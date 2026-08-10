長沙灣鐵騎士遭Tesla輾斃　女司機稱以為輾過物件　否認不顧而去

女司機駕駛Tesla行經長沙灣時，涉在一名南亞裔鐵騎士因碰撞而倒地後，仍繼續駕駛並直接離開，該鐵騎士遭輾過後最終傷重不止。女司機事後聯絡警方，她被控「危險駕駛導致他人死亡」及「交通意外後沒有停車」等共三罪（DCCC379/2025）。她今（10日）在區域法院承認「使用不符合安全規例的玻璃」一罪，否認其餘兩罪開審。庭上播放女司機的錄影會面，她事後向警員稱，案發時以為輾過其他物件，回家後看到新聞，提到事件中有人不顧而去，被告說：「心諗不顧而去嗰個係咪自己呢？」遂主動聯絡警方。



女被告劉小麗（案發時65歲），被控「危險駕駛導致他人死亡」、「交通意外後沒有停車」及「使用不符合安全規例的玻璃」三罪。控罪指，她於2024年3月6日，在香港九龍長沙灣連翔道危險駕駛一輛私家車，導致南亞裔事主死亡。

女被告劉小麗在會面錄影稱，以為只是輾過物體，事後看新聞指有人不顧而去，才懷疑是否與事件有關。(陳蓉攝)

事主的頭盔亦成碎片。(資料圖片)

地上滿佈新物。(資料圖片)

事主的電單車亦在路上。(資料圖片)

事主的電單車亦在路上。(資料圖片)

南亞裔事主騎車碰撞後躺在路中心，並遭一輛私家車輾過。(讀者陳先生提供)

事主當時正駕駛電單車

控方開案陳詞指，案發於在2024年3月6日晚上10時，當時有微雨但路面平坦，涉案路段有三條行車線。案發時，事主正駕駛電單車。被告則正駕駛其Tesla Model X，附近另有一輛的士、一輛白色豐田及另一輛電單車同在路上駕駛。

切線時發生碰撞倒地

當時事主正在第一線駕駛其電單車，的士則在第二線行駛並在事主的後方。事主其後切線，車身幾乎與的士並行，其煞車桿亦與的士車門有碰撞，惟該的士未有停下。未幾事主失去平衡，連車撞向正在第三線的白色豐田，路面上更出現火花。

被告無停下並輾過事主

白色豐田車司機隨即扭軚煞車，惟事主被抛出車外，倒臥在行車線上。被告隨後駕駛其車輛輾過事主，惟她未有停下不顧而去。

事主其後被送往明愛醫院治理，同日晚上宣告不治。驗屍報告指出，事主左下肢有撕裂傷以及骨盆骨折，死亡是因本案引致。

被告事後聯絡警方稱疑與事件有關

案發翌日凌晨，被告致電999報案，其後聯絡警方表示她的私家車可能與本案有關，警方最終以「危險駕駛導致他人死亡」及「事故後未有停車」兩罪把她拘捕。

白色私家車司機稱已即煞車但避不及

庭上讀出白色豐田車司機的口供，他表示當日駕駛途中，突然見到有物件由左邊滑向其車頭，於是他立即煞車，但躲避不及，其後見到受傷的事主躺在路邊。

被告以為是其他交通意外遺下的碎片

庭上另播放被告的錄影會面，她表示當天在尖沙咀晚膳，期間沒有飲酒，案發時正駕車回沙田。被告表示，當刻正望向路牌，有感車輛被地上的物件「晾一晾」。她以為是其他交通意外遺下的碎片，質疑：「抬走咗個人都要清路面。」

看新聞發現有人不顧而去懷疑是自己

同日晚上，她看新聞發現有人車禍後不顧而去，她說：「心諗不顧而去嗰個係咪自己呢？……我驚會唔會不顧而去嗰個係我？」同時亦感到驚慌，遂報警自首。警方問被告，其酒精呼氣測試顯示，她的體內含有四度酒精，被告強調當天沒有喝酒，解釋可能是餸菜含有酒精。

強調大家都唔想

被告表示，她有20年駕駛經驗，涉案車輛已使用七年，本應在案發後一個月驗車。她最後補充：「好不幸囉，死者又不幸，我又唔好彩，大家都唔想，總之我就好驚啦宜家。」