德勤IT經理偷公司電腦轉售獲約120萬　賭股輸光身家　認盜竊候判

德勤會計師樓的資訊科技部經理，涉以工作之便，盜取公司逾4百部電腦轉售圖利，公司盤點時揭發，他承認因買股票輸光身家，故在近1年半時間內，多番出售公司庫存的電腦。經理今（20日）在區域法院承認一項盜竊罪（DCCC1098/2025），求情亦稱無能力償還僱主。暫委法官屈麗雯指，監禁幾乎無可避免，把案件押後至8月21日判刑，期間須還押。



案情透露，被告曾向收貨商東主稱獲公司授權出售電腦，收貨商接貨一段時間後，發部份電腦屬新型號，被告即解釋稱因公司買錯。被告涉案期間共出售約423部電腦，價值約120萬元。



被告何文傑（40歲）被控一項盜竊罪，指他於2021年9月某日至2023年2月15日，在港偷竊423部手提電腦，該等物品為屬於「德勤•關黃陳方會計師行」的財產。

被告何文傑在區域法院承認盜竊罪。(黃浩謙攝)

被告工作包括管理公司庫存的電腦

案情指，德勤·關黃陳方會計師行（下稱德勤）是一家會計師事務所。案發期間，被告是德勤是資訊科技經理，負責管理資訊科技部，職責包括管理公司新買的手提電腦，該些電腦放於公司儲物室，只被告所屬部門的職員可入內。

盤點時發現失竊399部手提電腦

在2023年2月13日早上，德勤職員進行盤點時，發現有399部手提電腦不知所終，轉告資訊科技部總監。總監遂要求行政總監代為監察，並從當天的閉路電視影片發現，在下午7時左右，正放例假的被告曾進入儲物室，他把多部電腦裝入紙箱。其後一名二手電腦公司的東主，取走裝有10部Lenovo電腦的紙箱，並以現金支付被告。公司職員即到升降機截停二人，起回約10部 Lenovo電腦。

被告稱因輸光身家而偷電腦變賣

兩天後，資訊科技部總監與被告會面，被告承認2021 年9月至2023年2月期間，一直有偷公司電腦變賣，並透露他投資股票輸光身家。被告及後寫下招認信，承認在未經德勤同意下，將約300部手提電腦非法賣給二手電腦公司，並從中獲利。

自首時稱獲利約80至120萬

至2023年2月15日，部門總監陪同被告前往警署報案及自首。被告同日被捕，他警誡下承認，盜取德勤的手提電腦出售，從中獲利80至120萬。被告與回收商大多以現金交易，小部份以銀行轉帳。被告賭博成癮，因而會將得益轉至其富途帳戶，用以購買股票，但已全部輸光。

舊電腦轉售每部約600元

此外，被告承認利用其經理的身份掩飾罪行，亦有偷取沒有記錄的舊電腦轉售，每部約值6百元，惟3百部僅為估計數字，因為他沒有記錄實際數量。他亦表示，知道這是違法，辜負上司及公司的信任，已感到懊悔，希望承擔法律責任，所以向警方自首。

接貨東主指被告曾稱獲公司授權出售

警方及後從電腦回收商檢獲24部屬於德勤的手提電腦。根據該二手電腦公司的東主所述，被告人從2021年9月29日至2023年2月13日期間一直向其出售手提電腦。每次幾部至10部，他曾就此向被告支付5.6萬元。他又供稱，被告聲稱出售電腦獲公司授權。

被盜423電腦約值120萬

自 2022年4月起，被告向他出售較新的手提電腦。他曾問被告為何要出售較新的電腦，被告解釋指因德勤買錯。至2023年2月13日晚上，他再到德勤向被告買電腦，但遭到公司職員阻止，他及後有收到被告的退款。根據銀行紀錄，回收箱東主及其公司存入被告帳戶的總金額約為45.8萬元。而被盜取423部電腦約值120萬。

家人對被告犯案表示震驚

控方指，被告現年40歲，育有一名7歲女兒。辯方求情指，他案發時因承受女兒出生、父親患癌，及妻子產後抑鬱等多方面壓力。他本人亦有抑鬱症狀，但未有就此求醫。就如求情信所指，被告犯案與其性格不符，家人均對此感震驚。

事發後曾起自殺念頭

辯方稱，被告曾因本案試圖自盡，但因妻兒朋友的關心，最終放棄念頭選擇自首。辯方同意本案涉違反誠信，但被告在東窗事發後沒有逃避，亦有承擔責任，把事件和盤托出，亦有與警方合作，節省調查資源。

現時無能力向德勤賠償

辯方續指，被告現時前途盡毀，重犯機會極低。心理報告顯示，他有適應障礙及焦慮症狀。其妻已原諒被告，但現時實在無力對德勤作出賠償，惟望法庭考慮被告第一時間認罪，亦有悔意，予以輕判。