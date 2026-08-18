《香港01》十周年｜政商界領袖同賀 見證新里程「不止於此！」

《香港01》迎來十周年里程碑！

過去十載，我們堅守「倡議型媒體」的核心價值，與香港並肩同行，記錄時代的政經軌跡。從創立時的「無縫．連繫生活」，到確立「繼續連繫，無限可能」的宏大願景，我們的版圖已成功由本土拓展至全球華人社群。

憑藉單月不重複瀏覽人數達500萬、單月全球讀者高達1,700萬及突破14億次單月總瀏覽量的亮眼成績，《香港01》已穩佔全港十大高流量網站之席，更是唯一能媲美國際頂尖平台的本地線上平台。這些實質的影響力，全賴讀者十年的鼎力支持。

展望未來，我們的步伐「#不止於此！」

我們不僅是新聞樞紐，更是匯聚政經、生活、科技與文化的「全方位資訊知識平台」。我們將繼續立足香港、放眼國際，在世界舞台上說好中國與香港故事，並持續帶動高質素的公共討論，推動社會向前。值此十周年誌慶，《香港01》獲政界及商界領袖齊聲祝賀。這份來自社會翹楚的肯定，不僅是對我們過去十年努力的認可，更是推動我們繼續深耕內容、不斷創新求變的強大動力。

感謝各嘉賓致賀（排名不分先後）：

全國政協副主席梁振英先生

香港特別行政區立法會主席、第十四屆全國人大常委李慧琼女士

香港特別行政區行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀女士

香港特別行政區行政會議成員林健鋒先生

香港特別行政區立法會議員、第十四屆港區全國人大代表、香港工會聯合會會長吳秋北先生

香港特別行政區行政會議成員、香港特別行政區立法會議員、民主建港聯盟主席陳克勤先生

香港特別行政區立法會議員、第十四屆港區全國人大代表、香港經濟民生聯盟黨魁吳永嘉先生

香港特別行政區立法會議員、第十四屆港區全國政協委員、自由黨主席邵家輝先生

香港特別行政區立法會議員、第十四屆港區全國人大代表、香港特別行政區立法會內務委員會主席陳振英先生

全國政協常委、香港旅遊發展局主席林建岳博士

香港恒生大學校長何順文教授

香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士

香港貿易發展局主席馬時亨教授

全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌先生

消費者委員會總幹事沈朝暉博士

香港金融發展局行政總監董一岳博士

香港特別行政區立法會議員、第十四屆港區全國人大代表、香港經濟民生聯盟副主席梁美芬博士

香港特別行政區立法會議員、第十四屆港區全國政協委員何君堯先生

香港特別行政區立法會議員李浩然博士

香港特別行政區立法會議員、第十四屆港區全國政協委員、自由黨副主席李鎮強先生

香港特別行政區立法會議員林琳女士

香港特別行政區立法會議員陳家珮女士

香港特別行政區立法會議員陳凱欣女士

香港特別行政區立法會議員、第十四屆港區全國政協委員、香港社會服務聯會主席管浩鳴法政牧師

香港特別行政區立法會議員、第十四屆港區全國政協委員劉智鵬教授

香港特別行政區立法會議員方國珊女士

香港特別行政區立法會議員林偉全先生

香港特別行政區立法會議員姚銘先生

香港特別行政區立法會議員、港九勞工社團聯會主席林振昇先生

香港特別行政區立法會議員陳紹雄工程師

香港特別行政區立法會議員、香港藝術發展局副主席枼傲冬先生

第十四屆港區全國人大代表、國宏嘉信資本董事長冼漢迪先生

西九文化區管理局對外事務總監吳璟儁先生

香港貿易發展局傳訊及推廣事務總監李家俊先生

香港總商會工業及技術發展委員會副主席吳惠群教授

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀先生

優必選首席品牌官譚旻先生

野村證券董事總經理及中國首席分析師陸挺博士

思謀科技聯合創始人李睿宇博士