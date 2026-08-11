挪亞方舟「翱翔天際體驗營」 沉浸式教育培訓航天生力軍

首位香港航天員黎家盈順利升空的輝煌成就，在不少青少年心底埋下了航天夢想的種籽，拉近他們與國家航天與創科未來的距離。為響應國家航天教育政策，香港馬灣公園挪亞方舟與其ESG策略夥伴 Rainbow Foundation聯手打造3日2夜的沉浸式「翱翔天際體驗營」，並獲香港國際航空學院協辦，同時獲得民航處職員康樂會、愛國教育支援中心、滬港社團總會，以及聖雅各福群會方舟生命教育館支持，贊助來自15間社福機構及學校的近百位高小學生參與，於今年暑期圓滿舉行。營會日前舉辦畢業典禮，邀得多位賢達及機構代表為學員頒發比賽獎項及嘉許證書，共同見證跨界協作培育航天生力軍的成果。



近百高小生參與3日2夜考察

深入航天核心基建 與專才交流

是次營會為期3日2夜，透過一系列的實地考察帶領學生深入香港機場禁區、民航處、愛國教育支援中心「香港航天科普教育基地」及挪亞方舟「星際探索區」，緊貼國家航天發展與航空科技脈搏，融合專業性與趣味性，推動航天科普教育。過程中，學生可親身了解智能技術於機場的應用實況，同時實試模擬飛行訓練、體驗VR火箭發射等，多角度探索和學習航空領域的相關知識。除此之外，他們更有機會與現職機師交流，不但可學習航天員的堅毅意志，更能將活動中所學的團隊合作、溝通及解難能力活用於生活，讓這趟認識國家航天科技發展的歷程，成為培養個人品格、愛國情懷的重要起點。

營會帶領學生走入香港機場禁區、民航處、愛國教育支援中心「香港航天科普教育基地」及挪亞方舟「星際探索區」等，開展多元化航天科普教育。透過參觀機場核心設施，了解智能技術於機場的應用實況。

學員參觀民航處航空教育徑，認識航空安全及空管運作。

愛國教育支援中心的「香港航天科普教育基地」，詳細展示國家的航天發展歷程與多項成就。

畢業典禮邀來多位政商、航天、教育及社福界領袖蒞臨，包括新鴻基地產公共事務總監李鑾輝先生、香港國際航空學院校長李天柱先生、上海市政協港澳委員、斯坦福大學華南校友會會長、滬港社團總會副會長嚴浩先生、中金公司資產管理部董事總經理范陽博士、歐華律師事務所合夥人吳敏華女士、智平方（深圳）科技有限公司CEO特別助理及智魔方負責人馬靚婧女士、民航處職員康樂會主席黃若渝女士、國泰航空副機長陳震壕先生、全城更新創辦人兼主席馬王培琪女士、香港李寶椿聯合世界書院校監、資優教育基金董事劉劉頴雯女士，以及社會福利署荃灣及葵青區助理福利專員陳淑瑛女士。一眾嘉賓樂見不少年輕人對航天業充滿好奇心、全情投入學習，鼓勵他們將堅毅意志、勇於突破等正向品格應用於生活中，及早立定志向，奮力追逐個人理想。

多位政商、航天、教育及社福界領袖蒞臨營會畢業典禮，齊齊支持航天科普教育，同時勉勵學生保持好奇心與堅毅精神，並將營會所學活用於生活。

多位政商、航天、教育及社福界領袖蒞臨營會畢業典禮，齊齊支持航天科普教育，同時勉勵學生保持好奇心與堅毅精神，並將營會所學活用於生活。

有賴跨界協力合作，營會順利舉行。大會衷心鳴謝詩樂氏贊助支持，以及來自香港教育大學的學生擔任「可持續發展青年大使」，融入小組協助學員進行學習體驗，共同為培育未來航天生力軍出一分力。

馬灣公園全面升級

打造宇宙探索體驗 建新興運動專業場地

馬灣公園近年持續升級，致力為訪客帶來涵蓋科技、運動與文化的全方位體驗。園區結合挪亞方舟與太陽館的硬件優勢，以其航天科技教育設施，打造成全方位航天科普教育基地。如太陽館配備全東南亞其中最大型的民用真空太陽望遠鏡，帶領訪客深入探索浩瀚宇宙，激發年輕人航天與創科的興趣。除此之外，挪亞方舟近年增設的「衝天太空艙」及「星際太空人訓練營」等太空主題景點，更可讓訪客猶如置身太空，模擬駕駛飛船，感受獨一無二的航天體驗。園區更即將推出兩大全天候的親子遊樂景點 ─ 宇宙主題遊樂場「星際樂園」，以及職業體驗及藝術探索館「ARKtopia」，為入園旅客帶來耳目一新的室內大型玩樂體驗。結合四通八達的交通網絡及悠閒舒適的度假酒店，讓旅客的暢遊體驗更添愜意與愉悅。

挪亞方舟近年增設「星際探索區」，啟迪創科精神，促進大眾了解航天科技發展及知識。

一眾學員於挪亞方舟化身太空駕駛員，使用模擬器駕駛太空飛船。

而隨全民運動風氣日趨盛行，園區嶄新開闢「全天候橋下潮流球場」，引入風靡全球的 Padel（板網球）及 Pickleball（匹克球）項目，並由國際級專業教練團隊親自任教，全天候釋放潮流運動活力，普及運動健康生活。若想感受文化底蘊，同屬香港馬灣公園，並由新鴻基地產（新地）歷時多年修復古蹟、活化舊村屋而成的文化保育地標「馬灣1868」，更是將歷史古跡與現代文創完美融合，並轉化成成為集海景民宿、廣場及展覽場地於一身的人氣微度假新地標，展現香港作為中外文化藝術交流樞紐的獨有魅力。

多年深耕支援基層

跨界合作鼓勵青少年追夢

香港馬灣公園是特區政府與新地聯手的重要官商合作公益項目，由新地建設及長期營運，多年來積極推動旅遊及教育，向社會大眾宣揚關愛與和諧。其中挪亞方舟與大自然公園，開幕至今累積遊覽人數合共859萬人次。公園更同時透過其ESG策略夥伴 Rainbow Foundation，積極聯繫社會各界，共舉辦超過14,000個生命教育及公益活動，主題涵蓋航天科學、創意藝術、綠色生活及職業體驗，惠澤超過94萬弱勢社群（其中每年約50,000名學生受惠)。

（資料及相片由客戶提供）