少個帳戶，甚至連相關資料都無從追查。《積金講e啲》「出軌男篇」講述一名行蹤鬼祟的打工仔被女朋友懷疑「出軌」，最終真相大白！原來他只是四出尋找自己舊公司的強積金帳戶而已。主持向觀眾示範如何透過「積金易」，一次過查閱及整合名下所有強積金帳戶。即使日後轉工，也毋須擔心帳戶分散於不同受託人或忘記自己持有多少個強積金帳戶，大大方便管理。

至於「積金易」註冊程序亦同樣簡單，只需透過「智方便」即可輕鬆完成。成功註冊後，用戶更可啟動生物認證功能，以指紋或容貌登入平台，從此毋須再為記錯密碼而煩惱。

「冬甩」之謎解開！MPF原來可以一眼睇清

吳幸美在《積金講e啲》中發揮求真精神，為解開「冬甩之謎」進行連串「科學」實驗。

除了整合帳戶功能外，「積金易」亦讓用戶更清晰掌握自己的強積金狀況。在「冬甩篇」中，網上瘋傳「冬甩批命法」潮文，引發全城討論。經過主持一番追查後，終於發現，原來神秘的「冬甩」並非美食，而是「積金易」的 Donut Chart（冬甩圖表）。

「積金易」平台的「冬甩圖表」讓用戶一眼睇清所有強積金帳戶狀況。

登入平台後，用戶便可透過這個一目了然的「冬甩圖表」，查看所有強積金帳戶資料。過往需要逐一登入不同受託人的平台查閱資料，如今只需一個平台便可全面掌握強積金帳戶狀況，節省不少時間和行政工夫。

更著數的是，「積金易」有助降低整體行政成本。隨着平台全面投入運作，強積金計劃的平均行政費由過往約58點子下降至約29點子，讓計劃成員直接受惠。

「積金易」一站式處理強積金行政程序，有效降低營運成本，計劃成員直接受惠於省下來的行政費。

想瞭解更多使用「積金易」好處？立即觀看一連四集《積金講e啲》: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJXdXSb4ZG9U

若對註冊或使用「積金易」有任何疑問，可致電熱線183 2622，或到訪位於灣仔、尖沙咀、荃灣的積金易服務中心，由專人提供協助。

「積金易」支援點遍佈全港各區港鐵站、民政諮詢中心等，全面實現「區區有支援」。

(資料及相片由客戶提供)