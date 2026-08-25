《香港01》十周年｜體壇港將齊賀跨越十載「不止於此！」

《香港01》跨越十載，迎來十周年！

十年來，我們如運動員般堅守信念，以「倡議型媒體」之姿扎根香港，見證並記錄了無數撼動人心的歷史時刻。我們不斷突破自我，由「無縫．連繫生活」邁向「繼續連繫，無限可能」，將媒體的影響力擴展至全球華人圈。

猶如賽場上的傲人佳績，我們交出了亮眼的成績單：本地單月500萬不重複瀏覽人數、單月全球讀者高達1,700萬，以及逾14億次單月總瀏覽量。作為全港十大高流量網站中唯一能與國際接軌的本地平台，這面「金牌」屬於我們與每一位並肩作戰的讀者。

面對未來的賽道，我們的拼搏精神「不止於此！」

除了傳遞新聞資訊，我們全力構築涵蓋體育、生活、科技的「全方位資訊知識平台」。我們將繼續在國際舞台上說好香港故事，以媒體力量推動社會進步。值此十周年大日子，一眾屢創歷史的體壇港將齊聲向《香港01》送上祝賀！這份來自本地運動員的熱血加持，將激勵我們如健兒般不斷超越極限，繼續深耕優質內容，跑出下一個輝煌十年。

感謝各嘉賓致賀（排名不分先後）：

劍擊．奧運金牌張家朗先生

劍擊．世界冠軍蔡俊彥先生

劍擊．全運金牌吳諾弘先生

武術．世運金牌沈曉榆女士

劍擊．世大運金牌佘繕妡女士

空手道．世界冠軍劉慕裳女士

劍擊．亞運銀牌崔浩然先生

游泳．亞運銀牌歐鎧淳女士