康業夥三大社福機構 首創跨界「職涯生態圈」 助SEN青年投身職場

特殊教育需要（SEN）青年在求職路上，往往需要社會各界給予更多支援與機會。坊間對社會多元共融的關注度日益提升，新鴻基地產全資附屬機構康業服務有限公司（下稱康業）亦積極回應政府支援政策及推動包容的職場文化，聯同浸信會愛羣社會服務處（下稱愛羣）、Generation Hong Kong及香港傷健協會，於今年8月10日正式簽署為期兩年的合作備忘錄。四方將攜手推出全港首個專為SEN青年而設的策略性多方協作平台——「康業關懷SEN世代職涯發展計劃」，期望透過跨界協作打破社會固有標籤，為打造多元共融的社會出一分力。



是次計劃不但突破以往單一合作的傳統框架，由四方跨界協作打造強大的社會網絡平台外，更成功凝聚了十多間支持機構，由這些機構擔任橋樑角色，推薦合適的SEN青年、學生及畢業生報讀課程，並在實習及就業期間提供持續的同行支援，形成龐大而緊密的社會支援網絡。

構建長遠生態圈 發揮企業與社福界協同效應

是次計劃獲得超過十間本地培訓中心及非政府組織（NGO）支持，旨在整合企業與社福界的資源，為SEN青年打造涵蓋培訓、實習以至就業的一站式「職涯生態圈」。

康業主席及行政總裁鄺正煒在簽署儀式上指，康業一直希望協助SEN青年順利銜接職場並發揮所長。他說：「這不僅是一項培訓及就業計劃，更是為社會構建一個長遠的『職涯生態圈』。」計劃結合了公司的實務培訓與社福機構的經驗支援，為SEN青年開創切實可行的職業發展路向，同時為社會注入多元勞動力，共同締造互助關愛的社會。

愛羣總幹事趙漢文則強調共融就業的重要性，他深信，每個人都有發揮潛能及貢獻社會的機會，認為是次建立的策略性協作平台，充分體現了社商協作，是推動共融社會邁出的重要一步。他期望透過康業的人才發展實踐經驗，與愛羣的就業支援服務，能為復元人士創造更多元化及具發展潛力的機會，協助他們融入社會並實現可持續的共贏。

康業主席及行政總裁鄺正煒表示：「康業一直堅守推動可持續發展的承諾，積極與各界夥伴緊密合作，定期檢視成效並優化課程；期望透過是次創新的合作模式，打破社會固有的能力標籤，為SEN青年締造發揮才能的平台，同時對業界發揮積極的示範作用，引領商界共同履行企業社會責任，為香港多元共融的人才發展寫下新篇章。」

康業服務有限公司聯同浸信會愛羣社會服務處、Generation Hong Kong及香港傷健協會於灣仔新鴻基中心正式簽署為期兩年的「合作備忘錄」。由康業負責物業、設施管理及保安服務的培訓課程設計，以及其聯號公司力新清潔有限公司就清潔相關的技術課程提供專業指導。

康業服務有限公司聯同浸信會愛羣社會服務處、Generation Hong Kong及香港傷健協會於灣仔新鴻基中心正式簽署為期兩年的「合作備忘錄」。

從實際職位需求出發 助青年化解未知職場焦慮

要協助SEN青年真正融入社會，讓他們親身接觸真實的職場環境，是不可或缺的一環。Generation Hong Kong行政總裁鄭浩維表示：「讓SEN青年接觸真實職場、建立信心，是發展職涯的關鍵。」他認為，是次合作最可貴之處在於各方能展現所長，從實際的職位需求出發，結合培訓及就業支援協助青年順利過渡至就業，實踐「以工作改變人生」的使命，共建共贏的人才生態。

香港傷健協會總幹事鄒頴詩則點出企業接納的關鍵作用。她指，協會推動就業服務逾二十年，深信每位青年的才華不應因限制而被埋沒，而實現共融必須有企業的接納與協作。她形容這套涵蓋培訓至就業的一站式模式能有效化解青年對未知職場的焦慮，「可助他們在包容環境中發掘無限潛能，攜手共創溫暖美好的未來」。

康業主席及行政總裁鄺正煒指，康業一直希望協助SEN青年順利銜接職場、發揮所長。是次計劃透過公司的實務培訓課程及職場體驗，結合社福機構的經驗和支援，為SEN青年開創切實可行的職業發展路向；同時亦支持特區政府的青年發展政策，共同構建共融互助的關愛社會。

愛羣總幹事趙漢文指，愛羣一直致力推動共融就業，深信每個人都擁有發揮潛能及貢獻社會的機會。是次與康業及多個合作夥伴攜手建立策略性協作平台，充分體現社商協作，為復元人士創造更多元化及具發展潛力的就業機會，共同實踐環境、社會及管治理念的承擔，為推動共融社會邁出重要一步。

Generation Hong Kong行政總裁鄭浩維表示：「讓SEN青年接觸真實職場、建立信心，是發展職涯的關鍵。我們樂見康業不僅提供工作機會，更共同設計發展路徑。期盼透過這個協作平台，為更多SEN青年創造可持續的職涯機會，實踐『以工作改變人生』的使命，共建共贏共融的人才生態。」

香港傷健協會總幹事鄒頴詩表示：「香港傷健協會推動就業服務逾二十年，深信每位青年的才華均不應因限制而被埋沒。這個策略性協作平台，為SEN青年打造涵蓋培訓至就業的完整『職涯生態圈』，相信能有效化解青年對未知職場的焦慮，助他們在包容環境中發掘無限潛能，攜手共創溫暖美好的未來。」

三大方向全方位支援 提供物管、清潔及保安實務培訓

是次計劃將突破以往單一合作的框架，涵蓋以下三大方向：

・專業技能提升：為SEN青年度身訂造物業及設施管理、清潔及保安服務的培訓課程。康業將負責物管及保安課程的設計，而其聯號公司力新清潔有限公司則會提供清潔相關的專業技術指導。

・全方位實務培訓：計劃結合課堂理論、工作影子計劃（Job Shadowing）、職場實習（Internship）及就業配對（Placement）。學員可在真實工作環境中累積經驗，全面提升應變與溝通能力。

・優勢互補協作分工：愛羣、Generation及香港傷健協會將按各自專長提供培訓與職涯支援；康業則發揮行業優勢，提供課程設計、教授及職場體驗機會。

是次計劃獲超過十間本地SEN培訓中心及非政府組織支持，為全港首個由商界與社福界聯合發起、專為SEN青年而設的策略性多方協作平台。

展望未來，康業將繼續與各界夥伴優化課程，引領商界履行企業社會責任，共同為香港的多元共融人才發展寫下新篇章。

（資料由客戶提供）